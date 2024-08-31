جولات ثقافية في أبوظبي: الحجز والشروط المطلوبة

- مدة الجولة 50 دقيقة. بمجرد الحجز، يُسمح بإلغاء الحجز. تم إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2011. يجب على الزوار ملاحظة أنه لا يُسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة، ولا يُسمح بالتدخين في المنطقة. يمكن للزوار تناول الطعام في المطعم الإماراتي التقليدي ومنطقة تناول الطعام.

- مدة الجولة ساعة واحدة. لا يُسمح بدخول الحيوانات الأليفة إلى المنطقة، ولا يُسمح بالطعام. لا يُسمح بدخول عربات الأطفال إلى البرج الموجود في الموقع. يمكن الوصول إلى المنطقة بالكراسي المتحركة. بمجرد الحجز، يُسمح بإلغاء الحجز. تم بناء الموقع في أوقات سابقة، وأصبح فيما بعد منزلًا وقاعدة إدارية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الراحل، عندما أصبح في عام 1946 ممثل الحاكم في منطقة العين.

- مدة الجولة 20 دقيقة. بمجرد حجز الجولة، لا يُسمح بإلغاء الحجز. يقع بيت الحرفيين في قصر الحصن، ويعرض الثقافة الإماراتية من خلال ورش العمل والفنون والحرف اليدوية والدورات التدريبية.

- مدة الجولة 90 دقيقة. رسوم الدخول 30 درهمًا إماراتيًا للبالغين (من سن 18 إلى 99 عامًا). بمجرد حجز الجولة، لا يُسمح بإلغاء الحجز. قصر الحصن هو أقدم مبنى في أبوظبي؛ ويضم أول مبنى دائم في المدينة، وهو برج مراقبة من المرجان والحجر البحري بُني لحماية مستوطنة أبوظبي التي تأسست على الجزيرة.