حرق جثث الحيوانات الأليفة في الإمارات: تفاصيل وتكاليف
يمكن أن يؤثر التعامل مع فقدان حيوان أليف تأثيراً عاطفياً على أصحابه، حيث يترك الأصدقاء ذوو الفراء بصماتهم عندما يصبحون رفاقاً مخلصين للبشر طوال حياتهم. بعد الوفاة، قد يرغب الكثيرون في التواجد بالقرب من حيواناتهم الأليفة أو الاحتفاظ بنوع من الرفات. وهنا تطرح مسألة الدفن.
حسب بلدية دبي، لا يجوز دفن الحيوانات في الدولة. وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز، قال "مايك أوهارا"، صاحب عيادة "مايكس" البيطرية في دبي، أنّ القانون لم يتطرق بعد إلى موضوع دفن الحيوانات في ممتلكات المالك نفسه.
وأضاف: "على الرغم من أن الأمر غير واضح، فمن المستحسن عدم دفن الحيوانات في الممتلكات لأن هناك خطر انتشار الأمراض. ويمكن أن يكون هذا أيضاً مصدر إزعاج للجيران من حيث النظافة."
ومن الجانب القانوني، يتم حرق الحيوانات في دولة الإمارات العربية المتحدة. هناك طرق مختلفة من عمليات حرق الجثث، ولكل منها تكلفته الخاصة. فيما يلي الخيارات المقدمة للمقيمين لتوديع حيواناتهم الأليفة.
طرق حرق الجثث
بمجرد وفاة حيوان أليف، يجب على السكان زيارة العيادة للقيام بإجراءات حرق الجثة.
وفقاً لمايك، هناك ثلاثة خيارات يمكن للمالكين الاختيار من بينها. وهذه الخيارات كالتالي:
التخلص من قبل البلدية: يتم تسليم الحيوان الأليف إلى البلدية التي تقوم بعد ذلك بحرق جثته مع الحيوانات النافقة الأخرى. وقال أوهارا: "نحن ملزمون بموجب القانون بالاحتفاظ بالثلاجة حيث يتم حفظ الحيوانات الأليفة النافقة حتى تأتي البلدية لجمعها. ويتم هذا التجميع مرة واحدة في الأسبوع".
بالنسبة لأصحاب الحيوانات الأليفة الذين قد يرغبون في جمع الرماد، فهذا ليس خياراً للاختيار من بينها لأنهم لن يتمكنوا من جمع البقايا.
الحرق المشترك: لا تقوم العيادات البيطرية بحرق الجثة بنفسها، بل ترسل الحيوان إلى طرف ثانٍ. من خلال عمليات حرق الجثث المشتركة، يتم حرق العديد من الحيوانات الأليفة النافقة معاً ويمكن للمالكين أخذ جزء من الرماد معهم.
تعتمد تكلفة هذا على وزن الحيوان الأليف.
"على سبيل المثال، في حالات القطط التي تكون أصغر حجماً نسبياً من الكلاب، يمكن أن تكلف من 700 إلى 900 درهم للحيوان الأليف الذي يقل وزنه عن 5 كجم. وفي حالة أن وزن الحيوان الأليف يتراوح بين 5 إلى 10 كجم، يمكن أن يكلف الأمر 100 درهم إضافية. فيما تحدث مايك عن أغلى الأسعار: "بالنسبة للحيوانات الأليفة التي يتراوح وزنها بين 10 و25 كجم، فقد تتكلف ما بين 1400 درهم إلى 1500 درهم".
حرق جثث منفصلة: مع عمليات حرق منفصلة، يتم حرق جثث الحيوانات الأليفة بمفردها ويكون لأصحابها خيار أخذ البقايا معهم.
بالنسبة للحيوانات الأليفة التي يصل وزنها إلى 30 كجم، يمكن أن تتراوح التكلفة بين 2300 و2700 درهم.
من ناحية أخرى، بالنسبة للحيوانات الأليفة التي يصل وزنها إلى 40 كجم، ولكن المالك يختار عدم أخذ البقايا إلى المنزل، فقد يكلف ذلك نصف السعر.
هل يمكن اصطحاب الحيوانات الأليفة المتوفاة إلى الخارج؟
بالنسبة لأولئك الذين قد يرغبون في أخذ حيواناتهم الأليفة المتوفاة إلى الخارج لدفنها، فإن القيام بذلك مخالف للقانون. لا يتم منح أي موافقة لنقل الحيوانات الأليفة المتوفاة مع وجود قوانين صارمة في معظم البلدان حول العالم، وفقاً لمايك.
"إنهاء حياة" الحيوانات الأليفة
في كثير من الحالات المؤسفة، قد يتم إنهاء حياة الحيوانات الأليفة. قد يكون ذلك بسبب حادث مأساوي أو مرض عضال أو معاناة بسبب الشيخوخة.
وقال أوهارا: "على الرغم من اختلاف آراء الأطباء البيطريين حول هذا الأمر، إلا أنني أعتقد أن هذا هو الخيار الأكثر إنسانية بدلاً من ترك الحيوان يعاني".
تبدأ هذه العملية عادةً بتخدير الحيوان حتى لا يشعر بأي ألم أثناء القتل الرحيم. وبعد ذلك يتم إعطاؤه دواء لوقف نبض القلب.
وأضاف: "في حالة الحيوانات الصغيرة مثل القطط، عادة ما يكلف ذلك حوالي 400 إلى 500 درهم، بما في ذلك التخلص منها من قبل البلدية".