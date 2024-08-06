خطوات تغيير لوحة أرقام المركبة في دبي

هل تريد أرقام الحظ الخاصة بك لتكون لوحة أرقامك؟ أو ربما مجموعة لا تُنسى ويسهل تذكرها.

في دبي، يُسمح لسائقي السيارات بالحصول على لوحات أرقام مرخصة فقط، وفقاً لهيئة الطرق والمواصلات. يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى تغيير لوحات أرقامهم القيام بذلك بسهولة من خلال هيئة الطرق والمواصلات. يمكن أن تكون هذه الخدمة مفيدة أيضاً لأولئك الذين فقدوا لوحاتهم القديمة.

القيادة بدون لوحة أو بلوحة تالفة يمكن أن تؤدي إلى غرامات باهظة تصل إلى 3000 درهم، بالإضافة إلى 23 نقطة سوداء على رخصتك.

بدءاً من الأهلية وحتى المستندات المطلوبة، إليك كيفية تغيير لوحة أرقام المركبات في دبي.