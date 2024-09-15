تعديل تفاصيل شهادة الميلاد في الإمارات: دليل شامل
تعتبر شهادة ميلادك وثيقة مهمة تحدد هويتك وتعتبر ضرورية لأغراض قانونية مختلفة وعمليات رسمية.
ومع ذلك، قد تكون هناك أحيانًا حالات قد تحتاج فيها إلى تحديث أو تصحيح المعلومات الموجودة في شهادة ميلادك - سواء بسبب أخطاء في الشهادة الأصلية، أو تغييرات في التفاصيل الشخصية، أو أسباب أخرى تتطلب المراجعة.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن لمؤسسة خدمات الصحة الإماراتية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع مساعدتك في هذا الأمر، من خلال تقديم خدمة تتيح لك طلب التغييرات اللازمة والحصول على شهادة منقحة تمثل تفاصيلك بدقة.
إذا كنت أحد الوالدين وتحتاج إلى تحديث شهادة ميلاد طفلك، فيمكنك القيام بذلك أيضاً من خلال الصحة والبيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع. من خلال التأكد من صحة شهادة ميلاد طفلك، فإن ذلك يساعد في منع حدوث مضاعفات في المستقبل ويضمن التعامل السلس مع المؤسسات المختلفة.
لمساعدتك في التنقل خلال هذه العملية، إليك دليلًا خطوة بخطوة حول كيفية تحديث أو تصحيح شهادة ميلادك أو شهادة ميلاد طفلك:
الأهلية
هذه الخدمة متاحة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها.
متطلبات
إذا كنت ترغب في تحديث التفاصيل الموجودة في شهادة ميلادك أو طلب مستند منقح، فإليك المتطلبات التي ستحتاج إلى تقديمها:
ابدأ بإحضار جواز سفرك الأصلي وبطاقة الهوية الإماراتية، بالإضافة إلى نسخ من هذه المستندات. إذا كنت تغير اسمك بسبب الزواج وتم زواجك خارج الإمارات العربية المتحدة، فستحتاج أيضًا إلى تقديم شهادة زواجك الأصلية، ويجب التصديق عليها.
لا تنس إحضار شهادة ميلادك الأصلية. إذا فقدتها، فيمكنك قبول إفادة من الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تطلب تغيير الاسم، فستحتاج إلى خطابات من القنصلية والمحكمة المختصة.
تغيير اسماء الاطفال
إذا كنت مواطناً إماراتياً وترغب في تغيير اسم طفلك حديث الولادة المدرج بالفعل في دفتر العائلة، فسوف تحتاج إلى تقديم خطاب "عدم ممانعة" من الإدارة العامة للجنسية موجهاً إلى إدارة الطب الوقائي.
من ناحية أخرى، إذا كنت مغتربًا وترغب في تغيير اسم طفلك حديث الولادة، فستحتاج إلى خطاب "عدم ممانعة" من قنصلية بلد طفلك الأصلي، لتأكيد تغيير الاسم. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى الشهادة الأصلية من قسم الطب الوقائي. تأكد من تقديم طلبك في نفس مركز الطب الوقائي الذي صدرت منه شهادة الميلاد الأصلية.
كيفية التقديم
يمكنك طلب تعديل أو طلب شهادة ميلاد جديدة لك أو لطفلك من خلال موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع (moh.gov.ae)
تسجيل الدخول باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بك
انقر فوق "الخدمات"
انقر فوق "شهادة الميلاد والوفاة"
انقر فوق "شهادات الميلاد" ثم اختر "تعديل تفاصيل شهادة الميلاد"
قم بإدخال المعلومات المطلوبة مثل تاريخ ميلادك ورقم القيد الخاص بطفلك.
يمكنك أيضًا القيام بذلك عبر تطبيق وزارة الصحة ووقاية المجتمع باتباع الخطوات البسيطة التالية:
اضغط على "الخدمات"
اضغط على "تعديل تفاصيل شهادة الميلاد"
انقر فوق "تطبيق"
اضغط على "تعديل شهادة الميلاد" ثم "بدء الخدمة"
رقم القيد هو رقم فريد مكون من 10 أرقام تصدره دولة الإمارات العربية المتحدة لإدارة عملية تسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد. يتم تخصيص هذا الرقم للطفل بمجرد إبلاغ المنشأة الطبية التي ولد فيها الطفل الحكومة بميلاد الطفل.
بالإضافة إلى استخدام موقع وتطبيق وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يمكنك أيضًا إجراء تعديلات على شهادة ميلادك أو شهادة ميلاد طفلك من خلال زيارة مراكز الصحة العامة والمستشفيات الحكومية التي تديرها هيئة الصحة بدبي، حيث سيساعدونك في هذه العملية. تأكد من أن لديك جميع المستندات المطلوبة لضمان سير العملية بسلاسة.
رسوم
إذا كنت مواطنًا إماراتيًا، فسوف تحتاج إلى دفع 50 درهماً إماراتياً. ومع ذلك، سيحتاج المغتربون إلى دفع 65 درهماً إماراتياً للحصول على شهادة باللغة العربية. وإذا كنت تريد أيضًا الحصول على نسخة باللغة الإنجليزية، فسوف يتم فرض رسوم إضافية قدرها 65 درهماً إماراتياً.