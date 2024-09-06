تهاني طاهر: قصة نجاح إماراتية في عالم ريادة الأعمال الغذائية
ولدت "تهاني طاهر" في الإمارات لأب إماراتي وأم هندية، وكان لسنواتها الأولى في الإمارات والهند تأثير عميق على نظرتها للعالم، وتتذكر تهاني طاهر، وهي مصرفية إماراتية تحولت إلى سيدة أعمال: "كانت طفولتي بمثابة رحلة إلى حد ما".
"وُلدت في الإمارات ، وأمضيت بضع سنوات هنا قبل الانتقال إلى الهند. خلال تلك الفترة، شاهدت الفقر والمصاعب عن قرب، وهي تجربة شكّلت جزءاً كبيراً من شخصيتي. أثرت تلك السنوات على كل شيء في داخلي: طريقة تفكيري، دوافعي، والطريقة التي أتعامل بها مع كل مشروع أعمل عليه"
بعد عودتها إلى الإمارات ، نجحت تهاني في بناء مسيرة مهنية متميزة في مجال الخدمات المصرفية، حيث تولت قيادة قسم الخدمات المصرفية التجارية في أحد البنوك متعددة الجنسيات. ومع ذلك، جاء ظهور فيروس كوفيد-19 ليضعها في فترة من التأمل العميق، مما دفعها إلى إعادة تقييم أولوياتها واتخاذ قرارات غيّرت مسار حياتها بشكل جذري.
تقول تهاني: 'خلال تلك الفترة، وجدت في نفسي المساحة العقلية والفرصة للتفكير فيما يمكنني فعله يتجاوز مجرد رعاية نفسي وأسرتي. جعلني كوفيد19 أدرك مدى هشاشة الحياة. تبدأ الأفكار تتسرب إليك: ماذا لو لم أتمكن من العيش حتى سن الخمسين أو الخامسة والخمسين؟ ماذا يمكنني أن أفعل الآن لإحداث فرق حقيقي؟
هدف إنساني
وجدت تهاني الإجابة من خلال علاقاتها في مجال توريد المواد الغذائية في الهند. عبر أصدقائها الذين عملوا بشكل وثيق مع المزارعين، اكتشفت التحديات النظامية التي تعاني منها هذه الصناعة، مثل الفساد، والأسعار غير العادلة، والارتفاع المقلق في معدلات انتحار المزارعين. تقول تهاني: 'فكرت في نفسي: كيف يمكننا تغيير هذا الوضع؟'
تقول تهاني: 'اجتمعنا بسرعة وفكرنا معاً: هل يمكننا إيصال هذه المنتجات إلى الأسواق الأكثر تطوراً؟ وهل يمكننا شراؤها مباشرة من المزارعين، ومنحهم أسعاراً عادلةً، وتوفير سوق حقيقي لأولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة؟
لم تكن هذه المبادرة تهدف فقط إلى إحداث تأثير اجتماعي، بل سعت أيضاً لمعالجة مشكلة الأسعار المرتفعة في سوق الإمارات العربية المتحدة. وتوضح تهاني: 'شعرت وكأنني أساهم في كلا الجزأين من هويتي—كوني نصف هندية ونصف عربية—وأساعد كلا البلدين من خلال هذه العملية'
وهكذا، وُلدت "هايوالي"، وهي وجهة طعام فاخرة مصممة لتلبية نمط الحياة الصحي. اكتسبت المنصة زخماً سريعاً، وفي عام 2021، تم تكريمها بجائزة فيدكس"أفضل شركة ناشئة لهذا العام" في المنطقة.
تقول تهاني: 'بدأنا في استيراد المنتجات من دول مثل الهند، باكستان، بنجلاديش، نيبال، وتركيا. ووسعنا نطاق عملنا ليشمل سيدات الأعمال والعلامات التجارية الصغيرة التي تعمل من المنزل، حيث تتولى النساء تعبئة المنتجات بأيديهن، بينما أقوم بتوزيعها في متاجر مثل كارفور
من البذرة إلى الزهرة
"في البداية، بدأت بمنصتها الإلكترونية الخاصة، ثم توسعت إلى قنوات أخرى مثل "انستاشوب" و "امازون" و"جيسبون" والمتاجر الكبرى. "هكذا نمت أعمالنا - الحصول على المنتجات، وإنشاء العلامات التجارية، وتوريدها إلى سوق الإمارات. ومن هناك، نظرنا إلى التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر، وابتكرنا علامات تجارية جديدة اكتسبت شهرة".
وتعترف تهاني أيضاً بالمزايا الفريدة التي تأتي من كونها سيدة أعمال في الإمارات. وتقول: "أود أن أقول إن كوني امرأة ساعدني كثيراً لأنه فتح لي الكثير من الأبواب. الجميع يريد دعم سيدات الأعمال والشركات الناشئة، وهو أمر مذهل". ولعبت شركات كبرى مثل كارفور ولولو دوراً محورياً في رحلتها، حيث قدمت دعماً لا يقدر بثمن.
ورغم هذه المزايا، لم يكن الطريق إلى النجاح خالياً من التحديات. ففي الأيام الأولى لشركتها الناشئة، واجهت تهاني صعوبة كبيرة في إدارة التدفق النقدي، مما شكل عقبة رئيسية أمام نمو الأعمال. وتقول تهاني بصراحة: 'كانت المشكلة الأكبر هي التمويل. كنا نشتري كل شيء نقداً لأن الموردين الذين تعاملنا معهم كانوا صغاراً جداً ولم يكن بإمكانهم تقديم أي ائتمان لنا
مخاطر البدء في مشروع جديد
تقول تهاني إن تسعير المنتج بشكل صحيح، والتنبؤ بتدفقاتك النقدية، والتخطيط لتنفيذك كان أمراً بالغ الأهمية لنجاح هوايليا. وتنصح: "التدفق النقدي هو شيء يجب عليك حقاً التخطيط له بعناية. حتى لو كانت لديك أفضل فكرة ومفهوم، فقد ينهار كل شيء إذا لم يتم التخطيط له جيداً. ستحتاج إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والموظفين، والنقل للبضائع، والتوزيع".
وتتطلب رحلة تهاني الموازنة بين عدة أمور، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد الأسعار وتوريد المنتجات. وتضيف: "إنني أخاطر بشراء منتجات من منتجين صغار للغاية قد يخرجون من العمل غداً أو قد لا يملكون القدرة على الإنتاج من أجلي لاحقاً".
لتخفيف هذه المخاطر، اختارت تهاني، بصفتها رائدة أعمال، العمل حصرياً مع متاجر السوبر ماركت من الدرجة الأولى في البداية، مما ساعدها على ضمان استقرار تدفق الإيرادات. وتقول تهاني: 'مع استمرار نمو شركتي، يمكنني تنويع أعمالي بالتعاون مع مزيج من العلامات التجارية المعروفة وأخرى أصغر وأقل شهرة.
ومع ذلك، أثبتت خبراتها كمصرفية أنها لا تقدر بثمن حيث تعاملت مع تعقيدات الشركات الناشئة. تقول تهاني: "كمصرفية، أوصي بشدة [بالحفاظ على] 18 شهراً على الأقل كفترة لإبقاء الأمور مستمرة".
"غالباً ما تحتاج إلى الاعتماد على الأصدقاء والعائلة في البداية. هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها البدء من جديد - من خلال الحصول على الدعم من أولئك الذين يثقون بك". ورغم أن هذه الاستراتيجية حيوية، إلا أنها تأتي مع مخاطرها؛ تعترف تهاني، "هناك خطر فقدان بعض الأصدقاء إذا سارت الأمور على نحو خاطئ".
الاستفادة من الصفقات المصرفية والدعم الخارجي
ومع نمو أعمالها، سعت أيضاً إلى الحصول على دعم خارجي من بنوك مثل بنك رأس الخيمة الوطني، الذي ساعدها من خلال خصم الفواتير. وقد مكنها هذا التسهيل من تلقي المدفوعات في وقت أقرب كثيراً - وهو عامل أساسي عند التعامل مع تجار التجزئة الأكبر حجماً الذين يستغرقون عادةً وقتاً أطول لتسديد فواتيرهم.
تضيف تهاني "على سبيل المثال، يدفع كارفور بعد 90 يوماً، ولكن بفضل مرفق الخصم الذي يقدمه بنك أبوظبي الأول، يمكنني استلام أموالي في غضون يومين فقط بدلاً من الانتظار لمدة 90 يوماً كاملة. وهذا أحدث فرقاً حقيقياً"،
والآن بعد أن تجاوزت الجزء الصعب من حياتها، تجد تهاني نفسها تبحث عن تحديات جديدة. وتقول: "في نهاية المطاف، الهدف هو بيع المشروع، وهو ما نقوم به حالياً. إنه مشروع ناجح، وآمل أن أبدأ شيئاً جديداً بعد ذلك".
وتصف نفسها بأنها من نوع رائدات الأعمال الأكثر اهتماماً بإطلاق مبادرات جديدة، ولا تجذبها بشكل خاص فكرة الاستدامة وتوسيع نطاق عملها الحالي. وتقول: "لقد تعاملت مع الجزء الأصعب، وبصراحة، يمكن أن يصبح الأمر مملاً بعد ذلك. ولهذا السبب أفضل المضي قدماً، وبهذا العمل أود الحصول على دخلي".
روح عدم الاستسلام أبداً
تعترف تهاني بأن الموازنة بين دورها كأم ومتطلبات عملها لم يكن بالأمر السهل. تقول ضاحكة: "بصراحة، أعتقد أن أطفالي يستحقون الجائزة أكثر مني"، معترفة بالضغوط التي تواجهها في إدارة شركتها الناشئة ومسؤولياتها في المنزل.
تقول تهاني، التي تواصل عملها كنائبة رئيس في "سيتي بنك" وتدير الخدمات المصرفية للشركات في البلاد بجانب إدارتها لشركتها الناشئة: 'كنت أشعر باستمرار بالتوتر والقلق—إدارة الرواتب، ومراقبة التدفق النقدي، ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية في العمل. لم أكن أعرف حتى كيف تمكنت من إدارة كل ذلك، ولكن عندما تكون في خضم هذه التحديات، تشعر وكأنك مضطر إلى إنجاحه. الاستسلام لم يكن خياراً بالنسبة لي.'"
ورغم الضغوط، تجد تهاني متعة هائلة في عملها، خاصة في التواصل مع سيدات أعمال أخريات. وتتذكر قائلة: 'النساء اللاتي التقيت بهن، واللواتي كن يبتكرن هذه العلامات التجارية، كنّ رائعات. كان البعض يقول لي: "تهاني، الناس لا يعرفون علامتي التجارية إلا في مدينة صغيرة خارج بنغالورو، والآن لديك علامتي التجارية في دبي!" لم يكن أحد يتخيل ذلك.' هذه التجارب تعزز حماسها وتثبت لها تأثيرها الإيجابي على حياة الآخرين."
صنع التأثير
كانت الرحلة مليئة بالصعود والهبوط، ولكن خلال كل ذلك، تعلمت تهاني أن تتقبل الفوضى. تقول: 'بالتأكيد، هناك أيام جيدة وأيام سيئة—وفي البداية، تكون الأيام السيئة أكثر من الجيدة. لكنك تدرك مع الوقت أن الفوضى جزء طبيعي من العملية
تقول تهاني: 'التأثير الحقيقي والشعور الحقيقي بالإنجاز يأتي من مساعدة شخص لا تعرفه، دون أن تتوقع أي شيء في المقابل، خاصة عندما يكون هذا الشخص بلا وسائل أخرى لمساعدة نفسه. إذا لم نمنح دون انتظار المقابل، أعتقد أنه في مرحلة ما، يصبح كل شيء بلا معنى.
وتدرك قيمة الإرشاد وبناء المجتمع، وتشجع رواد الأعمال الطموحين على طلب التوجيه من ذوي الخبرة في مجالاتهم. وتقول: "إذا كان بإمكاني تقديم نصيحة واحدة، فهي الشراكة مع مرشد لديه خبرة في نفس المجال أو على الأقل البحث عنه، بدلاً من ارتكاب جميع الأخطاء بنفسك".
وبينما تتطلع إلى المستقبل، لا تتخيل تهاني تطور حياتها فحسب، بل تتخيل أيضاً إمكانية تحقيق تأثير اجتماعي أوسع من خلال التعاون بين رائدات الأعمال.
تقول تهاني، التي تم تكريمها مؤخراً في حفل توزيع جوائز عام 2024 في جامعة نيويورك أبوظبي: 'إن صاحبات الإنجاز هنا في مؤسسة الإمارات للإنجازات النسائية ذات أهمية بالغة. جميع النساء اللاتي فزن بالجوائز اليوم لديهن تأثير اجتماعي من خلال عملهن. تخيلوا فقط ما يمكننا تحقيقه إذا جمعنا بين اتصالاتنا وقواتنا العقلية. الإمكانات هائلة'