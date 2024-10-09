توظيف العمال في الإمارات: التصاريح ..العقود والكفالة
تُعد الإمارات العربية المتحدة أرض الفرص لأولئك الذين يبحثون عن العمل وكذلك لأولئك الذين يريدون تحقيق أفكارهم التجارية من خلال إنشاء شركة مزدهرة.
في الإمارات، يمكن تأسيس الشركات إما كشركة برية أو كشركة منطقة حرة. الشركات البرية هي كيانات خارجية مسجلة لدى سلطات مختلفة في جميع أنحاء الإمارات السبع.
وتتطلب هذه الشركات عادةً راعياً أو شريكاً محلياً. ويُسمح لها بالعمل عبر مجموعة من القطاعات دون معظم القيود التجارية.
وعند بدء عمل تجاري في الإمارات العربية المتحدة، وبعد تسوية جميع الإجراءات القانونية والحصول على الترخيص، يتعين على المالكين البدء في توظيف العمال.
من تصريح العمل إلى رعاية الموظفين، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول عملية التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كم عدد الموظفين الذين يمكن توظيفهم؟
عندما يتعلق الأمر بعدد الموظفين الذين يمكن للشركة توظيفهم، يتم اعتماد الحصة من قبل الوزارة. ويمكن تغيير ذلك بناءً على طلب من صاحب العمل وموافقة الوزارة. يتم تحديد هذه الحصة بعد تقييم الجوانب التالية:
الشكل القانوني للشركة
مساحة المبنى
المشاريع
طلب تشغيل العمل كما يثبته صاحب العمل.
الحصول على تصريح عمل
تتوفر 12 نوعاً من تصاريح العمل في دولة الإمارات، وقد تم تقديم هذه التصاريح إلى جانب ستة أنواع من نماذج الوظائف في عام 2022.
على المستوى الاتحادي، تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين إصدار تصاريح العمل، وعند إصدار التصريح الحاسم، تأخذ الهيئة في الاعتبار المعايير التالية:
- أن يكون العامل حاصلاً على الكفاءة المهنية أو المؤهلات العلمية المطلوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- أن يكون العامل قد دخل البلاد بصورة مشروعة ومستوفياً لشروط الإقامة في البلاد.
لا يجوز لوزارة العمل الموافقة على تشغيل غير المواطنين إلا بعد فحص سجلاتها والتأكد من عدم وجود مواطنين مسجلين في قسم التشغيل قادرين على أداء الوظيفة المطلوبة.
وبالإضافة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشرف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أيضاً على هذه العملية في كل إمارة.
عقد العمل القياسي
يتوجب على أصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بعقد عمل موحد تم وضعه من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.
من أجل إصدار عقد عمل، يجب على صاحب العمل أن يأخذ في الاعتبار النقاط التالية:
لا يتم منح الموافقة الأولية للتوظيف إلا بعد إصدار عرض توظيف من قبل صاحب العمل.
يجب أن يتم التوقيع على العرض من قبل كل من صاحب العمل والموظف ويجب أن يتوافق مع عقد العمل القياسي.
يجب تسجيل خطاب العرض لدى الوزارة فقط وبعدها يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل للموظف.
عندما يتعلق الأمر بالبنود في العقد، لا يمكن إجراء أي إضافات جديدة إلا إذا كانت متوافقة مع ما يلي:
- يجب أن يكون البند متوافقا مع المتطلبات القانونية للوزارة.
- لا يجوز أن يتعارض البند مع البنود الأخرى في عقد العمل النموذجي.
- يتوجب على صاحب العمل الحصول على موافقة الوزارة.
لغة العقد
هناك 11 لغة تمت الموافقة عليها لعقد العمل، وفي عام 2016، وافقت وزارة العمل على إضافة لغة ثالثة إلى عرض العمل وعقد العمل والملحق.
بالإضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية، يمكن للموظفين الاختيار من بين تسع لغات، وهي: البنغالية، والصينية، والداري، والهندية، والمالايالامية، والنيبالية، والسنهالية، والتاميلية، والأردية.
سيتم فرض غرامة قدرها 20 ألف درهم على أصحاب العمل إذا ثبت عدم قيام العمال بالاطلاع على الملاحق قبل التوقيع على عقد العمل.
رعاية الموظفين
تتضمن عملية كفالة العمالة مرحلتين، الأولى هي التقدم بطلب الحصول على تصريح العمل أو بطاقة العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، تليها التقدم بطلب الحصول على تصريح عمل للموظف من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
التقدم بطلب الحصول على تصاريح العمل/بطاقات العمل
يجب تقديم طلب الحصول على التصريح من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفيما يلي كيفية تقديم أصحاب العمل للطلب:
- طلب إصدار بطاقة التوقيع الإلكتروني للشركة، حيث يعتبر هذا التوقيع شرطًا أساسيًا لأي طلب يقدمه صاحب العمل.
- ولن تصدر الوزارة البطاقة إلا بعد تفتيش المحل التجاري والتأكد من عدم وجود مخالفات.
- بعد إصدار البطاقة، يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل مسبق الموافقة لموظفيه.
المستندات المطلوبة للموافقة المسبقة على تصريح العمل للموظفين:
- نسخة من رخصة العمل
- بطاقة التوقيع الإلكتروني للشركة
- صورة ملونة للعامل بخلفية بيضاء
- نسخة من جواز سفر العامل (صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر)
- - المؤهل العلمي المطلوب (دبلوم ما بعد الثانوي، شهادة جامعية أو ما يعادلها) ويجب أن يكون مصدقاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- بالنسبة للمهنيين مثل الأطباء والصيادلة والممرضات والمعلمين، يجب إصدار خطاب موافقة من الجهة المعنية.
الأهلية
بالإضافة إلى عرض العمل الموقع، هناك شروط أخرى يجب أن يفي بها صاحب العمل:
- تطلب الوزارة ضمانًا بنكيًا بقيمة 3000 درهم لكل موظف مكفول.
- يجب ألا يكون لدى العامل تصريح عمل/بطاقة عمل سارية المفعول من شركة أخرى.
- - أن لا يقل عمر الموظف عن 18 سنة.
- يجب أن يكون الترخيص ساري المفعول ولا يحتوي على أي مخالفات.
- يجب أن تتناسب المهنة المخصصة للموظف مع نشاط الشركة.
أشياء مهمة يجب وضعها في الاعتبار
عند التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل لدى السلطة الفيدرالية، يجب على أصحاب العمل أن يأخذوا في الاعتبار ما يلي:
- يجب على صاحب العمل سداد رسوم الموافقة والضمان البنكي خلال فترة صلاحية تصريح العمل. وفي حالة عدم السداد خلال 60 يومًا، فسيتم إلغاء التصريح تلقائيًا. وسيتعين على صاحب العمل إعادة التقدم بطلب للحصول على تصريح العمل.
- يكون تصريح العمل صالحًا لمدة 60 يومًا.
- يقع مبلغ الضمان على عاتق صاحب العمل ويمكن استرداده عند إنهاء خدمة الموظف وإلغاء بطاقة عمله.
- خلال فترة الصلاحية، يجب على الموظفين إكمال فحص اللياقة الطبية والتقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية الإماراتية والحصول على رقم بطاقة العمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، سيتم ختم تصريح الإقامة على جواز سفر الموظف والذي يحمل كفالة الكيان التجاري.
بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، يمكن لأصحاب العمل التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
يمكن لأصحاب العمل التوجه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية وطلب الحصول على بطاقة ثابتة.
بمجرد إصدار هذه البطاقة، سيتم فتح ملف لصاحب العمل/الشركة لدى سلطات الهجرة مما سيسمح له بالتقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل للموظفين الجدد في المستقبل.