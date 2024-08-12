تمديد تصريح دخول الإمارات .. الإجراءات والرسوم

ويقدم مركز الهجرة والجنسية خدمة بسيطة عبر الإنترنت للمستخدمين لتمديد تصريح الدخول الخاص بهم، وتعتمد فترة التمديد على نوع تصريح الدخول الصادر مع مراعاة جوانب مثل المدة وعدد المرات التي يمكن تقديم الطلب فيها.

ومن المتطلبات الأساسية إلى الرسوم الخاصة بأنواع التأشيرات المختلفة، إليك دليل لتمديد تصريح دخولك إلى الإمارات العربية المتحدة بسهولة: