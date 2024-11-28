حجز الحدائق والمتنزهات في أبوظبي لإقامة الفعاليات مجاناً

تُعدّ الحدائق والمتنزهات في الإمارات العربية المتحدة متنفساً طبيعياً يستقطب الجمهور في جميع فصول العام. ومع اعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة، تُصبح هذه الوجهات الخضراء أكثر جاذبية، حيث يقصدها الناس للاستمتاع بأوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء، ولإقامة حفلات الشواء في الهواء الطلق.