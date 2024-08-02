حرق جثث الحيوانات الأليفة في الإمارات: تفاصيل وتكاليف

"على سبيل المثال، في حالات القطط التي تكون أصغر حجماً نسبياً من الكلاب، يمكن أن تكلف من 700 إلى 900 درهم للحيوان الأليف الذي يقل وزنه عن 5 كجم. وفي حالة أن وزن الحيوان الأليف يتراوح بين 5 إلى 10 كجم، يمكن أن يكلف الأمر 100 درهم إضافية. فيما تحدث مايك عن أغلى الأسعار: "بالنسبة للحيوانات الأليفة التي يتراوح وزنها بين 10 و25 كجم، فقد تتكلف ما بين 1400 درهم إلى 1500 درهم".