تعديل بيانات ملكية المركبة في دبي: الرسوم والمتطلبات
تعد شهادة ملكية السيارة إلزامية في الإمارات عند شراء سيارة وقيادتها. في دبي، تضمن هذه الشهادة أن المالكين والمركبات التابعة لهم مسجلة لدى الحكومة.
وتوضح هذه الشهادة تفاصيل المالكين وكذلك تفاصيل السيارات التي يمتلكونها. ويمكن تجديد الشهادة أو نقلها إذا تم بيع السيارة إلى سائق آخر.
في حالة احتياج سائق السيارة إلى تغيير أي تفاصيل مهمة مذكورة في الشهادة، فإليك الطريقة التي يمكنه من خلالها القيام بذلك.
المتطلبات الأساسية
قبل التقدم بطلب تعديل تفاصيل شهادة ملكية السيارة، يجب على المتقدمين التأكد من القيام بالأمور التالية.
يجب على العميل دفع كافة المخالفات المرورية قبل التقدم بطلب الخدمة.
يجب على العميل التأكد من صحة ملكية السيارة.
في حالة تغيير بيانات الرهن العقاري، يجب على المالك إضافة الرهن العقاري إلكترونياً أو استرداده في البنك.
في حالة تغيير شركة التأمين، يجب على سائق السيارة إدخال التأمين الجديد إلكترونياً وإلغاء التأمين الموجود سابقاً.
لا يجوز للمتقدمين طلاء المركبات بألوان مخصصة للقوات المسلحة والدوائر الحكومية، كما لا يجوز لهم استخدام ستائر الشمس اللاصقة على النوافذ.
المستندات المطلوبة
يمكن الوصول إلى الخدمة عبر الإنترنت من خلال موقع حكومة دبي، وتختلف المستندات المطلوبة حسب أنواع الملاك المختلفين، وذلك حسب التغيير المطلوب.
بالنسبة للشركات التي ترغب بإضافة ملصق تجاري على مركباتها، إليك المستندات المطلوبة:
شهادة ملكية المركبة
شهادة الفحص الفني للمركبة
نسخة من رخصة تجارية سارية المفعول
رسالة رسمية باللغة العربية من الشركة
المصادقة على التوقيع
خطاب تفويض أو حضور الممثل
تصريح إضافة ملصق تجاري (يمكن للعميل الحصول على هذا التصريح من أحد مراكز إسعاد المتعاملين)
بالنسبة للشركات التي تقوم بتعديل نوع المركبة، فإن المستندات التالية مطلوبة: (ينطبق هذا بشكل أساسي على التغيير من الشاحنات إلى الشاحنات الصغيرة أو العكس.)
شهادة الفحص الفني للمركبة
موافقة بلدية دبي أو شهادة الفحص البلدي من أحد مراكز الخدمة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات
نسخة من الرخصة التجارية
المصادقة على التوقيع
خطاب تفويض
خطاب رسمي باللغة العربية من الشركة يوضح طبيعة التغيير
بالنسبة للأفراد أو الشركات التي ترغب في تغيير لون السيارة، هناك المستندات التالية المطلوبة:
شهادة ملكية المركبة
شهادة الفحص الفني للمركبة
رسالة من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي
يجب على الأفراد تقديم بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية لتحديث المعلومات في حالة انتهاء صلاحية الهوية أو لتحديد هوية مقدم الطلب.
للشركات:
يتوجب على الشركات تقديم خطاب رسمي باللغة العربية من الشركة يوضح طبيعة التغيير.
نسخة من الرخصة التجارية
المصادقة على التوقيع
خطاب تفويض أو حضور الممثل
رسوم
تبلغ تكلفة شهادة الملكية الجديدة 50 درهماً.
تبلغ تكلفة تعديل الملكية 100 درهم.
تبلغ رسوم الملصق 500 درهم، ولإضافة ملصق إضافي تبلغ التكلفة 500 درهم.
هناك رسوم إضافية قدرها 20 درهماً إماراتياً لرسوم الابتكار والمعرفة.