تعديل تفاصيل شهادة الميلاد في الإمارات: دليل شامل

من ناحية أخرى، إذا كنت مغتربًا وترغب في تغيير اسم طفلك حديث الولادة، فستحتاج إلى خطاب "عدم ممانعة" من قنصلية بلد طفلك الأصلي، لتأكيد تغيير الاسم. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى الشهادة الأصلية من قسم الطب الوقائي. تأكد من تقديم طلبك في نفس مركز الطب الوقائي الذي صدرت منه شهادة الميلاد الأصلية.