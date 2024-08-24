خطوات بسيطة لرخصة العمل الحر في دبي وأبو ظبي
مع كل الفرص المتاحة في اقتصاد اليوم، من المستحيل ألا تجني أي أموال. سواء كنت خريجاً جديداً يتطلع إلى بناء محفظتك، أو ربة منزل ترغب في كسب المزيد من المال، أو ربما محترفاً في الصناعة يرغب في البقاء مشغولاً أثناء التقاعد - فإن العمل الحر هو الحل.
توجد سوق كبيرة للعاملين المستقلين في الإمارات ، حيث تحتاج العديد من الشركات - من الشركات المتعددة الجنسيات والتكتلات المحلية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم - إلى خدمات احترافية مع ظهور المشاريع. وقد تكون بعض هذه الفرص لمرة واحدة، في حين قد تكون بعضها الآخر عبارة عن وظائف منتظمة.
من السهل أن تقول "نعم، سأفعل ذلك" عندما تقدم لك إحدى المؤسسات مشروعاً؛ ولكن ضع في اعتبارك أنه في الإمارات العربية المتحدة، ستحتاج إلى ترخيص للمضي قدماً. وتختلف التكلفة والعملية المطلوبة للحصول على الترخيص من إمارة إلى أخرى. إليك دليل.
كيفية الحصول على رخصة العمل الحر في دبي
من خلال ترخيص العمل الحر في الإمارة، ستتمكن من ممارسة الأعمال باسمك، وليس باسم العلامة التجارية، كما أوضحت هيئة دبي للتطوير في دليلها.
وقالت هيئة تنمية صناعة الطيران إن عملية تقديم طلب الترخيص، والتي يمكن إجراؤها عبر الإنترنت أو من خلال مركز خدمة العملاء، تستغرق يومي عمل.
رسوم
رسوم التصاريح: 7500 درهم
درهم المعرفة: 10 دراهم
درهم الابتكار: 10 دراهم
متطلبات
نسخة من جواز السفر ساري المفعول مع صفحة تأشيرة الإقامة (إن وجدت)
نموذج الإقرار الذاتي (إذا كان مقدم الطلب يحمل تأشيرة صالحة، يمكن تحميل نسخة من هذا النموذج من موقع https://dda.gov.ae)
شهادة عدم ممانعة من السلطات إذا كان القطاع/النشاط مدرجًا في قرار فئات الترخيص (LCD) أدناه:
الخطوات
لتقديم طلب الترخيص عبر الإنترنت، قم بالتسجيل على gofreelance.ae (انقر فوق "تقديم الطلب الآن" أو "التسجيل" في الصفحة الرئيسية).
سوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رابط إلى بوابة axs، حيث يمكنك التقدم بطلب للحصول على الترخيص (https://axs2.my.site.com/axslogin).
في البوابة، اختر خدمة "الإعداد كعامل مستقل" واملأ النموذج.
تحميل المتطلبات
دفع الرسوم.
كيفية الحصول على رخصة العمل الحر في أبو ظبي
وفي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، يُسمح للعاملين لحسابهم الخاص بممارسة نحو 100 نشاط، بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي، والتصميم، وتغليف الهدايا، واستشارات الألعاب، وتطوير الذكاء الاصطناعي.
لكي يكون الشخص مؤهلاً للحصول على التصريح، يجب أن يكون لديه خبرة في مجال معين أو إنجاز أكاديمي أو مهني مكتسب في القطاع.
رسوم
رسوم وزارة الاقتصاد: 2500 درهم
رسوم غرفة أبوظبي: 50 درهمًا
يتم احتساب مبلغ إضافي قدره 100 درهم لكل منهم بعد 6 أنشطة
إصدار الرخصة التجارية: 10 دراهم
رسوم الكيانات التنظيمية: 790 درهم
رسوم التسجيل: 10 درهم
طلب الحصول على بطاقة منشأة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: 315 درهم
المساهمات الاجتماعية: 1500 درهم
متطلبات
شهادة / مؤهل أكاديمي / سجل موثق من الجهة المصدرة
شهادات الخبرة
شهادة عدم ممانعة للمستثمر الأجنبي
الشهادات المهنية
الخطوات
قم بزيارة https://www.tamm.abudhabi/
انقر فوق "الخدمات"؛ ثم حدد علامة التبويب "الأعمال"
اختر "بدء عمل تجاري" ومن القائمة الموجودة على الجانب الأيسر، انقر فوق "الترخيص الاقتصادي"
ستجد خيار "إصدار ترخيص اقتصادي - ترخيص مستقل" كأحد الخيارات.
قم بتسجيل الدخول باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بك واتبع التعليمات.
وتستغرق العملية نحو 10 أيام عمل، بحسب منصة تام.