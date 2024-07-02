خطوات تجديد تأمين التعطل عن العمل تجنباً للغرامات
في يناير 2023 كانت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات قد أعلنت عن تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لجميع الموظفين المواطنين والوافدين في القطاعين العام والخاص .
وبموجب القانون، يعد الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بالدولة إلزامياً لموظفي القطاع العام والخاص ويشمل الأمر العاملين في المنطقة الحرة، وفي حالة عدم التسجيل أو تجديد التأمين، يواجه الموظف غرامة قدرها 400 درهم.
وتم إرسال تذكيرات بالتجديد لكل من الوافدين والإماراتيين المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ بداية عام 2023 وما بعد ذلك.
ويمكنك تجديد الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الخاص بك قبل تاريخ انتهاء صلاحيته أو حتى بعده مباشرة. إليك دليل عملية التجديد:
كيفية تجديد الاشتراك الخاص بك
⁕ قم بزيارة الموقع الرسمي ILOE: https://www.iloe.ae/
⁕ للتجديد، انقر على الزر الأحمر "الاشتراك/التجديد هنا".
⁕ سيتم فتح صفحة ويب جديدة. هناك 3 خيارات ضمن فئة "الأفراد"، حدد الخيار الذي ينطبق عليك:
القطاع الخاص
الحكومي الاتحادي (قطاع عام)
غير المسجلين في أنظمة الوزارة (عمال المنطقة الحرة)
⁕ انقر على زر "تأكيد".
⁕ يمكنك إما تسجيل الدخول باستخدام OPT أو من خلال حساب موجود باستخدام رمز OTP المرسل إلى رقم هاتفك المحمول أو بيانات اعتماد تسجيل دخول المستخدم المسجل. إذا قمت بتسجيل الدخول باستخدام OPT، سيُطلب منك تقديم بطاقة الهوية الإماراتية ورقم الهاتف المحمول المسجل وتحديد تاريخ الميلاد.
⁕ سيتم منحك خيار تجديد وثيقة التأمين الخاصة بك وتأكيد جميع التفاصيل الخاصة بك واختيار مدة الوثيقة.
⁕ حدد خيار "التجديد" أو "الاشتراك" وسيتم نقلك إلى علامة تبويب الدفع بالبطاقة.
⁕ أدخل تفاصيل البطاقة، بعد الدفع سيتم تجديد الاشتراك في التأمين الخاص بالموظف لمدة عام آخر.
في حالة مواجهة أي أخطاء أثناء الاشتراك أو التجديد، يمكن الاتصال بخدمة العملاء على: 600599555.
فئتان من النظام
ينقسم نظام التأمين إلى فئتين.
الفئة الأولى تشمل الموظفين الذين يتقاضون راتباً شهرياً أساسياً قدره 16 ألف درهم أو أقل، وتبلغ تكلفة التأمين للموظفين في هذه الفئة 5 دراهم شهريا أو 60 درهماً سنوياً.
أما الفئة الثانية فتشمل من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، حيث تبلغ تكلفة التأمين 10 دراهم شهرياً أو 120 درهماً سنوياً.
كيفية المطالبة
يحق للموظف الذي تم إنهاء خدمته المطالبة بالتأمين. يتعين على الموظفين المؤمن عليهم تقديم المطالبة خلال 30 يوماً من تاريخ تعطلهم عن العمل عبر قنوات المطالبة المعتمدة:
البوابة الإلكترونية لمجمع التأمين
التطبيق الذكي
مركز الاتصال الخاص بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل
يحق للمقيمين الحصول على تعويض فقدان الوظيفة في حالة العمل والاشتراك في نظام التأمين لمدة 12 شهراً على الأقل، طالما لم يتم إنهاء خدمتهم لأسباب تأديبية أو بسبب الاستقالة.
وينبغي دفع التعويض خلال أسبوعين من تاريخ المطالبة ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى ثلاثة أشهر لكل مطالبة.
ومع ذلك، فإن الاشتراك في نظام التأمين ليس إلزامياً لجميع الأفراد المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. ولا يشمل نظام التأمين المستثمرين أو أصحاب المنشآت التي يعملون بها، والعاملين بالمنازل، والموظفين بدوام جزئي، والعمال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والمتقاعدين الذين يحق لهم الحصول على معاش والتحقوا بوظيفة جديدة.
مزايا التعويض
التعويض الشهري هو 60% من متوسط الراتب الأساسي خلال آخر 6 أشهر قبل التعطل عن العمل
للفئة (أ): الحد الأقصى للمطالبة: 10.000 درهم شهرياً
للفئة ب: الحد الأقصى للمطالبة: 20.000 درهم شهرياً
الحد الأقصى للتعويض عن المطالبة الواحدة: 3 أشهر متتالية