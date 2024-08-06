تطبيقات حكومية ضرورية لكل مقيم في الإمارات

يعتبر مفتاحك لكل تطبيق حكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة قد يخطر ببالك. إنه بمثابة "الهوية الرقمية" الخاصة بك، مما يسمح لك بتسجيل الدخول إلى جميع التطبيقات الأخرى دون الحاجة إلى التسجيل في كل منها.

إلى جانب إنشاء مفتاح وصول لمعاملاتك الحكومية، يتيح لك هذا التطبيق توقيع المستندات رقمياً أيضاً.