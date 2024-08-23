حواسيب جديدة تعالج 40 تريليون عملية في الثانية

وتعتبر أجهزة الكمبيوتر "كوبايلوت+" هي أسرع أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام "ويندوز" وأكثرها ذكاءً على الإطلاق. وبجانب وحدات المعالجة العصبية، التي تعتمد على معالجات "سناب دراجون إكس إيليت" "Snapdragon X Elite" و "سناب دراجون اكس بلس" "Snapdragon X Plus" الجديدة من شركة "كوالكوم" "Qualcomm"، تتميز الأجهزة أيضاً بعمر بطارية يدوم طوال اليوم والارتباط بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، وقد تم تصميم أجهزة الكمبيوتر "كوبايلوت+"+ لتحقيق مستوى من الأداء لم يسبق له مثيل. كما تأتي مع مجموعة من الخاصيات المتطورة بما في ذلك "Recall" وهو التخزين الذي يمكن المستخدمين من العثور على أي شيء شاهدوه على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم على الفور؛ و ميزة "كوكرياتور" "Cocreator"، الذي يولد ويحسن صور الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي؛ و خاصية "لايف كابشن" Live Captions، الذي يترجم على الفور أي فيديو مباشر أو مسجل مسبقاً من 44 لغة، بما في ذلك العربية، إلى اللغة الإنجليزية.