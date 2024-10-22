تعديل تأشيرة الإقامة في الإمارات: الخطوات والرسوم

قد يؤدي تغيير العنوان أو الخطأ الإملائي أو تغيير الوظيفة إلى دفع الأفراد إلى تعديل تصريح إقامتهم.

وقد تختلف مدة صلاحية تأشيرة الإقامة من سنة إلى 10 سنوات، وذلك حسب نوع التصريح والكفيل. وللحصول على تصريح إقامة، يتعين على المتقدمين إجراء فحص طبي إلزامي قبل ذلك.

"تقدم الإقامة في الإمارات العربية المتحدة العديد من المزايا للمقيمين، بما في ذلك إمكانية فتح حساب مصرفي، والوصول إلى التسهيلات المالية، والتقديم للحصول على رخصة قيادة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية والتأمين الصحي. كما يتمتع المقيمون بإمكانية تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية والخاصة، والعمل والاستثمار داخل الدولة، فضلاً عن السفر بدون تأشيرة إلى بعض الدول."

إليك دليل بسيط لتعديل التفاصيل في تصريح إقامتك.