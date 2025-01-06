جيل Z يفضل النجاح الشخصي على الأدوار الإدارية المرهقة
"رضوى الأمين"، أخصائية تسويق تبلغ من العمر 25 عاماً في دبي، تزدهر في دورها كمساهمة وهي راضية عن مكانتها في حياتها المهنية. إنها تستمتع ببذل قصارى جهدها في وظيفتها الحالية وليس لديها رغبة في تسلق السلم الوظيفي. بدلاً من ذلك، تركز وقت فراغها على عملها الجانبي - إدارة متجر على الإنترنت.
وأوضحت قائلة: "إن كوني مديرة يعني المزيد من المسؤولية والوقت الأقل لمشاريعي الخاصة".
وتعتبر رضوى جزءًا من اتجاه متزايد بين الموظفين الأصغر سنًا الذين تتغير آراؤهم حول القيادة والمسؤولية مما يؤدي إلى إعادة تشكيل مكان العمل.
كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة التوظيف "روبرت والترز" أن 72% من العاملين من الجيل Z يفضلون التقدم في الأدوار المساهمة الفردية بدلاً من الدخول إلى عالم الإدارة المتوسطة المجهد في كثير من الأحيان.
يعكس هذا الاتجاه، الذي يطلق عليه اسم "التخلص الواعي من الهيمنة"، جيلاً يقدر الإنجاز الشخصي على التسلسل الهرمي التقليدي للشركات.
بالنسبة للعديد من الناس، لا يرجع ذلك إلى الافتقار إلى الطموح، بل إلى الرغبة في النجاح وفقًا لشروطهم الخاصة. ويدرك العديد من المهنيين الشباب من الجيل Z جيدًا الضغوط التي تأتي مع الأدوار الإدارية.
"أنا أحب ما أقوم به، وأريد أن أبني علامتي التجارية الخاصة دون الضغوط الإضافية المترتبة على إدارة فريق"، قالت رضوى.
بالنسبة لها، يكمن النجاح في تحقيق التوازن بين أهدافها المهنية وطموحاتها الريادية، مما يوضح اتجاه "التخلص من السيطرة الواعية" بين أقرانها.
ومع ذلك، لا يتشارك جميع المهنيين من الجيل Z نفس النظرة إلى الإدارة. بالنسبة لأحمد البالغ من العمر 26 عامًا، فإن فكرة الانتقال إلى منصب إداري تحمل مجموعة مختلفة من المخاوف. واعترف قائلاً: "أعتقد أن كوني مديراً سيكون غير صحي لصحتي العقلية".
تعكس مخاوف أحمد اتجاهاً أوسع بين الجيل Z. ووجدت الدراسة أيضاً أن 69% من المشاركين من الجيل Z يعتقدون أن أدوار الإدارة المتوسطة تأتي مع الكثير من الضغط والقليل من المكافأة.
وأضاف المقيم في أبو ظبي: "هناك الكثير من الضغوط، وأشعر أنني صغير جدًا لتحمل هذا النوع من المسؤولية". كما يشعر بالقلق من أنه بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى سن يمكن فيه اعتباره لدور إداري، قد يفضل التركيز على مسيرته المهنية بدلاً من قيادة الآخرين.
ويدعم هذا التحول في الأولويات دراسة عالمية أجرتها شركة "كابتيرا" في وقت سابق من هذا العام، والتي وجدت أن 75% من المديرين من جيل الألفية يشعرون بالإرهاق والتوتر والإرهاق. ومن المرجح أن تكون هذه الإحصائية قد ساهمت في إحجام الجيل زد عن تولي مناصب إدارية، حيث لاحظوا الثمن الذي يمكن أن تتحمله القيادة على الصحة العقلية والعاطفية للفرد.
من منظور التوظيف، أصبح تردد الجيل Z في تولي الأدوار الإدارية واضحًا بشكل متزايد. ويشير خبراء التوظيف إلى أنه عند البحث عن مرشحين لشغل مناصب إدارية، فإنهم غالباً ما يفضلون المتقدمين الأكبر سنًا.
قالت "ليزا هانشو"، كبيرة مسؤولي التوظيف في إحدى شركات التكنولوجيا: "يميل الجيل Z إلى الابتعاد عن هذه الأدوار، وعندما يعربون عن اهتمامهم، فإنهم غالبًا ما يفضلون إدارة فرق أصغر حجمًا. نراهم يقدرون التوازن بين العمل والحياة والصحة العقلية أكثر من الأجيال السابقة، وهو ما يعيد تشكيل توقعاتنا".
وعلاوة على ذلك، لعب صعود نماذج العمل عن بعد والعمل الهجين أيضًا دورًا في تشكيل تفضيلات الجيل Z. ومع المرونة في العمل في البيئات التي تناسبهم بشكل أفضل، يختار العديد منهم الأدوار التي تسمح لهم بالحفاظ على الاستقلالية فيما يتعلق بجداولهم وأحمال العمل.
وتضيف هانشو: "يرغب المهنيون الشباب في تنمية خبراتهم والحصول على الحرية لاستكشاف مسارات مهنية مختلفة دون ضغوط تسلق السلم الوظيفي". وأشارت أيضًا إلى أن هذا التحول أدى إلى اعتماد أطر مهنية أكثر مرونة تسمح بالانتقال الجانبي وتنويع المهارات.