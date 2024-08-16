تقلصات العضلات عند الإطفال صيفاً.. الأطباء يجيبون
هل لاحظت مؤخراً أن طفلك يستيقظ في منتصف الليل بسبب التقلصات العضلية؟ يقول أطباء في الإمارات إن العديد من الأطفال يعانون من هذه التقلصات العضلية المؤلمة خاصة في فصل الصيف.
تقلصات الساق عند الأطفال، وكذلك عند البالغين، هي عبارة عن انقباضات عضلية مؤلمة لا إرادية يمكن أن تستمر لثوانٍ أو دقائق. ويمكن أن تؤدي إلى تعطيل النوم، وممارسة التمارين الرياضية، ونوعية الحياة بشكل عام.
قال الأطباء إن تقلصات العضلات شائعة بشكل خاص خلال الأشهر الحارة حيث يكون الناس أكثر عرضة للجفاف. عندما يتعرق الجسم، فإنه يفقد السوائل والأملاح المهمة التي تسمى الإلكتروليتات - مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم - والتي تدعم عضلات الشخص.
قال الدكتور أسامة السيد رزق العاصي، أستاذ مساعد سريري واستشاري ورئيس قسم مركز طب الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى جامعة ثومبي: "تعتبر هذه الإلكتروليتات ضرورية لعمل عضلاتنا بشكل صحيح، تماماً كما تحتاج السيارة إلى الوقود للعمل. عندما نصاب بالجفاف من التعرق كثيرًا، وخاصة في الأيام الحارة والرطبة أو بعد ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، مثل الجري أو ممارسة الرياضة، يمكن أن تتقلص عضلاتنا".
وأضاف "فكر في الأمر كما لو أن عضلاتك تحتاج إلى توازن جيد بين العناصر الغذائية والماء حتى تتمكن من أداء أفضل ما لديها. وإذا لم نشرب كمية كافية من الماء أو فقدنا الكثير من الإلكتروليتات من خلال العرق، فقد تعترض عضلاتنا بتشنجات".
ما الذي قد يؤدي إلى ذلك؟
وقال الدكتور محمد عوض، جراح العظام المتخصص في جراحة القدم والكاحل في مركز دبي الطبي ومركز مبادلة للصحة بدبي: "إن التحميل الزائد على العضلات (إجهاد العضلات) وضعف الدورة الدموية وبعض الأدوية مثل مدرات البول (حبوب الماء) المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يسبب اختلال توازن الشوارد مما يؤدي إلى تقلصات الساق".
يختلف تكرار تشنجات الساق هذه من شخص لآخر وقد تحدث سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو ليلاً.
وأضافت الدكتورة عائشة عبدالله العلي، أخصائية طب الأسرة في مركز برجيل الطبي بالمارينا، أن "هذا الأمر شائع بشكل خاص خلال فصل الصيف بين أولئك الذين يلعبون في الهواء الطلق ولا يحصلون على ما يكفي من الماء والإلكتروليتات لتعويض السوائل".
يمكن أن تؤثر تقلصات الساق الليلية - أو تلك التي يشعر بها الشخص أثناء الليل - على أي شخص في أي عمر ولكنها أكثر شيوعًا بين كبار السن. ويعاني حوالي 33 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا من تقلصات الساق مرة واحدة على الأقل كل شهرين، ويعاني منها كل شخص بالغ تقريبًا يزيد عمره عن 50 عامًا مرة واحدة على الأقل.
تعاني حوالي 40 في المائة من النساء الحوامل من تقلصات الساق، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الوزن الزائد الذي يضع ضغطاً على عضلاتهن.
العلاج والتخفيف
وقال الأطباء إن فهم أسبابها واتخاذ الإجراءات الوقائية قد يقلل بشكل كبير من حدوث تشنجات العضلات، سواء بسبب الحرارة أو المجهود البدني أو عوامل أخرى.
قال الدكتور "أبنر ريفاس أبيجو"، أخصائي الطب الباطني في مستشفى إنترناشيونال مودرن دبي: "إن الإحماء والتمدد بشكل صحيح قبل ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يمنع التقلصات. تأكد من اتباع نظام غذائي غني بالمعادن، مثل البوتاسيوم (الموز والبرتقال) والمغنيسيوم (المكسرات والبذور) والكالسيوم (منتجات الألبان)".
وأضاف أنه "للحصول على راحة فورية، قم بتمديد العضلة المصابة وتدليكها ثم ضع كمادات ساخنة أو باردة. كما أن الحفاظ على ترطيب الجسم يمكن أن يساعد في تخفيف التشنجات. وتتضمن الإدارة طويلة الأمد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على ترطيب الجسم وضمان التغذية السليمة، وهو ما يمكن أن يساعد في تقليل تكرار التشنجات".