توصيل الغاز الطبيعي للمنزل بسلاسة في الشارقة
هل أنت قادم للتو إلى دولة الإمارات لأول مرة؟ أم أنك مقيم منذ فترة طويلة وتنوي الانتقال إلى منزل جديد؟ قد يكون الاستقرار أمراً شاقاً عندما يكون عليك الاهتمام بالعديد من الأمور، لذلك، تتواجد الخدمات الحكومية لتسهيل العملية من أجلك، وأحد هذه الخدمات هو التأكد من حصولك على الغاز الطبيعي لتتمكن من تناول تلك الوجبة الشهية المطهوة في المنزل في أقرب وقت ممكن.
إذا كنت ستنتقل إلى منزل جديد في مدينة الشارقة، وترغب في التقدم بطلب توصيل الغاز الطبيعي، فيجب عليك تحديد موعد مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وإليك كيفية القيام بذلك:
قم بزيارة الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي الخاص بالهيئة .
ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية، اضغط على "طلب توصيل الغاز الطبيعي"
أدخل اسمك وبريدك الإلكتروني.
يتعين عليك أيضاً إدخال رقم حسابك ورقم هاتفك المحمول.
حدد التاريخ المناسب من محدد المواعيد.
سيساعدك اتباع الخطوات المذكورة أعلاه في تحديد موعد مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة للحصول على الغاز الطبيعي لمنزلك في تاريخ مناسب.