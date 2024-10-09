توظيف العمال في الإمارات: التصاريح ..العقود والكفالة

بالإضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية، يمكن للموظفين الاختيار من بين تسع لغات، وهي: البنغالية، والصينية، والداري، والهندية، والمالايالامية، والنيبالية، والسنهالية، والتاميلية، والأردية.