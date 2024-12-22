تصريح نقل الركاب بالحافلات والمركبات الفاخرة بين الإمارات

إذا كان عدد الركاب في الحافلة من 28 إلى 50 راكبًا، فإن التكلفة تبلغ 150 درهمًا في الأسبوع. أما في الشهر، فتبلغ التكلفة 275 درهمًا. وفي ستة أشهر، تبلغ التكلفة 1500 درهم. وفي السنة، تبلغ التكلفة 2500 درهم.