تعديل تأشيرة الإقامة في الإمارات: الخطوات والرسوم
قد يؤدي تغيير العنوان أو الخطأ الإملائي أو تغيير الوظيفة إلى دفع الأفراد إلى تعديل تصريح إقامتهم.
وقد تختلف مدة صلاحية تأشيرة الإقامة من سنة إلى 10 سنوات، وذلك حسب نوع التصريح والكفيل. وللحصول على تصريح إقامة، يتعين على المتقدمين إجراء فحص طبي إلزامي قبل ذلك.
"تقدم الإقامة في الإمارات العربية المتحدة العديد من المزايا للمقيمين، بما في ذلك إمكانية فتح حساب مصرفي، والوصول إلى التسهيلات المالية، والتقديم للحصول على رخصة قيادة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية والتأمين الصحي. كما يتمتع المقيمون بإمكانية تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية والخاصة، والعمل والاستثمار داخل الدولة، فضلاً عن السفر بدون تأشيرة إلى بعض الدول."
إليك دليل بسيط لتعديل التفاصيل في تصريح إقامتك.
من هو المؤهل؟
"يمكن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يحملون تصريح إقامة ساري الاستفادة من هذه الخدمة، بما في ذلك المغتربون، والمقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي، ومواطنو دول المجلس، وكذلك مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة."
يجب على العملاء المتقدمين للحصول على الخدمة استيفاء المتطلبات التالية:
يجب أن يكونوا خارج البلاد قبل إلغاء تصريح الدخول.
يجب على العملاء استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (الفحص الطبي، توفر التأمين، الخ) خلال الفترة المحددة لتجنب إلغاء تفعيل الطلب.
يجب اتباع أي تعليمات ومتطلبات يتم إرسالها للعملاء خلال فترة المعاملة لتجنب إلغاء الطلب.
الإجراءات
تتم الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والتطبيق الذكي ومكاتب الطباعة.
إذا كانت التفاصيل التي سيتم تعديلها تؤثر على تلك الموجودة على بطاقة الهوية الإماراتية، فيجب تقديم طلب منفصل لتعديل بطاقة الهوية.
ويتم إنجاز الخدمة خلال 48 ساعة من تقديمها، سواء من خلال القنوات الإلكترونية أو مراكز الطباعة.
المستندات المطلوبة
نسخة من تصريح الدخول أو التأشيرة.
نسخة من جواز السفر المكفول.
نسخة من هوية الكفيل.
رسالة من المناطق الحرة.
رسوم
وتبلغ رسوم التعديل 50 درهماً، وبالنسبة لمن يقوم بإجراء العملية عبر المنصات الإلكترونية، فهناك رسوم خدمة إلكترونية إضافية قدرها 10 دراهم.
بعد انتهاء العملية، سيتلقى المتقدمون التحديثات عبر الرسائل النصية.
دبي
يمكن للمقيمين في دبي الراغبين في تعديل بيانات إقاماتهم القيام بذلك عبر منصة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ويمكن الوصول إليها عبر موقعها الإلكتروني أو الحضور شخصياً إلى مكاتب آمر.
الأهلية
يجب أن يكون جواز سفر مقدم الطلب صالحاً لمدة تزيد عن ستة أشهر.
في حالة التعديل للمستثمر والشريك يجب إبراز بطاقة المنشأة.
في حالة أن الكفيل للفرد من القطاع الحكومي يجب تقديم خطاب تغيير المهنة.
في حالة أن الكفيل من القطاع الخاص يجب تقديم عقد العمل أو بطاقة العمل.
المستندات المطلوبة
يجب تقديم صورة شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء للشخص المكفول.
يجب تقديم جواز سفر الشخص المكفول.
رسوم
وتبلغ رسوم الخدمة العاجلة 100 درهم، بالإضافة إلى رسوم ابتكار إضافية قدرها 10 دراهم.
سيحصل المتقدمون على موافقتهم عبر الرسائل القصيرة.
في حالة وجود مستندات ناقصة في الطلب، سيتم إخطار العميل بضرورة إرفاق المستندات الناقصة خلال 30 يوماً، وفي حالة عدم إرفاق المستندات الناقصة خلال هذه الفترة، سيتم إلغاء الطلب.