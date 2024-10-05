خطط لزيارتك إلى حديقة دبي المعجزة: الوصول وأهم النصائح
إن دبي، في كثير من النواحي، ما زالت معجزة. ولا يحتاج أحد إلى تذكير بأن هذا المكان، الذي كان في الماضي مجرد مئات ومئات الكيلومترات من الصحراء مع حفنة من المباني التي يمكن عدها على أصابع اليد، أصبح الآن قادراً على تغطية أي مدينة في العالم بالظل.
إن أفق دبي المذهل والرائع هو موضع حسد العديد من المدن الأخرى، كما تعد المدينة موطناً للعديد من العجائب الحديثة.
إذا كنت مقيماً أو سائحاً، فستجد نفسك أمام مجموعة من الأنشطة التي تقدمها الإمارة. ومن بين تلك الأنشطة التي تزدهر بكل روعتها حديقة دبي المعجزة. تعد هذه الوجهة الشهيرة، التي تعد أكبر حديقة زهور في العالم، موطناً لـ 150 مليون زهرة من 120 نوعًا مختلفًا. وقد تم إنشاء موضوعات مختلفة باستخدام الزهور، حيث تعد مجسمات طائرة الإمارات إيرباص A380 ونفق القلب ونفق المظلات والسيدة العائمة من أبرزها.
إليكم دليل زيارة حديقة دبي المعجزة:
المواعيد
المكان مفتوح من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً من الاثنين إلى الجمعة
مواعيد العمل في عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد من الساعة 9 صباحًا حتى 11 مساءً
سعر التذاكر
المقيمون (مطلوب بطاقة الهوية الإماراتية):
البالغون 60 درهماً
الأطفال 60 درهماً
الأطفال أقل من 3 سنوات مجاناً
يمكن تقديم طلبات المجموعات ذات الاحتياجات الخاصة على booking@dubaimiraclegarden.com
يمكن تقديم الاستفسارات للمجموعات المدرسية التي تقل عن 3 سنوات وما فوق على booking@dubaimiraclegarden.com
السياح:
الكبار وكبار السن 100 درهم
الطفل (من 3 إلى 12 سنة) 85 درهم
الطفل أقل من 3 سنوات مجاني (مطلوب إثبات الهوية)
يمكن تقديم طلبات المجموعات ذات الاحتياجات الخاصة على booking@dubaimiraclegarden.com
يمكن تقديم الاستفسارات للمجموعات المدرسية التي تقل عن 3 سنوات وما فوق على booking@dubaimiraclegarden.com
كيفية حجز التذاكر عبر الإنترنت
إذا كنت ترغب في تجنب الازدحام، وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، يمكنك حجز موعدك مسبقاً عن طريق شراء تذكرتك (تذاكرك) عبر الإنترنت، من خلال الموقع الرسمي (https://www.dubaimiraclegarden.com/tour/general-admission/)
اختر التاريخ الذي ترغب في زيارته وانقر على شخص بالغ أو طفل وعدد الأشخاص/الأطفال
ثم انقر فوق متابعة الحجز
سيتم نقلك إلى صفحة تطلب منك تسجيل الدخول إذا كان لديك اسم مستخدم وكلمة مرور إذا كنت قد قمت بالتسجيل على الموقع مسبقًا
لديك أيضاً خيارات تسجيل الدخول عبر حساباتك على Facebook وGoogle
إذا لم تكن مستخدمًا مسجلاً، فهناك خيار لإنشاء حساب
إذا كنت لا ترغب في التسجيل كمستخدم، يمكنك الاستمرار كضيف
بمجرد الوصول إلى الصفحة، يتعين عليك ملء بياناتك، وهي حقول إلزامية، مثل الاسم الأول واسم العائلة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والبلد والعنوان. يوجد أسفل ذلك عنوان الفاتورة حيث يمكنك النقر فوق "نفس تفاصيل الاتصال"
لديك أيضاً خيار كتابة ملاحظات إضافية
ثم اضغط على الخطوة التالية
سينقلك بعد ذلك إلى صفحة الدفع. هناك، سيتم عرض تفاصيل الاتصال الخاصة بك وتفاصيل الفاتورة
سيتعين عليك النقر فوق "أوافق على شروط الخدمة وبيان الخصوصية" ثم النقر فوق "بطاقة الائتمان"
اعتمادًا على مزود خدمة الاتصالات الخاص بك، سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة آمنة للدفع
هناك، سيتم عرض ملخص طلبك. أسفل ذلك، سيتعين عليك إدخال رقم بطاقتك وشهر انتهاء صلاحية البطاقة وسنة انتهاء الصلاحية ورمز الأمان. سيتعين عليك أيضًا تقديم الاسم الموجود على البطاقة. بمجرد الانتهاء، ستحصل على خيارات مثل UnionPay وSamsung Pay وApple Wallet. بعد اختيار الخيار المفضل لديك، انقر فوق "لقد قرأت وأوافق على الشروط والأحكام"
يوجد خيار أدناه حيث يمكنك تحديد عملة الدفع التي تفضلها
بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك المتابعة إلى الدفع
كيفية الوصول إلى هناك
يقع المكان في البرشاء جنوب 3، دبي لاند، ويتصل جيداً بنظام النقل العام الرائع في الإمارة. يمكن للضيوف ركوب الخط الأحمر للمترو والنزول في محطة مول الإمارات
ثم اركب الحافلة رقم 105 من مول الإمارات إلى مكان الحدث
بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الوصول إلى هناك مباشرة دون ركوب المترو أو الحافلة، هناك الكثير من سيارات الأجرة المتاحة
أشياء يجب تذكرها
كل تذكرة صالحة لدخول واحد فقط
لا يُسمح للزوار باستخدام الكاميرات الاحترافية أو الطائرات بدون طيار داخل المكان
يجب على الراغبين في تصوير أحداث احترافية أو إقامة أحداث خاصة مثل الخطوبة وحفلات الزفاف التقدم بطلب للحصول على إذن مسبق من مكان التصوير
لا يسمح للزوار بقطف الزهور
لا يُسمح بالدراجات والدراجات البخارية الكهربائية وألواح التحليق والكرات والحيوانات الأليفة في المكان
لا يسمح بإدخال الأطعمة والمشروبات من الخارج إلى داخل المكان
تفتخر دبي والإمارات العربية المتحدة بأكملها بالحفاظ على نظافتها. يُنصح الزوار باستخدام صناديق القمامة الموجودة في جميع أنحاء المكان
توجد ترتيبات للجلوس في المكان ولكن في مناطق مخصصة
بالإضافة إلى مناطق الجلوس المخصصة، يمكن الوصول إلى فينوس بالكراسي المتحركة، والمراحيض، وغرفة الإسعافات الأولية، وغرفة الصلاة، وكشك الطعام، ومناطق تناول الطعام، ومتاجر الهدايا التذكارية
يجب على الزوار اتباع الممرات والمخارج المخصصة في المكان
يتم إدارة المكان بشكل جيد من قبل أفراد الأمن ويجب على الزوار اتباع تعليماتهم عند الحاجة
إذا تم العثور على زائر/زوار يقطفون الزهور أو يشكلون تهديدًا للمكان أو متورطين في أي سوء سلوك، فسيتم طردهم من المكان