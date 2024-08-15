"تورنتو السينمائي" يستضيف نجوم هوليوود وكوريا

أعلن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عن قائمة المتحدثين في نسخته لعام 2024، والمقرر إقامته الشهر المقبل، ومن بين هؤلاء المتحدثين "كيت بلانشيت" و"زوي سالدانا" و"ستيفن سودربيرج"، وفقاً لما ذكرته مجلة "هوليوود ريبورتر".

ستتواجد "بلانشيت" في تورنتو لتقديم مشروعين من أحدث أعمالها مع المخرج "ألفونسو كوارون"، وهما المسلسلان التلفزيونيان "إخلاء المسؤولية" "Disclaimer" و"الشائعات" "Rumours" الذي عُرض لأول مرة في مهرجان كان. كما سيتم تكريم "بلانشيت"، المعروفة بأدوارها في أفلام "تار"، "ياسمين أزرق"، "كارول"، و"إليزابيث"، في مهرجان تورنتو بجائزة تكريمية، وستشارك في فعالية "محادثة مع" (In Conversation With).

غالباً ما يكون لدى المتحدثين في مهرجان تورنتو السينمائي أفلام في البرنامج الرسمي للمهرجان. حيث ستتواجد "زوي سالدانا" في مهرجان تورنتو للترويج لدورها في فيلم "إيميليا بيريز" "Emilia Perez" من إخراج "جاك أوديار"، بينما سيعرض "ستيفن سودربرغ" فيلمه الجديد "حضور" "Presence"، وهو قصة أشباح من بطولة "لوسي ليو" و"كريس سوليفان".

فيما سيتحدث النجمان الكوريان "هيون بين" و"لي دونج ووك" عن مسيرتهما المهنية في صناعة السينما والتلفزيون الكورية أثناء عرض فيلمهما المثير "هاربين" لأول مرة في المهرجان لأول مرة عالمياً.

سيستضيف برنامج "Visionaries" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي محادثة ودودة مع الفائز بجائزة الأوسكار "ألفونسو كوارون"، ومخرج الرسوم المتحركة في هوليوود "بيت دوكتر"، و"فرانكلين ليونارد"، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"القائمة السوداء"، ومنتج "دكتور هو" "Doctor Who" "ستيفن موفات"، والحائزة على جائزة نوبل "ملالا يوسف زاي".

وسيُفتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في الخامس من سبتمبر بفيلم "نات كراكر" "Nutcrackers"، وهو الفيلم الكوميدي للمخرج "ديفيد جوردون جرين" وبطولة الممثل "بن ستيلر"، وستُختتم نسخة عام 2024 للمهرجان بفيلم "ذا ديب" "The Deb"، وهو أول فيلم من إخراج "ريبل ويلسون" ومقتبس من المسرحية الموسيقية الناجحة الأصلية التي تحمل الاسم نفسه في أستراليا. ومن المقرر أن يبدأ مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في الفترة من 5 إلى 15 سبتمبر، وفقاً لمجلة "هوليوود ريبورتر".