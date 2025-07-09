تفنيد الشائعات: 3 مغالطات حول التأشيرة الذهبية في الإمارات

تحركت الإمارات العربية المتحدة بسرعة لتبديد سلسلة من الادعاءات المضللة المتداولة في وسائل الإعلام الأجنبية والمنصات الإلكترونية حول برنامج التأشيرة الذهبية الذي يحظى بشعبية كبيرة.

دأبت السلطات على دحض الادعاءات التي تشير إلى الإقامة مدى الحياة أو إمكانية تأمين تأشيرات طويلة الأجل من خلال الاستثمارات في العملات المشفرة، محذرة السكان من الانخداع بمثل هذه المعلومات المضللة.

أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ أن التأشيرة الذهبية يتم إصدارها وفق معايير قانونية محددة وعبر القنوات الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.

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أهم ثلاث خرافات حول التأشيرة الذهبية

الشائعة الأولى: منح إقامة مدى الحياة في الإمارات العربية المتحدة لجنسيات معينة مقابل رسوم تُدفع لمرة واحدة قدرها 100,000 درهم إماراتي (23.3 مليون روبية هندية)، دون الحاجة إلى استثمار عقاري أو تجاري. ويُفترض أن ينطبق هذا على المهن مثل الممرضين والمعلمين والباحثين والمبدعين الرقميين والمتخصصين في الشؤون البحرية وغيرهم.

هل هذا صحيح؟ لا. نفت الهيئة العامة للاستثمار ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية من شائعات حول منح الإمارات تأشيرة ذهبية مدى الحياة لعدة جنسيات.

وأكدت أن "جميع طلبات الحصول على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة تتم إدارتها حصرياً من خلال القنوات الحكومية الرسمية داخل الدولة، ولا تعتبر أي جهة استشارية داخلية أو خارجية طرفاً معتمداً في عملية تقديم الطلب".

حثّت السلطات العامة على عدم الانجرار وراء الشائعات المضللة أو العروض الاحتيالية التي تدّعي سرعة الحصول على التأشيرة. وننصح الأفراد بعدم دفع أي رسوم أو مشاركة وثائقهم الشخصية مع جهات غير موثوقة تدّعي تقديم خدمات التأشيرة الذهبية.

الشائعة الثانية: يمكن للأفراد الذين يستثمرون في العملات المشفرة التأهل للحصول على تأشيرات ذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على استثماراتهم في الأصول الرقمية. مؤخرًا، صرّح ماكس كراون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تون، التي تدير منظومة العملات المشفرة القائمة على تيليجرام، على قناة إكس، بأن حاملي عملة تونكوين يمكنهم الآن الحصول على التأشيرة الذهبية المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استثمارهم في عملة تونكوين.

وزعم أن حاملي التون لديهم "فرصة حصرية للحصول على تأشيرة ذهبية لمدة 10 سنوات" بعد دفع رسوم لمرة واحدة قدرها 35 ألف دولار إلى جانب شروط أخرى.

هل هذا صحيح؟ قطعًا لا. نفت هيئة الهجرة الإماراتية، إلى جانب هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (Vara)، هذا الادعاء رسميًا. كما نفت السلطات الإماراتية مزاعم منح المستثمرين في عملة تون كوين المشفرة التأشيرة الذهبية للبلاد.