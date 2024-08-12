خبراء : وسائل التواصل تسهم في اضطراب"خلل الشكل"

وهناك العديد من الآليات النفسية التي تجعل وسائل التواصل الاجتماعي مؤثرة للغاية في تشكيل معايير الجمال. أحد العوامل الرئيسية هو تصميم خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعمل على عرض محتوى للمستخدمين يتماشى مع اهتماماتهم، بما في ذلك الجمال والموضة.

و أوضحت الدكتورة سوبيا نسيم: "تم تصميم الخوارزميات لتحفيز الدوبامين في دماغك، إنه يلعب نوعاً ما على نقاط ضعفك ويغذي اهتماماتك، خاصة إذا كانت ذات طبيعة مهووسة. تعمل قوة الإيحاء والضغط من الأقران على تضخيم تأثير معايير الجمال غير الواقعية هذه".