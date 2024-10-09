تصوير الأفلام في دبي: الإجراءات والقوانين والغرامات
دبي مدينة لا توجد فيها أي مهمة مستحيلة، ولا يوجد شخص أفضل من أسطورة هوليوود "توم كروز" لتجسيد ذلك. لقد أظهر الممثل والمنتج الأمريكي، الذي لعب دور البطولة في بعض من أكبر الأفلام في هوليوود، ذلك قبل 13 عاماً عندما قام بحركة جريئة على برج خليفة الشهير.
قام كروز، الذي كان يبلغ من العمر 49 عاماً آنذاك، بهذه الحركة الجريئة على أطول مبنى في العالم أثناء تصوير مشهد من فيلم (مهمة مستحيلة بروتوكول الشبح) ، الجزء الرابع من سلسلة الأفلام.
ورغم أن هذا الفيلم يظل من أكثر المشاهد المثيرة للذهول التي تم تصويرها على الإطلاق في هذا المكان، فقد كانت دبي واحدة من أفضل الوجهات لصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم. فقد تم تصوير العديد من الأفلام ــ هوليوود وشبه القارة الهندية ــ في مواقع رائعة بدبي.
توفر دبي كل ما يمكن أن تحلم به أي شركة إنتاج، وعلى مر السنين أصبحت الإمارة عنصراً أساسياً في سيناريوهات الأفلام.
ولكن لتصوير فيلم أو برنامج تلفزيوني أو فيلم وثائقي، هناك قواعد وإرشادات وعمليات محددة يجب على صناع الأفلام الالتزام بها، وذلك وفقاً للسلطة التنظيمية - لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.
إليكم دليل الحصول على تصريح التصوير والموافقات والرسوم والغرامات:
يجب على الشخص أو الشركة التي ترغب في التصوير في دبي أن تستأجر شركة إنتاج مرخصة مقرها الإمارات العربية المتحدة.
يمكنك العثور على قائمة كاملة لشركات الإنتاج التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها على موقع لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني: (https://www.filmdubai.gov.ae/)
قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح التصوير، يجب أن تتم الموافقة على السيناريو من قبل الهيئة.
يمكن للأفراد والشركات العالمية تقديم نصوصهم على هذا الرابط (https://www.filmdubai.gov.ae/s/applyforscript)
يجب على شركات الإنتاج التي تتعامل مع المحتوى العربي تقديم النص الكامل باللغة العربية.
يجب على جميع شركات الإنتاج الأخرى تقديم نصوصها الكاملة باللغة الإنجليزية.
حتى لو تم تصوير بعض المشاهد في دبي، يجب تقديم النص الكامل.
يجب أن تتضمن النصوص تواريخ المشاهد التي سيتم تصويرها بالإضافة إلى المواقع التي تنوي التصوير فيها. بمجرد تقديم المعلومات والطلب إلى لجنة دبي للسينما والتلفزيون، لا يُسمح بإجراء أي تعديلات على النص.
سوف تستغرق النصوص ما يصل إلى 25 يوم عمل للحصول على الموافقة.
يمكن للأفراد أو الشركات إلغاء طلب الموافقة على السيناريو الخاص بهم بعد تقديمه ولكن لا يمكنهم تعديل طلب تم تقديمه بالفعل ما لم تحدد لجنة دبي للسينما والتلفزيون ذلك.
ستتواصل لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي معك بمجرد الموافقة على السيناريو. لمزيد من المعلومات حول الموافقات على السيناريوهات، يمكن للأفراد وشركات الإنتاج الاطلاع على الشروط والأحكام على الرابط: (https://www.filmdubai.gov.ae/s/STC)
يمكن للأفراد وشركات الإنتاج الاطلاع على شروط وأحكام تصريح التصوير عبر الرابط: (https://www.filmdubai.gov.ae/s/terms-and-condition)
رسوم التصوير
توجد رسوم تصريح غير قابلة للاسترداد بقيمة 520 درهماً إماراتياً لكل طلب. يمكن للمرء تضمين طلبات تصريح لأيام ومواقع متعددة في طلب واحد.
"عند التصوير في مواقع خاصة، يمكن أن تتراوح رسوم الموقع من 0 درهم إلى 25,000 درهم كحد أقصى في اليوم. من المهم الإشارة إلى أن هذه الرسوم قد تختلف بناءً على متطلبات الإنتاج المحددة، مثل التنظيف بعد التصوير، وخدمات الأمن، وأي خدمات إضافية قد يحتاجها الأفراد أو شركات الإنتاج.
إذا كنت تقوم بالتصوير في مواقع حكومية في دبي، فإن رسوم الموقع تعتمد على نوع المشروع - فيلم طويل مكتوب (أفلام، مسلسلات تلفزيونية، أفلام وثائقية)، فيلم طويل غير مكتوب (برامج الواقع، برامج المجلات، صيغ نمط الحياة)، أخبار (الأخبار والأحداث الجارية)، إعلانات (إعلانات للتلفزيون وعلى الإنترنت)، محتوى الشركات (مقاطع فيديو ولقطات الشركات)، محتوى الشركات (لقطات ثابتة أو لقطات فيديو للمدينة) والتصوير الجوي (لقطات ثابتة أو لقطات فيديو لأي نوع من الإنتاج).
تم تحديد رسوم التصوير في المواقع الحكومية بموجب القرار التنفيذي رقم 50، الصادر في عام 2014 عن المجلس التنفيذي لحكومة دبي، والذي أنشأ لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.
القائمة الكاملة لرسوم التصاريح مدرجة أدناه:
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غرامات مخالفة القانون
إذا قمت بالتصوير دون إذن من السلطات المختصة: 25000 درهم.
إذا قمت بالتصوير بدون تصريح موقع: 15000 درهم.
إذا قمت بالتصوير لأنشطة مختلفة غير المذكورة في التصريح: 25000 درهم.
وتشمل المخالفات الأخرى عدم تواجد أحد أعضاء شركة الإنتاج في موقع التصوير؛ أو إتلاف الممتلكات؛ أو إلقاء القمامة؛ أو سد الممرات والطرق دون الحصول على التصاريح اللازمة؛ أو بناء مواقع ومباني دون الحصول على التصاريح اللازمة؛ أو التصوير الجوي دون الحصول على التصاريح اللازمة. وتبلغ الغرامة عن هذه المخالفات: 20 ألف درهم.
ما يجب معرفته
لا يجوز لشركة الإنتاج تصوير أي مشاهد تعكس أو لا تحترم ثقافة وقيم دولة الإمارات العربية المتحدة.
لا يجوز لشركة الإنتاج تصوير أي مشاهد غير أخلاقية أو سلبية تعكس قضايا اقتصادية أو سياسية أو أيديولوجية.
لا يلزم الحصول على تصريح تصوير إذا كنت تقوم بتصوير حفلات الزفاف أو المناسبات أو لقطات للمدارس والكليات (لأغراض تعليمية) أو للاستخدام الشخصي.
إخلاء المسؤولية: جميع المعلومات المقدمة هنا وفقاً لهيئة دبي للسينما والتلفزيون. القواعد واللوائح قابلة للتغيير. يرجى الرجوع إلى الهيئة التنظيمية.