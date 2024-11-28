حجز الحدائق والمتنزهات في أبوظبي لإقامة الفعاليات مجاناً
تُعدّ الحدائق والمتنزهات في الإمارات العربية المتحدة متنفساً طبيعياً يستقطب الجمهور في جميع فصول العام. ومع اعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة، تُصبح هذه الوجهات الخضراء أكثر جاذبية، حيث يقصدها الناس للاستمتاع بأوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء، ولإقامة حفلات الشواء في الهواء الطلق.
ويلجأ الكثيرون إلى إقامة فعالياتهم واحتفالاتهم الخاصة تحت ظلال الأشجار، وفي أبوظبي، يُتاح للمقيمين حجز مساحات في الحدائق والمتنزهات لإقامة الفعاليات المختلفة.
ولضمان التزام الجمهور بمجموعة من القواعد وتجنب الازدحام، وضعت إمارة أبوظبي عملية تمكن السكان من الحصول على تصاريح للاحتفال بمناسباتهم في هذه الأماكن العامة.
ولا بد من التنويه إلى أن ساعات الزيارة في حدائق العين تمتد من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً.
فيما يلي دليل مبسط للحصول على التصريح:
المستندات المطلوبة
يمكن تقديم طلب الحصول على التصريح عبر منصة "تم" في أبوظبي، ويجب على المتقدمين تقديم المستندات التالية عند التقدم بطلبهم:
إعلان وتعهد
رسالة رسمية
تكلفة التصريح
الحصول على التصريح مجاني.
خطوات الحصول على التصريح
يجب على الراغبين بالحصول على التصريح تسجيل الدخول أولاً إلى المنصة باستخدام الهوية الرقمية "UAE PASS".
بعد ذلك، يمكن للمقيمين تقديم الطلب مُرفقاً بالمستندات المطلوبة.
وسوف يتلقون بعد ذلك تأكيد الحجز.
لإتمام الحجز، يتعين على المتقدمين أولاً تحديد نوع الكيان، والذي يتنوع بين الأفراد والمدارس والشركات الخاصة والحكومية.
بعد ذلك، يتعين عليهم تحديد المنطقة التي يرغبون في إقامة فعاليتهم فيها، ليظهر لهم ثلاث خيارات هي: بلدية مدينة أبوظبي، بلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة.
ثم ستعرض المنصة قائمة بالحدائق والمتنزهات المتاحة في البلدية التي اختاروها، ليُتاح للمتقدمين الاختيار من بينها.
ثم سيُطلب منهم تحديد التاريخ والوقت المُراد إقامة الفعالية خلالهما.
بعد إتمام الحجز، سيتم إعادة توجيه المتقدمين إلى نموذج يتعين عليهم فيه ملء جميع التفاصيل المطلوبة وتقديم المستندات اللازمة. وأخيراً، سيُطلب منهم تأكيد تقديمهم للطلب.
ولا تستغرق العملية بأكملها سوى ست دقائق كحد أقصى عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق.
القواعد واللوائح التي يجب اتباعها
ولضمان الحفاظ على مرافق الحديقة ونظافتها لراحة جميع الزوار، يتعين على المتقدمين الالتزام بالقواعد واللوائح التالية:
يُحظر استخدام المرافق لأغراض تجارية أو فعاليات مجتمعية قبل الحصول على الموافقة اللازمة.
يجب الحفاظ على سلامة ونظافة المكان.
في حال حدوث أي ضرر بالمكان، يتحمل المتقدم بالطلب المسؤولية ويتعرض للعقوبات المقررة.
يُمنع استخدام التصريح لأغراض الدعاية أو الإعلان.
يجب الالتزام بالمواقع المحددة فقط.
يجب الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل الجهة المختصة.
يجب الالتزام بالعادات والتقاليد والنظام المعمول به في المكان.
لا يتجاوز وقت الحجز المسموح به في أي حديقة ساعتين.
يجب تقديم طلب حجز مسبق للسماح بالدخول.