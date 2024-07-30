خطوات استبدال بطاقة الهوية الإماراتية المفقودة أو المسروقة

كمواطن أو مقيم في دولة الإمارات ، فأنت تعرف مدى أهمية بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك. إنها بمثابة "بطاقة كبار الشخصيات" الخاصة بك في الدولة ، والتي تربطك بكل شيء بدءاً من تفاصيل البنك الخاص بك وحتى رقم هاتفك المحمول. سواء كان الأمر يتعلق بتعاملات الأوراق الحكومية أو الوصول إلى خدمات متنوعة، فهي تذكرتك الذهبية لكل شيء تقريباً في البلاد.

هل تحتاج إلى التوجه إلى الطبيب أو الدخول إلى المستشفى؟ ترتبط بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك بالتأمين الصحي الخاص بك، مما يجعل العملية برمتها سهلة. هل تتطلع إلى التقدم بطلب للحصول على قرض، أو الحصول على بطاقة ائتمان، أو إدارة حسابك البنكي؟ ستحتاج إليها لبدء كل هذه الأمور.

ولكل ذلك، من المؤكد أن فقدان بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك قد يبدو وكأنك تمر بأزمة صغيرة، ولكن لا داعي للذعر. إذا فُقدت أو كنت تعتقد أنها سُرقت، فإليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك: