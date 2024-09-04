تسوية الغرامات المرورية في دبي وأبوظبي بسهولة
التعامل مع مخالفات المرور والغرامات الباهظة يمكن أن يكون مرهقاً، وإذا لم تتمكن من فهم إجراءات الدفع، فقد تتحول التجربة برمتها إلى مصدر كبير للتوتر.
قد تكون الغرامات غير القابلة للدفع، والتي يشار إليها غالباً باسم الغرامات المحظورة أو المقفولة، مربكة بشكل خاص في البداية. وعادةً ما تأتي هذه الغرامات مصحوبة بنقاط سوداء بالإضافة إلى العقوبة النقدية.
ويتم فرض هذا النوع من الغرامات عادة على المخالفات المرورية، ويعتمد المبلغ على خطورة المخالفة. على سبيل المثال، قد تؤدي مخالفة السرعة إلى غرامة قدرها 500 درهم، في حين أن القيادة تحت تأثير الكحول قد تؤدي إلى غرامة قدرها 2000 درهم.
ويقوم معظم المقيمين بدفع غرامات المرور الخاصة بهم عبر الإنترنت، ولكن هذا الخيار غير متاح للمخالفين. إذن، كيف يمكنك تسوية الغرامة؟
ولحل هذه المشكلة في دبي، يجب على السائق التواصل مع إدارة المرور عبر البريد الإلكتروني ps-t@dubaipolice.gov.ae أو بزيارة الأقسام المعنية المدرجة أدناه: - إدارة مرور ديرة (مقابل المبنى رقم 2) - إدارة مرور البرشاء ( جانب مول الإمارات، مقابل شارع الشيخ زايد).
ويتعين على السائقين زيارة مركز الشرطة ومعهم بطاقة الهوية الإماراتية ورخصة القيادة. وفي مركز الشرطة، سيتم نقل النقاط السوداء من رخص مركباتهم إلى رخص القيادة، مما يسمح لهم بدفع الغرامة على الفور. يمكنك العثور على القائمة الكاملة للغرامات والنقاط السوداء هنا .
في السابق، لم يكن دفع الغرامات عبر الإنترنت خياراً متاحاً في أبوظبي، وكان يتعين تسوية هذه الغرامات في مراكز خدمة شرطة المرور المخصصة. ومع ذلك، فقد تغير هذا الآن. يمكن لسائقي السيارات في العاصمة الآن دفع الغرامات عبر الإنترنت وفي مراكز الشرطة. فيما يلي دليل لمساعدتك في حل الغرامات غير القابلة للدفع في أبوظبي:
افتح تطبيق"تم" للجوال، وستظهر غراماتك كما هو موضح في الصورة أدناه. ترمز النقطة البرتقالية إلى أن السائق لديه غرامة غير قابلة للدفع بسبب النقاط السوداء.
الآن انقر على زر "سداد الكل" وستظهر لك الصفحة التالية تفاصيل الغرامات المستحقة عليك. انتقل إلى النقر على خيار النقطة البرتقالية.
في الصفحة التالية، سيطلب منك التطبيق بنقل النقاط السوداء إلى رخصة القيادة حتى تتمكن من دفع الغرامة.
هناك طريقتان لنقل النقاط السوداء - "النقل إلى رخصتي" و"النقل من ملف مروري آخر".
نقل إلى رخصتي
اختر "نقل إلى رخصتي" واختر الغرامة. سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رمز OTP إلى رقم هاتفك المحمول المسجل. أدخل رمز OTP وانقر على زر "التحقق والإرسال".
سيتم نقل النقاط السوداء إلى رخصة القيادة وسيتم إلغاء الغرامة غير القابلة للدفع. الآن، يمكنك دفع غرامتك بسهولة.
النقل من ملف مروري آخر (الخيار الثاني)
حدد "نقل من ملف مروري آخر" وانقر على زر "التالي". سيُطلب منك إدخال رقم المخالفة المرورية في المربع والنقر على زر "التالي". حدد المخالفة الخاصة بك وانقر على زر "التالي".
سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رمز OTP إلى رقم هاتفك. أدخل رمز OTP وانقر على زر "التحقق والإرسال". سيتم تحويل النقاط السوداء إلى رخصتك، مما يتيح لك دفع الغرامة، كما هو موضح في الصور أدناه.