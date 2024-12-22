تفاصيل مهمة في عقود العمل الإماراتية: دليل شامل للموظفين
هل تلقيت عرض عمل مغرياً يصعب مقاومته؟ قبل التسرع في التوقيع على العقد، خذ وقتك لمراجعة تفاصيل عقد العمل بعناية.
تختلف عقود العمل في الإمارات العربية المتحدة بناءً على طبيعة العمل والشروط المتفق عليها بين صاحب العمل والموظف. وقد تحدد هذه العقود أدواراً بدوام كامل أو جزئي، مع ترتيبات مثل العمل المؤقت أو المرن أو عن بُعد أو تقاسم الوظيفة.
بمجرد توقيع العقد، فإن أي تغييرات في شروط خطاب العرض تتطلب موافقة الموظف ويجب أن تتوافق مع اللوائح القانونية. يمكن أن ينقذك الفحص الشامل من المشكلات المحتملة في المستقبل.
تلقي عرض عمل
عندما يُعرض عليك عمل في الإمارات، فإن العملية تشمل تلقي عرض عمل رسمي، وتوقيع عقد، والحصول على تصريح العمل وتأشيرة الإقامة. يوضح عرض العمل الدور ويتضمن ملحقًا يلخص أجزاء مهمة من قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة. سيتعين عليك أنت وصاحب العمل التوقيع على هذه المستندات للمضي قدمًا.
بمجرد توقيعك أنت وصاحب العمل على خطاب العرض، يصبح هذا الخطاب بمثابة عقد قانوني بينكما. وبموجب قواعد العمل التي تم تقديمها في عام 2016، لا يجوز لأصحاب العمل تغيير شروط خطاب العرض ما لم توافق على التغييرات؛ فهي ضمن القانون، ولا تزال حقوقك محمية.
توقيع العقد
قبل التوقيع، يتحمل صاحب العمل مسؤولية التأكد من أنك قرأت وفهمت خطاب العرض. وإذا ثبت أنك لم تقرأ المرفقات بشكل صحيح قبل التوقيع، فقد يواجه صاحب العمل غرامة قدرها 20 ألف درهم لتقديم تفاصيل غير صحيحة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
بالنسبة للعمال الموجودين بالفعل في الإمارات العربية المتحدة، ستحتاج إلى التوقيع على خطاب العرض قبل أن يتمكن صاحب العمل من الحصول على موافقة أولية على توظيفك من وزارة الموارد البشرية والتوطين. بمجرد توقيع خطاب العرض، يتم إرسال نسخة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ويتم الاحتفاظ بها في نظامهم. سيتم إصدار تصريح العمل الخاص بك بناءً على التفاصيل الواردة في خطاب العرض هذا.
المسمى الوظيفي والوصف
عقد العمل في الإمارات العربية المتحدة هو اتفاق بينك وبين صاحب العمل. وهو يحدد مسؤوليات وظيفتك وهيكل الإدارة في مقابل الراتب المتفق عليه أو المزايا التي يقدمها صاحب العمل.
تأكد من أن مسمى وظيفتك ووصفها يتوافقان مع ما تم الوعد به أثناء عملية التوظيف. وهذا يؤثر على نطاق دورك وتقدمك الوظيفي وتصنيف التأشيرة.
يعتمد هذا العقد على خطاب عرض العمل الذي توقعه أنت وصاحب العمل. يجب على صاحب العمل تقديم العقد الموقع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في غضون 14 يومًا من وصولك إلى الإمارات العربية المتحدة (باستخدام تصريح دخول العمل) أو بعد تغيير حالة تأشيرتك إذا كنت موجودًا بالفعل في الدولة ومؤهلاً للانتقال.
الراتب والمزايا
يجب أن يحدد العقد الراتب الأساسي المتفق عليه، والبدلات (مثل السكن، والمواصلات)، وأي مزايا إضافية مثل المكافآت أو العمولات. من المهم معرفة ما إذا كانت مدفوعات الرواتب محددة على أساس شهري أم غير ذلك.
ساعات العمل
تأكد من أن ساعات عملك تتوافق مع قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفقًا للقانون، فإن ساعات العمل العادية في القطاع الخاص هي 8 ساعات يوميًا، أو 48 ساعة في الأسبوع. وقد تزيد أو تنقص هذه الساعات بالنسبة لقطاعات اقتصادية معينة أو فئات معينة من العمال.
لا يتم تضمين التنقل من المنزل إلى المكتب في ساعات العمل، باستثناء "فئات معينة من العمال".
إذا كان العامل يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، فلا يجوز إجباره على العمل أكثر من الساعات المتفق عليها في عقد العمل، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.
إذا طلب العامل أداء العمل عن بعد، وتمت الموافقة عليه، فيجب على صاحب العمل تحديد ساعات عمل محددة.
يحق للموظف الحصول على فترات راحة بين ساعات العمل (إذا لزم الأمر، على فترات متقطعة) لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. علاوة على ذلك، لا يجوز للموظف العمل لأكثر من خمس ساعات متتالية في اليوم الواحد دون انقطاع.
العمل الإضافي
يمكن أن يُطلب من الموظفين العمل لساعات إضافية، بشرط ألا يتجاوز عدد الساعات الإضافية ساعتين في اليوم.
إذا طُلب من الموظف العمل خارج ساعات العمل العادية، فإن الأجر عن الوقت الإضافي هو الأجر بالساعة (الأساسي) بالإضافة إلى 25% من هذا المبلغ. ويمكن أن يزيد هذا إلى 50% إذا تم العمل الإضافي بين الساعة 10 مساءً والرابعة صباحًا. ولا تنطبق هذه القاعدة على الموظفين الذين يعملون بنظام المناوبات.
حقوق الإجازة
مراجعة حقوق الإجازات السنوية، والإجازات المرضية، وإجازة الأمومة/الأبوة، وأحكام العطلات الرسمية.
يحق للموظفين الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر بالكامل قدرها:
30 يومًا، إذا أكملوا سنة واحدة من الخدمة و
يومين في الشهر، إذا أكملوا ستة أشهر من الخدمة، ولكن ليس سنة واحدة.
وفقاً للقانون لا يجوز لصاحب العمل منع الموظف من استخدام إجازته السنوية المتراكمة لمدة تزيد على سنتين، وعند انتهاء الخدمة يتم احتساب أي إجازات متراكمة على أساس الراتب الأساسي فقط
يستحق العاملون بدوام جزئي إجازة سنوية وفقاً لساعات العمل الفعلية التي قضوها في العمل، وكما هو محدد في عقد العمل.
مكافآت نهاية الخدمة
تحقق من أهليتك للحصول على مدفوعات مكافأة نهاية الخدمة، والتي تعتمد على طول مدة خدمتك، وما إذا كان العقد يتضمن أحكامًا بشأن خطط التقاعد أو المعاشات التقاعدية الإضافية.
فترة إشعار
تأكد من أن فترة الإشعار بإنهاء الخدمة تتوافق مع القانون (عادةً ما تكون من 30 إلى 90 يومًا) وأنها عادلة لكلا الطرفين.
فترة الاختبار
تعرف على مدة وشروط فترة الاختبار. يحدد قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الفترة بستة أشهر، وبعدها يجب على أي من الطرفين تقديم سبب وجيه لإنهاء الخدمة. عند إكمال فترة الاختبار والاستمرار في الخدمة، سيتم احتساب فترة الاختبار كجزء من خدمتك.
تكاليف النقل (إن وجدت)
إذا كنت تنتقل إلى الإمارات العربية المتحدة للحصول على وظيفة جديدة، فتأكد من أن العقد ينص على المساعدة في الانتقال، أو بدلات الطيران، أو مزايا العودة إلى الوطن عند انتهاء الخدمة.
خيارات لغة العقد
منذ يناير 2016، تسمح وزارة الموارد البشرية والتوطين بإدراج لغة ثالثة في عروض العمل وعقود العمل والملاحق، إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية. ويمكن للعمال الاختيار من بين اللغات التسع الإضافية التالية:
البنغالية والصينية والداري والهندية والمالايالامية والنيبالية والسنهالية والتاميلية والأردية.
ينطبق هذا على العمال القادمين من الخارج والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يبحثون عن عمل جديد، أو ينتقلون من شركة إلى أخرى.