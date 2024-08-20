تقديم شكوى للمستهلك في دبي: دليل شامل
هل اضطررت إلى دفع السعر الكامل رغم أن المتجر أعلن عن سعر مخفض؟ أو هل تلقيت منتجاً مكسوراً أو معيباً؟ في دبي، يمكن للمستهلكين تقديم شكوى إلى دائرة الاقتصاد والسياحة.
وبموجب المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2023، يحق للمستهلكين أيضاً المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن استخدام السلع أو الخدمات. وفي حالة وجود عيوب في المنتج أو الخدمة، يتعين على المورد تقديم الإصلاح أو الاستبدال أو استرداد الأموال. كما يتعين على الموردين الإشارة بوضوح إلى سعر السلع وتجنب الإعلانات المضللة واحترام الضمانات.
ويواجه المخالفون لقانون حماية المستهلك غرامات تصل إلى 2 مليون درهم والسجن لمدة عامين بموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2023. فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم شكوى للمستهلك في دبي.
خطوات
قم بزيارة موقع حقوق المستهلك
انقر على القائمة (أيقونة الخطوط الثلاثة المكدسة) على الجانب الأيسر من الصفحة
تحت تقديم الشكوى، انقر على "شكاوى المستهلكين (C2B)"
قبل تقديم الشكوى، اقرأ المعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني. سيمنحك هذا تفاصيل مثل من يمكنه تقديم الشكوى، والشركات التي لا يمكن تقديم شكوى ضدها، والمستندات المطلوبة وما إلى ذلك.
سيتعين على المستهلك إدخال بياناته الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والجنسية.
بعد ذلك، سيتم طلب معلومات من المشتكي مثل اسم الشركة والقطاع التجاري ونوع الشكوى وتفاصيل الشكوى؛ ويجب إرفاق المستندات الداعمة.
اقرأ الشروط والأحكام، ثم انقر فوق إرسال.
سوف تتلقى بعد ذلك رقم مرجع الشكوى على الموقع الإلكتروني، وكذلك على رقمك المسجل والبريد الإلكتروني، ويمكنك متابعة الشكوى باستخدام هذا الرقم.