جيل Z يفضل النجاح الشخصي على الأدوار الإدارية المرهقة

ويدعم هذا التحول في الأولويات دراسة عالمية أجرتها شركة "كابتيرا" في وقت سابق من هذا العام، والتي وجدت أن 75% من المديرين من جيل الألفية يشعرون بالإرهاق والتوتر والإرهاق. ومن المرجح أن تكون هذه الإحصائية قد ساهمت في إحجام الجيل زد عن تولي مناصب إدارية، حيث لاحظوا الثمن الذي يمكن أن تتحمله القيادة على الصحة العقلية والعاطفية للفرد.