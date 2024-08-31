خطوات تقديم شكوى تأخر الراتب عبر الإنترنت في الإمارات
يعتمد جزء كبير من السكان في الإمارات العربية المتحدة على رواتبهم كمصدر أساسي للدخل، ولهذا السبب من المهم أن يحصلوا على رواتبهم في الوقت المحدد. بالنسبة للعديد من المقيمين، لا يعد الراتب مجرد راتب منتظم، بل هو حجر الأساس لميزانيتهم، حيث يغطي النفقات الأساسية مثل السكن والمرافق والتعليم وتكاليف المعيشة اليومية.
بالنسبة لمعظم المقيمين في البلاد، فإن تأخير دفع الرواتب قد يعطل الميزانيات المخططة بعناية وقد يؤدي إلى ضغوط مالية، مما يؤثر على جودة حياتهم بشكل عام. إن تلقي الراتب في الوقت المحدد ليس مجرد مسألة راحة بل ضرورة لإدارة الشؤون المالية الشخصية بشكل فعال.
إذا كنت تواجه تأخيراً في استلام راتبك، فمن المهم أن تخبر رئيسك بذلك. ومع ذلك، إذا كنت قد طرحت المشكلة بالفعل واستمرت المشكلة، فيمكنك تقديم شكوى سرية عبر الإنترنت للتأكد من حماية هويتك أثناء معالجة مخاوفك مع السلطات المختصة. إليك دليلك:
موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين
يمكنك تقديم شكوى عبر الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
قم بزيارة الموقع الإلكتروني mohre.gov.ae
انقر فوق "الخدمات" ثم "خدمات الموظف"
اضغط على "شكوى راتبي - موظفي القطاع الخاص"
على الجانب الأيمن من الصفحة، انقر فوق "بدء الخدمة"
سيتم توجيهك بعد ذلك إلى صفحة "التحقق من المستخدم"
املأ اسمك
اكتب رقم هاتفك ثم انقر فوق "إرسال OTP"
في مربع "التحقق من OTP"، اكتب OTP المرسل إلى رقم هاتفك
في مربع "نوع المستخدم"، انقر فوق "الموظف"
سيتم بعد ذلك توجيهك إلى صفحة مختلفة حيث تتوفر لديك ثلاثة خيارات لتقديم شكوى. يمكنك اختيار أحد الخيارات التالية:
اكتب رقم بطاقة العمل الخاصة بك
اكتب رقم جواز سفرك، وفي علامة التبويب الجنسية، انقر على القائمة المنسدلة واختر جنسيتك
يمكنك ملء اسمك وجنسك وجنسيتك وتاريخ ميلادك
انقر فوق "بحث"
بمجرد تسجيلك في قاعدة البيانات، سوف ترى معلوماتك.
بمجرد ملء الطلب وتقديم المعلومات المطلوبة، ستتلقى بعد ذلك رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا يحتوي على OTP للتحقق من هويتك.
تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين.
يمكنك أيضًا تقديم شكوى باستخدام تطبيقوزارة الموارد البشرية والتوطين للجوال.
قم بتسجيل الدخول باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بك
في لوحة المعلومات، انقر فوق "الخدمات"
اضغط على "الموظفين"
اختر "راتبي"
اضغط على "الإبلاغ عن تأخير صرف الراتب"
الأهلية
للاستفادة من هذه الخدمة، يجب أن تكون موظفًا في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالمثل، يجب أن تكون مسجلاً في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري ألا يكون لديك أي شكاوى معلقة أو نزاعات جارية حاليًا في المحكمة.
سيتم مراجعة شكواك من قبل الموظف المختص، والذي سيحدد الإجراء المناسب. إذا تم التحقق من صحة شكواك، فسيتم إحالتها إلى إدارة تفتيش العمل التي ستجري تفتيشًا ميدانيًا لمكان عملك للتأكد من صحة مطالبتك.
رسوم
هذه الخدمة مجانية. لذا، إذا كنت تواجه تأخيرًا في دفع الراتب ولم تعالج شركتك المشكلة بعد، فيمكنك تقديم شكوى عبر الإنترنت دون القلق بشأن دفع رسوم الخدمة.
وقت المعالجة
يستغرق الأمر 14 يوم عمل حتى تحصل على نتيجة بشأن شكواك، وسيتم إخطارك عند معالجة الطلب، ويمكنك متابعة حالة طلباتك من خلال زيارة موقع وزارة العمل أو التحقق من تطبيق وزارة العمل، كما يمكنك متابعة حالة طلبك من خلال خدمة الواتس آب التابعة للوزارة على الرقم 600590000 أو الاتصال بمركز المطالبات والاستشارات العمالية على الرقم 80084.
سيتم إبلاغك بنتيجة شكواك عبر الرسائل النصية، لذا تأكد من إدخال رقم هاتفك الصحيح أو المحدث.