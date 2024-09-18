خطوات بسيطة لبطاقة اشتراك "مواقف الشارقة"
غالباً ما يكون العثور على مكان لركن السيارة أمراً صعباً وقد يستغرق وقتاً طويلاً أثناء ساعات العمل والعطلات. وسيعمل الحل الفعال لركن السيارات على تخفيف الضغوط على السائقين وتحسين نظام المرور.
تعد خدمة الاشتراك في مواقف السيارات المدفوعة مسبقاً في الشارقة أحد الحلول الملاءمة للأفراد والشركات حيث تسهل عليهم استخدام مواقف السيارات العامة وفقاً للخطط التي يختارونها. ويتاح للمشتركين الاختيار بين اشتراك شخصي لجميع مناطق الشارقة أو منطقتين محددتين، في حين يمكن للشركات اختيار خطة مواقف سيارات على مستوى المدينة. وتختلف الرسوم بناءً على نوع الاشتراك الذي يتم اختياره.
ويحصل المشتركون على ملصق وقوف السيارات، ولكن لتبسيط العملية، يجب استبدال هذه الملصقات ببطاقات وقوف السيارات الذكية. ترتبط هذه البطاقات الذكية مباشرة برقم تسجيل السيارة. يجب وضع كل بطاقة بشكل واضح على الزجاج الأمامي للسيارة.
كما يمكن زيارة مكتب بلدية الشارقة بالقرب من "رامز مول" بالقرب من ملعب الشارقة للكريكيت ويجب إحضار بطاقة تسجيل سيارة لتقديم طلب الحصول على بطاقة اشتراك. ويمكن الحصول على بطاقات المواقف الذكية هذه من خلال الموقع الرسمي لبلدية مدينة الشارقة باتباع عملية بسيطة. ( للحصول على القائمة الكاملة لرسوم المواقف والمناطق في دبي وأبو ظبي والشارقة، انقر هنا )
قم بزيارة الموقع الرسمي (https://portal.shjmun.gov.ae/ar/Pages/Home.aspx)
انتقل إلى علامة التبويب "دليل الخدمات" في الأعلى
اختر "مواقف"
انقر على "طلب اشتراك موقف مركبات"
انقر على "الدخول إلى الخدمة"
قم بتسجيل الدخول إلى حسابك واتبع العملية.
فيما يلي اشتراكات مواقف السيارات المختلفة المتاحة في الشارقة:
الاشتراك الشخصي لجميع مناطق مدينة الشارقة (للأفراد) يمنح المشترك حق الوقوف في جميع المواقف العامة في مدينة الشارقة.
يتاح الاشتراك الشخصي لمنطقتين محددتين ويمنح المشترك حق ركن سيارته في منطقتين محددتين.
اشتراك رجال الأعمال لجميع مناطق مدينة الشارقة يمنح المشترك حق الوقوف في جميع المواقف العامة بمدينة الشارقة.
فئة الاشتراك الاستثنائي في مواقف السيارات متاحة فقط لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتقاعدين وكبار السن والقاطنين في المناطق ذات المواقف المدفوعة الأجر - موظفي الحكومة في مدينة الشارقة - الطلاب - المستفيدين من الخدمات الاجتماعية - حاملي بطاقة حماة الوطن أو بطاقة وافر.
فيما يلي المستندات المطلوبة للحصول على الاشتراك الاستثنائي في مواقف السيارات:
بطاقة الهوية الإماراتية
بطاقة تسجيل المركبة
رخصة تجارية (للاشتراكات التجارية)
إثبات أهلية الخصم (للاشتراكات الاستثنائية)
قنوات الخدمة:
موقع بلدية مدينة الشارقة
www.shjmun.gov.ae
مراكز الخدمة المعتمدة من قبل بلدية مدينة الشارقة
يتم تقديم طلبات الاشتراك الاستثنائي عن طريق مراكز الخدمة فقط.
تقدم الشارقة خدمة الاشتراك في المواقف المجانية لأصحاب الهمم، حيث تتيح هذه الخدمة لحاملي بطاقات الاشتراك الاستفادة من المواقف العامة مجاناً ويتم ربطها بنظام المواقف افتراضياً، ومن خلال تنفيذ عملية الربط الافتراضي هذه، يمكن للأفراد المؤهلين الحصول على مزايا المواقف الخاصة بهم بسهولة دون الحاجة إلى وضع البطاقة فعلياً على الزجاج الأمامي للمركبات.
وقد سهلت الهيئة هذه العملية على العملاء من خلال استبعاد الحاجة إلى زيارة مكتب البلدية، حيث يمكن للأفراد المؤهلين إتمام العملية بالكامل عبر الإنترنت.
المستندات المطلوبة للاشتراك في مواقف السيارات المجانية:
بطاقة هوية إماراتية صالحة
بطاقة ملكية المركبة
بطاقة الإعاقة
كيفية التقدم بطلب:
قم بزيارة موقع بلدية الشارقة
ادخل على الخدمات الذكية والإلكترونية
اختر خدمات مواقف السيارات العامة
قم بتقديم الطلب للحصول على تصريح موقف سيارات لأصحاب الهمم وقدم المستندات المطلوبة