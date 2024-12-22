خطوات التقديم لوظائف أصحاب الهمم بأبوظبي عبر"تم"

في أبوظبي، يمكن لأصحاب الهمم التقدم بطلبات التوظيف في القطاع الخاص من خلال منصة تم، المنصة الشاملة للخدمات الحكومية. وللقيام بذلك، يجب أن يكون المتقدم مواطنًا من أبوظبي. وفيما يلي دليل حول المستندات المطلوبة والنقاط المختلفة التي يجب مراعاتها.