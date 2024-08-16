تقلصات العضلات عند الإطفال صيفاً.. الأطباء يجيبون

يمكن أن تؤثر تقلصات الساق الليلية - أو تلك التي يشعر بها الشخص أثناء الليل - على أي شخص في أي عمر ولكنها أكثر شيوعًا بين كبار السن. ويعاني حوالي 33 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا من تقلصات الساق مرة واحدة على الأقل كل شهرين، ويعاني منها كل شخص بالغ تقريبًا يزيد عمره عن 50 عامًا مرة واحدة على الأقل.