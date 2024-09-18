خطوات بسيطة لبطاقة اشتراك "مواقف الشارقة"

تقدم الشارقة خدمة الاشتراك في المواقف المجانية لأصحاب الهمم، حيث تتيح هذه الخدمة لحاملي بطاقات الاشتراك الاستفادة من المواقف العامة مجاناً ويتم ربطها بنظام المواقف افتراضياً، ومن خلال تنفيذ عملية الربط الافتراضي هذه، يمكن للأفراد المؤهلين الحصول على مزايا المواقف الخاصة بهم بسهولة دون الحاجة إلى وضع البطاقة فعلياً على الزجاج الأمامي للمركبات.