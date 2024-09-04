تسوية الغرامات المرورية في دبي وأبوظبي بسهولة

التعامل مع مخالفات المرور والغرامات الباهظة يمكن أن يكون مرهقاً، وإذا لم تتمكن من فهم إجراءات الدفع، فقد تتحول التجربة برمتها إلى مصدر كبير للتوتر.

قد تكون الغرامات غير القابلة للدفع، والتي يشار إليها غالباً باسم الغرامات المحظورة أو المقفولة، مربكة بشكل خاص في البداية. وعادةً ما تأتي هذه الغرامات مصحوبة بنقاط سوداء بالإضافة إلى العقوبة النقدية.