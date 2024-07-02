خطوات تجديد تأمين التعطل عن العمل تجنباً للغرامات

ومع ذلك، فإن الاشتراك في نظام التأمين ليس إلزامياً لجميع الأفراد المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. ولا يشمل نظام التأمين المستثمرين أو أصحاب المنشآت التي يعملون بها، والعاملين بالمنازل، والموظفين بدوام جزئي، والعمال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والمتقاعدين الذين يحق لهم الحصول على معاش والتحقوا بوظيفة جديدة.