تمديد تصريح دخول الإمارات .. الإجراءات والرسوم
قد يضطر الزوار إلى تمديد إقامتهم في الإمارات لأسباب متعددة سواء كان ذلك بسبب اكتشاف سحرها المذهل أو أثناء البحث عن فرص عمل في سوق العمل المتنوع.
ويقدم مركز الهجرة والجنسية خدمة بسيطة عبر الإنترنت للمستخدمين لتمديد تصريح الدخول الخاص بهم، وتعتمد فترة التمديد على نوع تصريح الدخول الصادر مع مراعاة جوانب مثل المدة وعدد المرات التي يمكن تقديم الطلب فيها.
ومن المتطلبات الأساسية إلى الرسوم الخاصة بأنواع التأشيرات المختلفة، إليك دليل لتمديد تصريح دخولك إلى الإمارات العربية المتحدة بسهولة:
أنواع التمديد
تختلف أنواع التمديدات على أساس عدد الأيام المخصصة لكل تصريح، والمدة التي يمكن تمديدها ونوع التأشيرة. في المقام الأول، ويمكن تمديد التصاريح لمدة 30 يوماً أو أكثر.
تمديد لمدة 30 يوماً
هناك ثلاثة أنواع من التصاريح التي يمكن تمديدها لمدة 30 يوماً، وهي كما يلي:
تمديد تصريح الدخول للسياحة
تمديد إذن الدخول لتأشيرة الزيارة
تمديد إذن الدخول للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي
يمكن تمديد تصريح الدخول للسياحة لمدة 30 يوماً مرتين، ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا من خلال شركات السياحة.
يمكن تمديد إذن الدخول للزيارة لمدة 30 يوماً مرتين، ويمكن تمديد إذن الدخول للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 30 يوماً مرة واحدة فقط.
المستندات المطلوبة: مطلوب نسخة من جواز السفر لكل من الفئات الثلاث التي يجب تقديمها عند تمديد التصريح.
الرسوم
تمديد تصريح دخول السياحة: 610 دراهم (بما في ذلك 10 دراهم رسوم الخدمات الإلكترونية)
تمديد تصريح الدخول للتأشيرة: 610 دراهم (بما في ذلك رسوم الخدمات الإلكترونية 10 دراهم)
تمديد أذونات الدخول للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي: 710 دراهم (شاملة 10 دراهم رسوم الخدمات الإلكترونية)
التمديد لأكثر من 30 يوماً
هناك ثلاثة أنواع من التصاريح التي يمكن تمديدها لأكثر من 30 يوماً، وهي كما يلي:
تمديد تصريح الدخول للعلاج
تمديد إذن الدخول لمرافقي مواطني دول مجلس التعاون
تمديد إذن الدخول للدراسة
تمديد تصريح الدخول للعلاج يمكن تمديده لمدة 90 يوماً
تمديد إذن الدخول لمرافقي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 60 يوماً
تمديد تصريح الدخول للدراسة يمكن تمديده لمدة 90 يوماً
المستندات المطلوبة: مطلوب نسخة من جواز السفر لكل من الفئات الثلاث التي يجب تقديمها عند تمديد التصريح.
الرسوم
تمديد إذن الدخول للعلاج: 510 دراهم (شاملة 10 دراهم رسوم الخدمات الإلكترونية)
تمديد إذن دخول مرافقي مواطني دول مجلس التعاون: 260 درهماً (شاملة 10 دراهم رسوم الخدمات الإلكترونية)
تمديد إذن الدخول للدراسة: 610 دراهم (شاملة 10 دراهم رسوم الخدمات الإلكترونية)
الأهلية والشروط
يتعين على المتقدمين استيفاء شروط أهلية معينة لتمديد تصريح دخولهم، وهي:
يجب أن يكون جواز سفر مقدم الطلب صالحاً لمدة تزيد عن ستة أشهر
خلال عملية التقدم بطلب التمديد، يجب على العملاء اتباع التعليمات والمتطلبات المرسلة إليهم لتجنب إلغاء الطلب
يتم إصدار تصريح الدخول بعد مرور 48 ساعة من تقديم الطلب.