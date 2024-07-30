خطوات استبدال بطاقة الهوية الإماراتية المفقودة أو المسروقة
كمواطن أو مقيم في دولة الإمارات ، فأنت تعرف مدى أهمية بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك. إنها بمثابة "بطاقة كبار الشخصيات" الخاصة بك في الدولة ، والتي تربطك بكل شيء بدءاً من تفاصيل البنك الخاص بك وحتى رقم هاتفك المحمول. سواء كان الأمر يتعلق بتعاملات الأوراق الحكومية أو الوصول إلى خدمات متنوعة، فهي تذكرتك الذهبية لكل شيء تقريباً في البلاد.
هل تحتاج إلى التوجه إلى الطبيب أو الدخول إلى المستشفى؟ ترتبط بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك بالتأمين الصحي الخاص بك، مما يجعل العملية برمتها سهلة. هل تتطلع إلى التقدم بطلب للحصول على قرض، أو الحصول على بطاقة ائتمان، أو إدارة حسابك البنكي؟ ستحتاج إليها لبدء كل هذه الأمور.
ولكل ذلك، من المؤكد أن فقدان بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك قد يبدو وكأنك تمر بأزمة صغيرة، ولكن لا داعي للذعر. إذا فُقدت أو كنت تعتقد أنها سُرقت، فإليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك:
الإبلاغ عن فقدان البطاقة
في اللحظة التي تدرك فيها أن بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك مفقودة، تأكد من الإبلاغ عنها فوراً إلى أقرب مركز سعادة المتعاملين التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. ومن المهم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن حتى يتم إلغاء تنشيط البطاقة المسروقة أو المفقودة على الفور، مما يضمن منع أي عملية احتيال محتملة مرتبطة بالهوية.
المتطلبات
يعد فقدان بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك أمراً مؤسفاً، ولكن الحصول عليها أمر ممكن تماماً وله متطلبات بسيطة. إليك ما ستحتاج إلى إحضاره معك لإثبات هويتك وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح:
إذا كنت مواطناً إماراتياً وفقدت بطاقة هويتك الإماراتية، فما عليك سوى إحضار دفتر العائلة وجواز السفر الأصلي معك.
إذا كنت من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فسوف تحتاج إلى إظهار إثبات الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن أن تكون هذه شهادة عمل أو تسجيلاً مدرسياً (إذا كنت طالباً) أو رخصة عمل.
وبالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات ، لا تنس جواز سفرك ونسخة من تصريح إقامتك الساري. باستخدام هذه المستندات، ستكون جاهزاً لترتيب كل شيء.
التقدم بطلب للحصول على بديل
بمجرد الإبلاغ عن الهوية المفقودة، توجه إلى أي مركز سعادة المتعاملين التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية واملأ نموذج الطلب.
إذا كنت تحبذ التعاملات الرقمية، فيمكنك أيضاً التوجه إلى الإنترنت وما عليك سوى الانتقال إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية واتباع الخطوات السهلة التالية لتقديم طلب للحصول على البديل الخاص بك:
انقر فوق "الخدمات".
قم بالتمرير لأسفل إلى علامة التبويب "البحث السريع" الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة.
انقر فوق "أنا".
انقر على القائمة.
اختر "مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، أو "مواطن إماراتي"، أو "مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي".
انتقل إلى علامة التبويب "التقديم".
انقر على القائمة المنسدلة ثم اختر "إصدار بدل فاقد/تالف لبطاقة الهوية".
انقر فوق "الحصول على النتيجة".
انقر فوق "بدء الخدمة".
وإذا كنت تحبذ القيام بالأمر على هاتفك، فيمكنك أيضاً التقدم بطلب للحصول على بديل من خلال التطبيق:
قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق ICP الخاص بك باستخدام رقم الهوية أو عنوان البريد الإلكتروني.
اضغط على الزر + في وسط لوحة التحكم.
اضغط على "بدء خدمة جديدة".
اختر "خدمات الهوية الإماراتية".
اضغط على "استبدال الهوية".
اضغط على هويتك الرقمية التي تظهر على الشاشة.
اضغط على "التالي".
قم بملء المعلومات الموضحة في المربع مثل اسمك أو تاريخ إصدار الملف أو تاريخ الميلاد.
اذكر سبب الاستبدال بالضغط على "مفقود/مسروق".
إرفق نسخة من جواز السفر الخاص بك.
فيما يلي تفاصيل عن تكلفة استبدال بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك:
300 درهم لإصدار البطاقة البديلة سوءً كانت مفقودة أو تالفة.
يتعين عليك دفع 40 درهماً مقابل رسوم الطلب إذا قمت بتقديم الطلب من خلال النموذج الموجود على موقع أو تطبيق الهيئة.
يتعين عليك دفع 70 درهماً إماراتياً مقابل رسوم الطلب إذا قمت بالتقديم من خلال مراكز الطباعة المعتمدة.
يتعين عليك دفع مبلغ 30 درهماً مقابل "رسوم مكتب الطباعة".
إذا كنت في عجلة من أمرك لاستبدال بطاقة هويتك الإماراتية، فيمكنك القيام بذلك بسرعة في مركز سعادة المتعاملين الرئيسي التابع للهيئة حيث يتعين عليك دفع 150 درهماً إضافية.
احصل على بطاقة الهوية الإماراتية الجديدة الخاصة بك
بمجرد تقديم طلبك، ترقب رسالة نصية من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث سيتم اطلاعك على الحالة ويخبرونك بالموعد المتوقع للحصول على بطاقة الهوية الإماراتية الجديدة الخاصة بك. عادةً، ستحصل على البطاقة خلال 48 ساعة، ولكن إذا اخترت الخدمة السريعة، فستحصل عليها خلال 24 ساعة فقط.
بعد أن تتلقى الرسالة التي تفيد بأن بطاقتك جاهزة، يمكنك استلامها من بريد الإمارات، أو يمكنك اختيار أن يتم تسليمها مباشرة إلى باب منزلك.