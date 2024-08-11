خصم جزئي وقروض ميسرة لشراء منزل في أبوظبي

في تطبيق إسكان أبوظبي، انتقل إلى خدماتنا وانقر على قرض شراء منزل.

قم بمراجعة بياناتك الشخصية، وأكمل المعلومات المفقودة إذا لزم الأمر.

قم بإدخال التفاصيل الإضافية مثل حالة السكن وعدد المستأجرين وما إلى ذلك.

قم بتوقيع الإعلان باستخدام معرفك الرقمي (سوف تحتاج إلى تسجيل الدخول عبر بطاقة الإمارات العربية المتحدة) ثم قم بإرسال الطلب.

بعد تسجيل الطلب، سيتم إعلامك فور الموافقة عليه.

يمكنك الآن اختيار مكان الإقامة المفضل لديك وحجزه لمدة محددة.

أدخل التفاصيل مثل إجمالي الدخل الشهري ورقم الطلب والمنطقة المحددة.

يمكنك بعد ذلك تصفح المنازل المختلفة وعرض معلومات مثل حالة الحجز (محجوز أو متاح)، وحالة البناء، والمساحة الإجمالية، وعدد الغرف، وتاريخ الانتهاء المتوقع، والتكلفة وغيرها من البيانات.

سيتم أيضًا عرض تصميم قطعة الأرض، بالإضافة إلى المرافق العامة القريبة منها (مركز التسوق، المسجد، المدرسة، إلخ).

بعد اختيار السكن، سيكون عليك التأكيد على أنك تريد حجز هذا المنزل لمدة 30 يومًا.

بمجرد أن تقرر حجز المنزل، لديك فرصة أخرى لاتخاذ قرار لاحقًا، أو إلغاء الحجز، أو تأكيد الإقامة.

بمجرد تأكيد إعلانك، ستتلقى رسالة، ويمكنك بعد ذلك التقدم بطلب تسجيل الرهن العقاري وغيره من الإجراءات المطلوبة قبل الموعد النهائي المحدد في الرسالة. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى إلغاء حجز العقار.

للتسجيل في الرهن العقاري، أدخل رقم طلبك، ومبلغ القرض المعتمد، ورقم القطعة، والموقع.

سيتم بعد ذلك إعطاؤك رقم تسجيل الرهن العقاري، وبعد ذلك يجب عليك زيارة إدارة البلديات والنقل للدفع والحصول على موافقة الرهن العقاري.

الخطوة التالية هي اجتياز البرنامج التعليمي الذي تقدمه إدارة التمكين الحكومي، ويهدف البرنامج إلى تعزيز المعرفة بجوانب التخطيط المالي، وعملية تفعيل القرض السكني. هذه خطوة إلزامية، وسيتم إخطارك عند الانتهاء منها.

قبل الشروع في تفعيل قرض المنزل، يجب عليك تنزيل تطبيق بنك أبوظبي الأول (FAB) ومن ثم العودة إلى تطبيق إسكان، والنقر على "لقد قمت بالتنزيل" في الرسالة المنبثقة.

يمكنك بعد ذلك التحقق من حالة قرضك وتقدم المشروع في تطبيق FAB

بعد ذلك، يمكنك استكمال إجراءات استلام منزلك، والتي تشمل استلام المفاتيح، وتفعيل خدمات المرافق مثل حسابات المياه والكهرباء.

يجب سداد القرض على أقساط قبل تاريخ الاستحقاق المحدد.