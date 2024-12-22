خطوات التقديم لوظائف أصحاب الهمم بأبوظبي عبر"تم"
في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع أصحاب الهمم بمزايا مثل مواقف السيارات المجانية والإعفاء من رسوم المرور والخصومات على الرعاية الصحية وبطاقة فزعة وغيرها. كما تسعى الدولة إلى جعل المجتمع شاملاً ومتاحًا لأصحاب الهمم، من خلال توفير منصات مختلفة لاستخدام مهاراتهم وقدراتهم.
من المساحات الحسية في المطارات إلى سيارات الأجرة المعدلة والبنية التحتية التي يسهل الوصول إليها مثل منحدرات الكراسي المتحركة، يمكن لأصحاب الهمم الوصول إلى المرافق المصممة لتسهيل اندماجهم في المجتمع وجعل حياتهم أسهل.
يمكن لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للحصول على بطاقة أصحاب الهمم مجاناً من خلال وزارة تنمية المجتمع، أو من خلال منظمات مثل مؤسسة زايد العليا.
في أبوظبي، يمكن لأصحاب الهمم التقدم بطلبات التوظيف في القطاع الخاص من خلال منصة تم، المنصة الشاملة للخدمات الحكومية. وللقيام بذلك، يجب أن يكون المتقدم مواطنًا من أبوظبي. وفيما يلي دليل حول المستندات المطلوبة والنقاط المختلفة التي يجب مراعاتها.
المستندات المطلوبة
نسخة من تقرير التشخيص الشامل من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم (المواصفات الكاملة)
شهادات تعليمية تثبت الدراسة
بطاقة أصحاب الهمم من مؤسسة زايد العليا لإثبات الإعاقة
السيرة الذاتية
هوية الإمارات
خطوات التقديم
قم بزيارة موقع "تم" الإلكتروني، وانقر على الخدمات
حدد فئة الرعاية الاجتماعية
انقر على "دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" ثم حدد "التقدم لوظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة"
لبدء الخدمة، قم بتسجيل الدخول باستخدام UAE Pass
ثم اختر إذا كنت تتقدم بطلبك لنفسك أو لشخص آخر
قم بتعبئة الطلب بالمؤهلات والخبرة والمستندات المطلوبة
بعد التقديم، سوف تتلقى رسالة نصية تشير إلى الموافقة أو الرفض للطلب
نقاط يجب ملاحظتها
وفقًا لموقع تم ، هناك شروط معينة حتى تكون مؤهلاً للحصول على هذه الخدمة:
- أن يكون المتقدم مواطناً من أبوظبي.
يجب أن يكون المتقدم مواطنًا إماراتيًا أو لديه جواز سفر إماراتي ودفتر عائلة.
يجب أن يكون عمر المتقدم للوظيفة عند التسجيل بين 18-40 سنة.
- أن لا يكون المتقدم موظفًا بالفعل.
لا ينطبق طلب التوظيف على الطلبة ذوي الهمم المسجلين في الفصول الصباحية.
لا ينطبق طلب التوظيف على أصحاب الهمم الذين لديهم عمل.