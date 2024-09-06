تهاني طاهر: قصة نجاح إماراتية في عالم ريادة الأعمال الغذائية

"غالباً ما تحتاج إلى الاعتماد على الأصدقاء والعائلة في البداية. هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها البدء من جديد - من خلال الحصول على الدعم من أولئك الذين يثقون بك". ورغم أن هذه الاستراتيجية حيوية، إلا أنها تأتي مع مخاطرها؛ تعترف تهاني، "هناك خطر فقدان بعض الأصدقاء إذا سارت الأمور على نحو خاطئ".