خدمات جديدة لحاملي التأشيرة الذهبية في الإمارات

كشفت وزارة الخارجية الإماراتية مؤخراً عن تقديم مجموعة مخصصة من الخدمات القنصلية لحاملي تأشيرة الإمارات الذهبية، والتي كانت متاحة سابقاً فقط للمواطنين الإماراتيين.
تشمل الخدمات التي تم تقديمها إصدار وثيقة العودة في حالة فقدان أو تلف جواز السفر، خطاً ساخناً للطوارئ مخصص حصرياً لحاملي التأشيرة الذهبية، وتوسيع المساعدة في حالات الطوارئ، الأزمات، وعمليات الإخلاء.
إلى جانب ذلك، يقدم المكتب القنصلي الدعم في إعادة رفات حاملي التأشيرة الذهبية الذين توفوا إلى الإمارات، مع مجموعة من الخدمات الأخرى.
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول الوصول إلى هذه الخدمات:
متطلبات:
إذا فقد حامل التأشيرة الذهبية جواز سفره أو تعرض للتلف، فيمكنه التقدم بطلب للحصول على وثيقة العودة لإعادة الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة.
الوثيقة صالحة لدخول واحد فقط، ويجب استخدامها للعودة إلى الإمارات العربية المتحدة خلال 7 أيام من إصدارها. عند العودة، يُطلب من الشخص تجديد وثائق سفره داخل الدولة.
كيفية التقديم:
قم بتسجيل الدخول إلى موقع الوزارة أو التطبيق الذكي باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية
إرفاق نسخة من تقرير فقدان جواز السفر وتفاصيل التأشيرة الذهبية وصورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء
استلام الوثيقة خلال 30 دقيقة
مصاريف:
لا توجد رسوم لإصدار وثيقة الإرجاع
هل يمكن استخدام وثيقة العودة للسفر عبر بلدان متعددة؟
لا يمكن استخدام وثيقة العودة للسفر عبر دول متعددة، إذ تكون صالحة فقط للسفر إلى الإمارات، وتستخدم مرة واحدة لمدة 7 أيام فقط.
تُخصص وزارة الخارجية خطًا ساخنًا مخصصًا لحاملي التأشيرة الذهبية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يُمكنهم التواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 0097124931133 من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة (يرجى التأكد من استخدام رمز الدولة +971 عند الاتصال الدولي).
كيف يمكن تقديم طلب نقل رفات الموتى إلى الإمارات، وما هي الوثائق المطلوبة؟
يمكن تقديم الطلبات عن طريق الاتصال ببعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدولة المعنية أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن المخصص لحاملي التأشيرة الذهبية على الرقم 0097124931133.
وتشمل المستندات المطلوبة نسخة من جواز سفر المتوفى، وشهادة الوفاة، وأي وثائق طبية أو رسمية ذات صلة صادرة عن السلطات المحلية.
هل تتحمل بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة التكاليف المالية المتعلقة بإعادة رفات الموتى؟
تُقدّم بعثة الإمارات العربية المتحدة التنسيق والدعم الإجرائي الكاملين لإعادة الجثمان إلى الوطن. إلا أن التكاليف المالية تقع على عاتق أسرة المتوفى، وفقًا للسياسات المُعتمدة.
ما نوع الدعم الذي يحصل عليه حاملو التأشيرة الذهبية في حالة الطوارئ أثناء تواجدهم في الخارج؟
تقدم الوزارة الدعم المخصص في حالات الطوارئ والأزمات لحاملي التأشيرة الذهبية الذين يحملون إقامة صالحة أثناء السفر إلى الخارج.
ويشمل ذلك التنسيق مع بعثات دولة الإمارات العربية المتحدة في الدول المعنية لتقديم المساعدة الفورية والاستجابة اللازمة، فضلاً عن إدراج حاملي الإقامة الذهبية في خطط الطوارئ والإخلاء التي يتم تفعيلها أثناء الأزمات والمواقف الاستثنائية.
بمن يتصل حامل التأشيرة الذهبية الاتصال في حالة الطوارئ أثناء وجوده في الخارج؟
يمكن لحاملي التأشيرة الذهبية التواصل مباشرة مع مركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية عبر الخط الساخن المخصص لحاملي التأشيرة الذهبية على الرقم 0097124931133، والمتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم الدعم والمساعدة والإجابة على الاستفسارات فورًا أثناء تواجدهم في الخارج.
هل تشمل الخدمات القنصلية أفراد عائلة حاملي التأشيرة الذهبية؟
نعم. يمكن تقديم الخدمات القنصلية لأفراد عائلة حامل التأشيرة الذهبية، كالزوج/الزوجة والأبناء، شريطة أن يكونوا مسجلين رسميًا كمعالين ويحملون تصاريح إقامة سارية.