تطعيمات السفر من الإمارات: اللقاحات الضرورية والتكاليف

قد تحتاج إلى التطعيم ضد الأمراض، حيث إن السفر الدولي يزيد من فرص الإصابة بأمراض نادرة أو غير موجودة في الإمارات العربية المتحدة ونشرها. توفر خدمة تطعيمات المسافرين للمقيمين استشارات طبية واللقاحات الموصى بها ضد الأمراض في البلدان الأخرى، وذلك وفقاً لتوصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية.