حساسية الطعام لدى البالغين: تحديات جديدة وأسباب متعددة

أحد هؤلاء الأشخاص البالغين الذين عانوا من رد فعل تحسسي كان زهير هاشم البالغ من العمر 35 عاماً، وقال: "لقد كنت أتناول المأكولات البحرية منذ الصغر ولم أواجه أي مشكلة على الإطلاق. ومع ذلك، قبل خمس سنوات، أكلت بلح البحر وبدأت أشعر بعدم الارتياح على الفور، ذهبت إلى عيادة قريبة، وقالوا لي إن حالتي كانت خطيرة بالنسبة لهم ولا يمكنهم التعامل معها، وأعطوني حقنة وأسرعت بي زوجتي إلى الطوارئ".