خطوات تغيير لوحة أرقام المركبة في دبي

هل تريد أرقام الحظ الخاصة بك لتكون لوحة أرقامك؟ أو ربما مجموعة لا تُنسى ويسهل تذكرها.
في دبي، يُسمح لسائقي السيارات بالحصول على لوحات أرقام مرخصة فقط، وفقاً لهيئة الطرق والمواصلات. يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى تغيير لوحات أرقامهم القيام بذلك بسهولة من خلال هيئة الطرق والمواصلات. يمكن أن تكون هذه الخدمة مفيدة أيضاً لأولئك الذين فقدوا لوحاتهم القديمة.
القيادة بدون لوحة أو بلوحة تالفة يمكن أن تؤدي إلى غرامات باهظة تصل إلى 3000 درهم، بالإضافة إلى 23 نقطة سوداء على رخصتك.
بدءاً من الأهلية وحتى المستندات المطلوبة، إليك كيفية تغيير لوحة أرقام المركبات في دبي.
الأشخاص المؤهلون للتقدم بطلب تغيير رقم لوحة المركبة:
مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة
سكان دولة الإمارات العربية المتحدة
مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي
شركات
الهيئات الدبلوماسية
الجهات الحكومية
تختلف المستندات المطلوبة للعملية حسب فئة المتقدمين.
بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية (على العاملين في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية أو الجهات شبه الحكومية تقديم بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية للشخص المفوض).
خطاب من الشركة (هذا مطلوب فقط من الشركات التجارية والمناطق الحرة. ويجب على العاملين في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية أو شبه الحكومية تقديم خطاب من المؤسسة.)
خطاب من شرطة دبي (هذا مطلوب فقط في حالة فقدان مقدم الطلب لوحة أرقامه).
لوحة قصيرة – 35 درهماً
لوحة طويلة – 50 درهماً
لوحة كلاسيكية قصيرة – 150 درهماً
لوحة كلاسيكية طويلة – 150 درهماً
لوحة قصيرة للدراجة النارية - 25 درهماً
لوحة فاخرة - 500 درهماً
لوحة تحمل شعار المعرض - 100 درهماً
لوحة تحمل علامة دبي – 200 درهماً
بطاقة تسجيل المركبة – 50 درهماً
هناك العديد من قنوات هيئة الطرق والمواصلات التي يمكن للمقيمين التقديم من خلالها. من خلال القنوات عبر الإنترنت، يتم إصدار النتائج على الفور، بينما من خلال القنوات الشخصية يستغرق الأمر حوالي ثماني دقائق.
الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات (يجب على مقدمي الطلبات الذهاب إلى "تغيير رقم لوحة المركبة" من قسم "خدمات ترخيص المركبات" للوصول إلى هذه الخدمة.)
مراكز إسعاد المتعاملين (تقع في أم رمول و المنارة و الطوار و ديرة والبرشاء)
مراكز تسجيل وفحص المركبات
وفي نهاية العملية، سيحصل المتقدمون على شهادة ملكية المركبة و لوحتي أرقام المركبة.
من الضروري أن يكون العميل أو الممثل القانوني حاضراً شخصياً.
قبل التقديم على الخدمة، يجب على مقدم الطلب تسوية كافة المخالفات المرورية.
يجب على العميل تسليم لوحات المركبة القديمة قبل استلام اللوحة الجديدة.
يمكن للعملاء تغيير أرقام لوحاتهم حتى لو كانت تأشيرة الإقامة أو بطاقة الهوية الإماراتية صادرة في إمارة أخرى طالما أنها صالحة.