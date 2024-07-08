تصاريح القيادة الخاصة للمركبات بدبي: المتطلبات والتكاليف

إذا كان عمرك 21 عاماً على الأقل، وتعمل في شركة سياحة تنظم رحلات السفاري، فقد تكون مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على تصريح قيادة رحلات السفاري. أولاً، تحتاج إلى الحصول على شهادة عدم ممانعة (NOC) من شركتك. بعد ذلك، يجب عليك تقديم شهادة سارية المفعول تفيد اجتيازك "برنامج تدريب المرشدين السياحيين". بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون عمر رخصة القيادة الإماراتية الخاصة بك عامين على الأقل قبل أن تتمكن من التقديم. ويجب أن تكون لائقاً طبياً، كما هو موضح في نتيجة الفحص الطبي الساري المفعول من أحد المستشفيات المعتمدة.