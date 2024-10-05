خطط لزيارتك إلى حديقة دبي المعجزة: الوصول وأهم النصائح

إن دبي، في كثير من النواحي، ما زالت معجزة. ولا يحتاج أحد إلى تذكير بأن هذا المكان، الذي كان في الماضي مجرد مئات ومئات الكيلومترات من الصحراء مع حفنة من المباني التي يمكن عدها على أصابع اليد، أصبح الآن قادراً على تغطية أي مدينة في العالم بالظل.