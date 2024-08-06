تطبيقات حكومية ضرورية لكل مقيم في الإمارات
تسعى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاستغناء عن المعاملات الورقية بنسبة 100%، وقد حققت أهدافها. سواء كنت تدفع غرامة أو تجدد تصريح الإقامة، فلن تضطر إلى الانتظار في الطابور.
يمكن الوصول إلى معظم الخدمات الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي للجهة. ولكن إذا كنت تستخدم هاتفك دائماً، ففكر في سهولة إتمام المعاملات ببضع نقرات فقط، أينما كنت.
قامت العديد من المكاتب الحكومية بإنشاء تطبيقات ذكية لتسهيل الوصول إلى خدماتها - ويوجد الآن العشرات منها في متجر التطبيقات الخاص بك.
لن تحتاج إلى كل واحدة منها، ولكن بعضها يعتبر ضرورياً إذا كنت مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فيما يلي بعض التطبيقات الحكومية التي يجب توفرها:
الهوية الرقمية
يعتبر مفتاحك لكل تطبيق حكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة قد يخطر ببالك. إنه بمثابة "الهوية الرقمية" الخاصة بك، مما يسمح لك بتسجيل الدخول إلى جميع التطبيقات الأخرى دون الحاجة إلى التسجيل في كل منها.
إلى جانب إنشاء مفتاح وصول لمعاملاتك الحكومية، يتيح لك هذا التطبيق توقيع المستندات رقمياً أيضاً.
تطبيق خدمات الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية و الجمارك و أمن المنافذ
أنشأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) تطبيقاً للخدمات والمعلومات المتعلقة بإقامة الفرد، بما في ذلك التأشيرة وبطاقة الهوية الإماراتية.
من خلال تطبيق UAE ICP، يمكنك بسهولة الوصول إلى النسخة الرقمية من تأشيرة الإقامة الخاصة بك وبطاقة الهوية الإماراتية - بما في ذلك تلك الخاصة بمن تعيلهم. تخيل مدى سهولة الحصول على كل هذه المستندات المهمة في تطبيق واحد فقط. إذا كنت تستخدم iPhone، فيمكنك حفظها في محفظة Apple الخاصة بك أيضاً.
يمكن أيضاً الوصول إلى خدمات الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية و الجمارك و أمن المنافذ مثل تجديد التأشيرة والهوية ودفع الغرامات من خلال التطبيق.
تطبيق وزارة الداخلية
سيكون من المفيد أن يكون لديك التطبيقات الرسمية لقوات الشرطة في إمارتك، مثل تلك الموجودة في دبي وأبو ظبي والشارقة. ولكن انتبه: هناك أيضاً تطبيق الكل في واحد لوزارة الداخلية (MoI)، التي تشرف على جميع قوات الشرطة في جميع أنحاء الإمارات.
قم بتنزيل تطبيق وزارة الداخلية وستجد سجلاتك متزامنة على الفور (من بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك إلى رخصة سيارتك)، بغض النظر عن الإمارة التي تعيش فيها.
مثل تطبيقات الشرطة الأخرى، فهو يسمح لك أيضاً بالإبلاغ عن الحوادث ودفع الغرامات، وحتى تجديد تسجيل سيارتك. وتصنف خدماتها إلى أربع: المرور والشرطة والدفاع المدني والعامة.
تطبيقات لكل إمارة
أنشأت كل إمارة من الإمارات السبع مركزاً شاملاً للخدمات الحكومية - يغطي أشياء مثل دفع فواتير الخدمات، وتجديد تسجيل المركبات وتجديد التأشيرات وتلك المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية.
فيما يلي التطبيقات الحكومية لكل إمارة:
أبو ظبي
دبي
الشارقة
عجمان
أم القيوين
رأس الخيمة: فقط على متجر APP
الفجيرة: فقط على متجر APP
تطبيقات النقل العام
أصبح التجول في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء بالقيادة أو باستخدام وسائل النقل العام، أفضل بفضل التطبيقات الذكية التي تقدم كل ما تحتاج إلى معرفته، بالإضافة إلى الخدمات التي يمكن إكمالها ببضع نقرات وتمريرات سريعة.
إذا كنت في دبي، إليك بعض التطبيقات التي يمكن أن تساعدك
سواء كنت بحاجة إلى دفع رسوم ركن السيارة أو إعادة شحن سالك، فهذا هو التطبيق المناسب لك.
ستحتاج إلى هذا التطبيق لحجز سيارة أجرة في الإمارة.
قد يكون هذا منقذاً للحياة إذا كان عليك ركوب الحافلة. فهو يساعدك على التخطيط لرحلتك ويخبرك بمسار الحافلة الذي يجب أن تسلكه.
إذا كنت في أبو ظبي:
تم إنشاء هذا التطبيق خصيصاً لنظام تعرفة الطرق في الإمارة، وهو يسمح للمستخدمين بالتحقق من رصيدهم وإعادة شحن حساباتهم، من بين الخدمات الأخرى ذات الصلة.
هل تحتاج إلى ركوب الحافلة؟ يمكن لهذا التطبيق أن يرشدك خلال خدمة الحافلات حسب الطلب في الإمارة.
يمكن أن يساعدك هذا في حجز سيارة أجرة.
إذا كنت في الشارقة:
سواء كنت تريد التحقق من جدول الحافلات أو حجز سيارة أجرة أو تقديم شكوى أو الإبلاغ عن عنصر مفقود، فهذا هو التطبيق الذي يمكنك تنزيله.
إذا كنت في رأس الخيمة:
تتيح هذه الأداة للركاب التحقق من جداول الحافلات وشراء تذاكر الحافلة وحجز ركوب سيارة أجرة، من بين خدمات أخرى.