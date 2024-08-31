جولات ثقافية في أبوظبي: الحجز والشروط المطلوبة
هل أنت جديد في الدولة وترغب في زيارة المعالم الشهيرة؟ أم أنك مقيم منذ فترة طويلة وترغب في التعمق أكثر في المتاحف والمواقع التراثية في أبوظبي؟
إذا كنت تتنقل من إمارات أخرى، فيمكنك الاستمتاع برحلة طويلة بالسيارة إلى أبوظبي، أو السفر في الحافلات العامة بين الإمارات. كما تساعدك حافلة النقل المجانية داخل أبوظبي على التنقل في أنحاء الإمارة دون أي متاعب.
يمكنك حجز جولة سياحية مع مرشد ثقافي مجاناً في بعض الأماكن، وبتكلفة منخفضة تبلغ 30 درهماً في أماكن أخرى. إليك قائمة بالأماكن التي يمكنك زيارتها، والنقاط التي يجب مراعاتها.
المستندات المطلوبة
بطاقة الهوية الإماراتية (لكبار السن إن أمكن)
بطاقة أصحاب الهمم (إن وجدت)
المواقع الثقافية
- مدة الجولة 50 دقيقة. بمجرد الحجز، يُسمح بإلغاء الحجز. تم إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2011. يجب على الزوار ملاحظة أنه لا يُسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة، ولا يُسمح بالتدخين في المنطقة. يمكن للزوار تناول الطعام في المطعم الإماراتي التقليدي ومنطقة تناول الطعام.
- مدة الجولة ساعة واحدة. لا يُسمح بدخول الحيوانات الأليفة إلى المنطقة، ولا يُسمح بالطعام. لا يُسمح بدخول عربات الأطفال إلى البرج الموجود في الموقع. يمكن الوصول إلى المنطقة بالكراسي المتحركة. بمجرد الحجز، يُسمح بإلغاء الحجز. تم بناء الموقع في أوقات سابقة، وأصبح فيما بعد منزلًا وقاعدة إدارية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الراحل، عندما أصبح في عام 1946 ممثل الحاكم في منطقة العين.
- مدة الجولة 20 دقيقة. بمجرد حجز الجولة، لا يُسمح بإلغاء الحجز. يقع بيت الحرفيين في قصر الحصن، ويعرض الثقافة الإماراتية من خلال ورش العمل والفنون والحرف اليدوية والدورات التدريبية.
- مدة الجولة 90 دقيقة. رسوم الدخول 30 درهمًا إماراتيًا للبالغين (من سن 18 إلى 99 عامًا). بمجرد حجز الجولة، لا يُسمح بإلغاء الحجز. قصر الحصن هو أقدم مبنى في أبوظبي؛ ويضم أول مبنى دائم في المدينة، وهو برج مراقبة من المرجان والحجر البحري بُني لحماية مستوطنة أبوظبي التي تأسست على الجزيرة.
- مدة الجولة 45 دقيقة. لا يُسمح بالإلغاء بعد حجز الجولة. يُسمح بالتقاط الصور في المعارض. تحتوي المنطقة أيضًا على مكتبة حيث يمكن للزوار شراء الكتب. لا يُسمح بدخول الحيوانات الأليفة إلى المنطقة. لا يُسمح بعربات الأطفال ذات العجلات في المعارض. كان الشيخ زايد بن خليفة، حاكم أبو ظبي في نهاية القرن التاسع عشر، يمتلك مزرعة في العين، وأمر ببناء حصن الجاهلي للسيطرة على القبائل التي كانت تعيش في المنطقة.
نقاط يجب ملاحظتها
- يجب على الزوار الوصول وفقًا للوقت المحجوز. سينتظر المرشد الثقافي لمدة 15 دقيقة فقط بعد الوقت المحدد. بعد هذه الفترة، ستكون الجولة خاضعة لتوافر المرشد
- قد تخضع مواعيد جلسات بيت القهوة (التي تتضمن تحضير وتقديم القهوة العربية) للتغيير. إذا لم تتطابق مواعيد الجلسات والجولة، يمكن للزوار العودة مرة أخرى في يوم آخر إلى قصر الحصن للوصول إلى جلسات بيت القهوة فقط.