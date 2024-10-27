خدمة الحجز الذكي للمركبات في الإمارات
في الإمارات العربية المتحدة، يعد حجز سيارتك من أكثر العقوبات خطورة التي قد تواجهها. وعادة ما يترتب على ذلك غرامة باهظة وبعض النقاط السوداء في سجل القيادة الخاص بك. عندما يتم حجز سيارتك، يتم نقلها إلى مكان محدد، ولن تتمكن من استخدامها خلال تلك الفترة.
تعتمد مدة الحجز على خطورة المخالفة المرورية. على سبيل المثال، في دبي، إذا تم ضبطك وأنت تستخدم هاتفك أثناء القيادة أو تتبع سيارة أخرى عن قرب أو تغيير حارة القيادة بشكل مفاجئ، فقد يتم حجز سيارتك لمدة تصل إلى 30 يومًا.
إذا وجدت نفسك في موقف يتطلب حجز سيارتك، فهناك بعض الأخبار الجيدة التي يمكن أن تخفف من عبء هذا الموقف. تتيح لك خدمة حجز المركبات الذكية حجز سيارتك في منزلك أو في مكان آخر مناسب لك. وهذا يجعل الأمور أسهل كثيرًا، مما يسمح لك بإبقاء سيارتك قريبة مع الاستمرار في اتباع القواعد.
إذن، كيف تعمل هذه الخدمة الذكية؟ ستقوم السلطات بتثبيت جهاز تتبع في سيارتك، مما يسهل مراقبة تحرك السيارة من الموقع المحدد في نموذج الحجز الخاص بك.
هل أنت مستعد لتعلم كيفية طلب خدمة الحجز الذكي هذه؟ إليك دليلك:
ابو ظبي
إذا تم حجز سيارتك في أبوظبي، فيمكنك إدارة الموقف بسهولة عبر الإنترنت من خلال التسجيل وتسجيل الدخول إلى موقع "تم"
بإمكانك طلب حجز سيارتك في منزلك أو في أي مكان تختاره من خلال اتباع الخطوات التالية:
تسجيل الدخول إلى تم
بمجرد وصولك إلى الصفحة الرئيسية، انقر فوق "القيادة والنقل"
انقر فوق "الغرامات والمخالفات" على الجانب الأيسر من الصفحة
اختر "حجز المركبات في المنزل"
سيتم بعد ذلك توجيهك إلى صفحة حيث يتعين عليك ملء معلوماتك مثل اسمك ورقم هاتفك ورقم ملف المرور.
بمجرد إكمال جميع الخطوات اللازمة، سوف تتلقى تأكيدًا عبر رسالة نصية قصيرة أو البريد الإلكتروني.
سيتم بعد ذلك وضع جهاز تتبع ذكي في سيارتك حتى تتمكن السلطات من مراقبة ما إذا كانت السيارة يتم تحريكها من الموقع المعلن عنه في النموذج.
دبي
إذا تم حجز سيارتك في دبي، يمكنك إدارة الموقف عبر الإنترنت أيضًا. كما تقدم شرطة دبي خدمة الحجز الذكي، حيث يمكنك حجز سيارتك في المنزل، طالما أنك دفعت جميع الغرامات المسجلة في ملفك المروري. يمكنك تقديم طلب من خلال موقع شرطة دبي أو تطبيق شرطة دبي.
تطبيق شرطة دبي
- اضغط على "الاستعلام عن الغرامات ودفعها".
- سيتم طلب منك إدخال تفاصيل لوحة سيارتك مثل الرمز ورقم اللوحة.
- قم بإدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الترخيص ورقم التذكرة.
- إملأ نموذج الطلب.
- قم بدفع الرسوم اللازمة باستخدام بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان الخاصة بك.
- وسوف تتلقى بعد ذلك رقم المعاملة الخاص بك عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني.
موقع شرطة دبي
- عند وصولك إلى الصفحة الرئيسية، انقر فوق "خدمات المرور".
- اختر 'الحجز الذكي'.
- إملأ نموذج الطلب.
- قم بدفع الرسوم اللازمة باستخدام بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان الخاصة بك.
- وسوف تتلقى بعد ذلك رقم المرجع الخاص بك عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني.
كما يمكنك متابعة حالة طلبك عبر التطبيق بإدخال رقم المعاملة، كما يمكنك إدخال رقم المرجع الخاص بك على الموقع الإلكتروني لمعرفة حالة طلبك.
- عند وصولك إلى الصفحة الرئيسية، انقر فوق "خدمات المرور".
- اختر 'الحجز الذكي'.
سيتم بعد ذلك إعادة توجيهك إلى صفحة سيُطلب منك فيها ملء رقم المرجع الخاص بك.
جميع الإمارات الأخرى
إذا كنت مقيماً في الشارقة أو عجمان أو الفجيرة أو أم القيوين أو رأس الخيمة، فيجب عليك التقدم بطلب خدمة الحجز الذكي عن طريق زيارة إدارة المرور والترخيص في إمارتك.
يمكنك التحقق من مراكز الخدمة في إمارتك عبر تطبيق وزارة الداخلية:
- قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق وزارة الداخلية باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة
- في لوحة المعلومات، انقر على "مساعدة" بين "الخدمات" و"الملف الشخصي"
- اضغط على "عرض الكل". سيتم بعد ذلك توجيهك إلى الصفحة التي يمكنك من خلالها رؤية جميع مواقع مراكز الخدمة.
- من المستحسن الاتصال بمحطة الخدمة أولاً حتى يتمكنوا من إعطائك المزيد من المعلومات قبل زيارة الموقع.