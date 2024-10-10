تطعيمات السفر من الإمارات: اللقاحات الضرورية والتكاليف
هل تخطط للسفر خارج الإمارات العربية المتحدة؟ إن الاستعداد لرحلة دولية لا يقتصر على حجز تذاكر الطيران وحزم الأمتعة فحسب، بل من الضروري أيضاً أن تكون على دراية بالمخاطر الصحية المحتملة في وجهتك وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسك.
قد تحتاج إلى التطعيم ضد الأمراض، حيث إن السفر الدولي يزيد من فرص الإصابة بأمراض نادرة أو غير موجودة في الإمارات العربية المتحدة ونشرها. توفر خدمة تطعيمات المسافرين للمقيمين استشارات طبية واللقاحات الموصى بها ضد الأمراض في البلدان الأخرى، وذلك وفقاً لتوصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية.
تعرف على لقاحات السفر التي قد تحتاجها لمساعدتك على البقاء بصحة جيدة أثناء رحلتك.
ما هي التطعيمات التي تحتاجها؟
توفر جميع مراكز الصحة العامة والعيادات والمستشفيات الخاصة في الإمارات العربية المتحدة تقريباً لقاحات السفر للمقيمين. حدد موعداً لاستشارة السفر قبل 4-6 أسابيع على الأقل من موعد سفرك. يجب إعطاء بعض اللقاحات قبل وقت كافٍ، للسماح للجسم بالوقت الكافي لتطوير المناعة.
قد تعتمد التطعيمات على وجهتك ومدة السفر والأنشطة المخطط لها والملف الصحي الفردي. ومع ذلك، إليك نظرة عامة:
التهاب الكبد A و B: يحمي من التهاب الكبد الناجم عن الطعام أو الماء الملوث.
حمى التيفوئيد: عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق الماء أو الطعام الملوث.
Tdap (التيتانوس، والدفتيريا، والسعال الديكي): حماية من تشنجات العضلات وضيق التنفس على التوالي.
داء الكَلَب: عدوى فيروسية مميتة تنتقل عن طريق إصابات الحيوانات. ويعتبر من الأمراض عالية الخطورة في بعض المناطق.
التهاب السحايا بالمكورات السحائية: التهاب السحايا البكتيري الذي يصيب المخ والحبل الشوكي. تنتشر سلالات معينة منه في بلدان محددة.
التطعيمات حسب الوجهة والأنشطة:
الملاريا : قد تحتاج إلى وصفة طبية لمنع الإصابة بالملاريا. وهي عدوى طفيلية تنتقل عن طريق البعوض تنتشر في أجزاء من أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
التهاب الدماغ الياباني: عدوى فيروسية تنتقل عن طريق البعوض في جنوب شرق آسيا. يوصى بالتطعيم عند السفر خلال موسم الرياح الموسمية.
الحمى الصفراء: مرض فيروسي ينتقل عن طريق البعوض وينتشر في أجزاء من أفريقيا وأمريكا الجنوبية. ويشترط التطعيم للدخول إلى بعض البلدان.
فيروسات الحمى النزفية: قد تشمل هذه الفيروسات حمى الضنك وفيروس زيكا وفيروس الإيبولا. وتختلف خيارات التطعيم وفقاً للفيروس والمنطقة المحددة.
بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، تحدد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضاً المزيد من اللقاحات المحتملة التي قد تحتاج إلى الحصول عليها لأول مرة أو جرعات معززة قبل السفر:
كوفيد-19
حُماق
كوليرا
الانفلونزا
MMR (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية)
المكورات الرئوية
شلل الأطفال
هربس نطاقي
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ضرورة أخذ كافة الجرعات المطلوبة من التطعيمات، وخاصة لقاح الإنفلونزا، واتباع جميع التعليمات والاحتياطات قبل سفر حجاج دولة الإمارات إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة والحج. كما أكدت الوزارة أنه سيتم إلزام المسافرين إلى المملكة العربية السعودية بإبراز بطاقات التطعيم ضد الإنفلونزا.
استشر طبيباً متخصصاً في طب الأسرة لطلب المشورة إذا كنت:
حامل أو تخطط للحمل أو مرضعة.
هل تعاني من مرض نقص المناعة؟
هل لديك أي نوع من الحساسية.
قد تحتاج إلى وصفة طبية لمنع إصابتك بالملاريا.
الشروط والمتطلبات
- لا ينبغي إعطاء اللقاحات لأي مريض سبق أن عانى من رد فعل تحسسي تجاه أي مكون من مكونات اللقاح.
- يشترط الحصول على شهادة طبية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة ومرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج.
- لا ينبغي إعطاء اللقاحات للمرضى الذين يعانون من حالات صحية متوسطة إلى شديدة في وقت التطعيم.
- في حالة سفر الأطفال، يجب التأكد من إعطاء جميع اللقاحات وفقاً لبرنامج التحصين الوطني بناءً على الجرعات المحددة لمرحلة نمو الطفولة.
- يجب على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها دفع رسوم إصدار بطاقة التطعيم الدولية لأول مرة، بالإضافة إلى رسوم الاستبدال في حالة فقدان البطاقة.
- التطعيم لغرض السفر مجاني لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بغض النظر عما إذا كانوا يحملون بطاقة صحية أم لا.
- يعفى المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يحملون بطاقة صحية سارية المفعول من رسوم استشارة الطبيب.
— لا يتم إعفاء المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من رسوم التطعيم، بغض النظر عما إذا كانوا يحملون بطاقة صحية سارية المفعول أم لا.
رسوم الخدمة
من خلال خدمات الإمارات الصحية بطاقة التطعيم الدولية الأولى / استبدال البطاقة المفقودة أو التالفة: 20 درهماً.
تطعيم الحمى الصفراء: 120 درهم.
تطعيم السحايا متعدد السكاريد: 75 درهم.
التطعيم ضد السحايا المقترنة: 100 درهم.
تطعيم التهاب الكبد الوبائي ب (3 جرعات): 50 درهماً للجرعة الواحدة.
تطعيم التهاب الكبد الوبائي أ (جرعتين): 150 درهماً للجرعة الواحدة.
تطعيم التيفوئيد: 50 درهم.
التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية : 50 درهماً.
تطعيم الكزاز والدفتيريا (الخناق) : 40 درهم.
تطعيم شلل الأطفال: 50 درهم.
تطعيم الجدري (جرعتين): 250 درهم للجرعة الواحدة.
تطعيم الانفلونزا الموسمية: 50 درهم.
تطعيم داء الكلب (3 جرعات): 300 درهم للجرعة الواحدة.
تطعيم المكورات الرئوية متعدد السكاريد: 75 درهماً.
التطعيم ضد المكورات الرئوية: 150 درهم.
تطعيم السل : 75 درهم.
التطعيم مجاني في جميع المراكز الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية. ومع ذلك، فإن الاستشارات مع الأطباء تخضع لرسوم وتعتمد على التغطية التأمينية الفردية.
في دبي، سيتم فرض رسوم قدرها 150 درهماً إماراتياً للاستشارة عبر الإنترنت من خلال تطبيق (صحة دبي) Dubai Health، وخلال الاستشارة، سيرشدك الطبيب إلى أقرب عيادة ويصف لك التطعيم اللازم، والذي تختلف تكلفته.
خطوات الخدمة
احجز موعداً للاستشارة.
يمكن للمقيمين زيارة مركز الخدمة للتسجيل.
دفع الرسوم لحاملي بطاقة التطعيم الدولية لأول مرة، أو الراغبين في الحصول على بطاقة بديلة، بالإضافة إلى دفع رسوم الاستشارة.
سيقوم العميل بإبلاغ الطبيب بحالته الصحية الحالية وتاريخه الطبي والتطعيمات السابقة والوجهة التي يسافر إليها.
بناءً على نتائج الفحص الطبي، سيقدم الطبيب النصائح والإرشادات، ويجيب على جميع الأسئلة المتعلقة بحالة المريض ويوصي بالتطعيم المناسب.
دفع الرسوم حسب نوع التطعيم الموصى به.
يجب تقديم التطعيمات حسب توصية الطبيب وتحديث بطاقة التطعيمات الدولية وفقاً لذلك.
المستندات المطلوبة
الهوية الوطنية الإماراتية.
التأمين الصحي.
بطاقة صحية تصدرها خدمات الصحة الإماراتية للمقيمين في دولة الإمارات تعفيهم من دفع رسوم الاستشارة.