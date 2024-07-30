حساسية الطعام لدى البالغين: تحديات جديدة وأسباب متعددة
قد يصاب بعض الأشخاص في الثمانينات من العمر بالحساسية الغذائية، على الرغم من أنها تكون أقل شيوعاً من حساسية الأطفال، إلا أن الأفراد الذين يصابون بعدم تحمل الطعام في وقت لاحق من حياتهم يكونون أكثر عرضة لخطر ردود الفعل التحسسية الحادة، وفقاً للخبراء.
وقالت الدكتورة "بريانكا بوروال"، أخصائية الطب الباطني في عيادة "أستر"، شارع الشيخ زايد: "تشير الدراسات إلى أنه على الرغم من أن غالبية حالات الحساسية الغذائية يتم تشخيصها في مرحلة الطفولة، إلا أن حوالي 10 إلى 20% من الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية يتم تشخيصهم كبالغين. إن انتشار الحساسية الغذائية لدى البالغين آخذ في الارتفاع، على الرغم من أن دقة الإحصائيات يمكن أن تختلف حسب المنطقة والسكان".
وأضافت بأن إحدى الدراسات وجدت أن 15% من المرضى الذين تم تشخيصهم الأولي بحساسية الطعام كانوا من البالغين. وقالت: "إن العمر الذي حدث فيه أول رد فعل تحسسي بلغ ذروته كان هو أوائل الثلاثينيات، على الرغم من وجود نطاق واسع، مع بداية متأخرة تصل إلى 86 عاماً".
أحد هؤلاء الأشخاص البالغين الذين عانوا من رد فعل تحسسي كان زهير هاشم البالغ من العمر 35 عاماً، وقال: "لقد كنت أتناول المأكولات البحرية منذ الصغر ولم أواجه أي مشكلة على الإطلاق. ومع ذلك، قبل خمس سنوات، أكلت بلح البحر وبدأت أشعر بعدم الارتياح على الفور، ذهبت إلى عيادة قريبة، وقالوا لي إن حالتي كانت خطيرة بالنسبة لهم ولا يمكنهم التعامل معها، وأعطوني حقنة وأسرعت بي زوجتي إلى الطوارئ".
تم إدخال الوافد إلى مستشفى راشد وقضى يوماً هناك، وقال: "لقد تضخم وجهي ولساني بالكامل ليتضاعف حجمهما، وبدت مشوهاً للغاية. انخفض الأكسجين لدي إلى 60 بالمائة واستمر الأطباء في فحص لساني للتأكد من أنه لا يسد مجرى التنفس. لقد تم نقلي إلى المستشفى في الوقت المناسب، وإذا لم يحدث ذلك، فقد كان سيكون الأمر خطيراً للغاية. لم أتناول المأكولات البحرية منذ ذلك الحين".
أسباب محتملة
وفقاً للدكتور علاء زيدان، أخصائي الطب الباطني في مستشفى برجيل للجراحة المتقدمة في دبي، كان من الصعب تحديد سبب تطور مثل هذه الحساسية. وقال: "إن نظام المناعة يتغير بمرور الوقت. تشمل بعض الأسباب المحتملة التعرض لمسببات الحساسية الجديدة والتاريخ الصحي للعائلة وتغيرات الجهاز المناعي والتعرض المحدود في مرحلة الطفولة".
وأضافت الدكتورة "بريانكا" أن التغيرات المفاجئة في النظام الغذائي يمكن أن تكون عاملاً أيضاً، وقالت: "لقد لوحظ تزامن ظهور حساسية الطعام مع حدوث تغيرات غذائية بهدف فقدان الوزن أو استهلاك مكملات البروتين إلى جانب نظام تمرين جديد، في الأشهر التي سبقت ظهور الحساسية، وخاصة حساسية القمح وحليب البقر".
بالنسبة لـ "ميغا فيليب" البالغة من العمر 32 عاماً، كانت حساسية القمح هي ما أصيبت به في وقت لاحق من حياتها. وبعد أسبوع من وصولها إلى دبي، عانت الممرضة الهندية من رد فعل تحسسي شديد من الخبز. تتذكر قائلة: "بدأت أشعر بعدم الارتياح وأعاني من طفح جلدي أحمر حاد يسبب الحكة في جميع أجزاء جسدي". وعندما وصلت إلى عيادة "أستر" في بر دبي لتلقي تدريبها للعمل كممرضة كانت قد فقدت الوعي.
أمضت يومين في وحدة العناية المركزة وظلت تحت المراقبة المستمرة بسبب انخفاض ضغط الدم. وقالت: "أمضيت خمس سنوات في العمل كممرضة في العاصمة الهندية نيودلهي. كنت أتناول الخبز يومياً تقريباً أثناء إقامتي هناك؛ وليس لدي أي فكرة عن كيفية إصابتي بهذه الحساسية في وقت متأخر من حياتي".
وقال الدكتور علاء إن المواد المسببة للحساسية وردود أفعالها يمكن أن تختلف من شخص لآخر ولكن من المهم تعلم كيفية التعامل معها. وقال: "الحساسية عادة لا تكون لها عواقب تهدد الحياة بالنسبة لمعظم الناس، ومع ذلك، إذا كنت معرضاً لخطر الحساسية المفرطة، فمن الضروري أن تحمل حاقن الإبينفرين التلقائي وتستخدمه على الفور إذا كنت تعاني من أعراض الحساسية، وهذا ما قد يكون منقذاً للحياة."