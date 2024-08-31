خطوات تقديم شكوى تأخر الراتب عبر الإنترنت في الإمارات

للاستفادة من هذه الخدمة، يجب أن تكون موظفًا في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالمثل، يجب أن تكون مسجلاً في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري ألا يكون لديك أي شكاوى معلقة أو نزاعات جارية حاليًا في المحكمة.