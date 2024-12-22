تصريح نقل الركاب بالحافلات والمركبات الفاخرة بين الإمارات
يمكن للشركات استئجار الحافلات والمركبات الفاخرة لنقل الركاب من دبي إلى الإمارات الأخرى ذهاباً وإياباً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تقدم هيئة الطرق والمواصلات تصريحاً رقمياً يسمح للشركات بنقل الركاب في المركبات غير المرخصة في دبي، وذلك ضمن خدمات "ناقل" التي تقدمها هيئة المواصلات.
تختلف مدة صلاحية التراخيص للشركات الراغبة في نقل الركاب بالحافلات والمركبات الفاخرة، حيث يمكن للمتقدمين بطلبات النقل بالحافلات الحصول على تصريح لمدة أسبوع أو شهر أو ستة أشهر أو سنة، أما المتقدمين بطلبات النقل بالمركبات الفاخرة فيمكنهم التقدم بطلب لمدة شهر أو سنة.
من المستندات إلى المتطلبات الحاسمة، إليكم كيف يمكن للمسافرين التقدم بطلب للحصول على تصريح.
المستندات المطلوبة
يتعين على المتقدمين تقديم المستندات التالية عند التقديم على موقع هيئة الطرق والمواصلات.
نسخة من ملكية المركبة سارية المفعول
صورة العقد المبرم بين الشركة والطرف الآخر
نسخة من الرخصة التجارية
نسخة من رخصة القيادة للسائق
صورة شخصية للسائق
رسوم
رسوم المركبات
تختلف رسوم نقل الركاب بالحافلات على أساس عدد الركاب.
إذا كان عدد الركاب في الحافلة من 15 إلى 27 راكبًا، فإن التكلفة ستكون 100 درهم لمدة أسبوع. أما بالنسبة للشهر، فستكون التكلفة 225 درهمًا. أما لمدة ستة أشهر، فستكون التكلفة 1000 درهم. وأخيرًا، ستبلغ التكلفة 2000 درهم لمدة عام.
إذا كان عدد الركاب في الحافلة من 28 إلى 50 راكبًا، فإن التكلفة تبلغ 150 درهمًا في الأسبوع. أما في الشهر، فتبلغ التكلفة 275 درهمًا. وفي ستة أشهر، تبلغ التكلفة 1500 درهم. وفي السنة، تبلغ التكلفة 2500 درهم.
إذا كان عدد الركاب في الحافلة 51 راكبًا على الأقل، فإن التكلفة ستكون 200 درهم لمدة أسبوع، و350 درهمًا لمدة شهر، و1800 درهم لمدة ستة أشهر، و3000 درهم لمدة عام.
وفي حالة استئجار المركبات الفاخرة لأغراض النقل إلى الإمارات الأخرى، تبلغ الرسوم 300 درهم لمدة شهر واحد، وهي رسوم قابلة للتجديد، ولتعديل التصريح، يتعين على المتقدمين دفع 120 درهماً.
رسوم رخصة القيادة
بالإضافة إلى رسوم السيارة، يحتاج المتقدمون أيضًا إلى الحصول على رخصة قيادة.
للحصول على تصريح سائق حافلة ثقيلة، تبلغ تكلفة الحصول على التصريح 45 درهمًا إماراتيًا لمدة شهر، و250 درهمًا إماراتيًا لمدة 6 أشهر، و500 درهم إماراتي لمدة عام.
للحصول على رخصة قيادة مركبة فاخرة للإمارات الأخرى، تبلغ رسومها 200 درهم.
خطوات العملية
يمكن إجراء العملية بأكملها للحصول على تصريح من خلال موقع هيئة الطرق والمواصلات.
يجب على العملاء أولاً إنشاء حساب على موقع الهيئة.
قم باختيار "خدمات الأعمال والشركات" / "خدمة ناقل" بعد الحصول على الموافقة وتفعيل الحساب.
قم بتحميل المستندات المطلوبة.
بعد المراجعة، ستقوم هيئة الطرق والمواصلات بإرسال رسالة نصية قصيرة ورسالة بريد إلكتروني إلى العميل بالموافقة أو الرفض.
بعد الحصول على الموافقة، يتلقى العميل رسالة نصية قصيرة ورسالة بريد إلكتروني لإشعار الدفع.
سيتلقى العميل بعد ذلك بريدًا إلكترونيًا يحتوي على تفاصيل التصريح وإيصال الدفع.
متطلبات
يتعين على الشركات الالتزام بما يلي للتقدم بطلب الحصول على الترخيص.
- يتوجب على الشركات تحديد المسارات ونقاط التحميل والتنزيل داخل الإمارة للحافلات المستأجرة.
- يتعين على الشركات إنشاء حساب على موقع هيئة الطرق والمواصلات لتقديم طلب الحصول على التصريح.
- يمكن استقبال الركاب بالسيارات الفاخرة فقط من مطارات دبي.
- يجب أن يكون لدى السائق تصريح من إدارة شؤون السائقين.
- يجب أن تكون الشركة والسائق مرخصين في الإمارة التي ينتمون إليها قبل التقدم بطلب الحصول على التصريح.
- - لا يجوز أن يتجاوز عدد العقود مع الشركات المستفيدة أربعة عقود.
أشياء مهمة يجب تذكرها
- لا يسمح للحافلات القادمة من الإمارات الأخرى بتحميل وتنزيل الركاب من مطارات دبي، ويسمح للحافلات فقط بتحميل وتنزيل الركاب داخل دبي (باستثناء المطارات) وأيضًا في الأماكن المحددة على نظام ناقل من قبل الشركة.
- للشركة الحق في تحديد موقعين لكل عقد، كما يحق لكل شركة الحصول على أربعة عقود سواء للشركة نفسها أو لشركات مختلفة.
- نقل الركاب في المركبات الفاخرة دون تصريح قد يعرضك لغرامة قدرها 20 ألف درهم، ونقل الركاب في الحافلات في دبي دون الحصول على تصريح قد يعرضك لغرامة قدرها 10 آلاف درهم.
- يُسمح للسيارات الفاخرة التي تحمل تصاريح بنقل الركاب من مطارات دبي فقط.
- قبل التقدم بطلب الحصول على التصريح، يجب على السائقين أن يكونوا حاصلين على بطاقة مهنية.
- في حالة انتهاء صلاحية الترخيص، يجب على الشركة التقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد.
- في حالة تغير الشركة، يمكن إجراء تعديل على التصريح الحالي.
- لا يجوز للعملاء التقدم بطلب للحصول على تصريح مركبة وتصريح مهنة سائق في نفس الوقت. يجب عليهم أولاً الحصول على تصريح مركبة ساري المفعول للتقدم بطلب للحصول على التصريح.