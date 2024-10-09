تصوير الأفلام في دبي: الإجراءات والقوانين والغرامات

"عند التصوير في مواقع خاصة، يمكن أن تتراوح رسوم الموقع من 0 درهم إلى 25,000 درهم كحد أقصى في اليوم. من المهم الإشارة إلى أن هذه الرسوم قد تختلف بناءً على متطلبات الإنتاج المحددة، مثل التنظيف بعد التصوير، وخدمات الأمن، وأي خدمات إضافية قد يحتاجها الأفراد أو شركات الإنتاج.