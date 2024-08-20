تقديم شكوى للمستهلك في دبي: دليل شامل

وبموجب المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2023، يحق للمستهلكين أيضاً المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن استخدام السلع أو الخدمات. وفي حالة وجود عيوب في المنتج أو الخدمة، يتعين على المورد تقديم الإصلاح أو الاستبدال أو استرداد الأموال. كما يتعين على الموردين الإشارة بوضوح إلى سعر السلع وتجنب الإعلانات المضللة واحترام الضمانات.