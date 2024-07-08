تصاريح القيادة الخاصة للمركبات بدبي: المتطلبات والتكاليف
على الرغم من أن دبي تتمتع بنظام نقل عام فعال، إلا أن معظم السكان ما زالوا يفضلون قيادة سياراتهم الخاصة لتمكنوا من فهم المدينة بشكل أفضل والتي بعتبرونها الآن موطناً لهم.
يجب على جميع مالكي السيارات في دبي الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول. وبالمثل، يحتاج المقيمون الذين يرغبون في قيادة مركبات السفاري أو الترام أو المركبات ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك المقيمين الذين يعملون كسائقين في إحدى المنظمات، إلى تصريح قيادة خاص.
إذا كنت مقيماً في دبي ولديك رخصة قيادة سارية وترغب في الحصول على تصريح قيادة تجارية، فإليك الطريقة:
المتطلبات
بالنسبة لجميع أنواع تصاريح القيادة الخاصة، يتعين عليك تقديم رقم الهوية الإماراتية الخاص بك. إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على تصريح قيادة سفاري، فستحتاج أيضاً إلى تقديم وثيقة السجل الجنائي الإلكترونية من شرطة دبي.
جدارة و أهلية
رخصة قيادة سفاري
إذا كان عمرك 21 عاماً على الأقل، وتعمل في شركة سياحة تنظم رحلات السفاري، فقد تكون مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على تصريح قيادة رحلات السفاري. أولاً، تحتاج إلى الحصول على شهادة عدم ممانعة (NOC) من شركتك. بعد ذلك، يجب عليك تقديم شهادة سارية المفعول تفيد اجتيازك "برنامج تدريب المرشدين السياحيين". بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون عمر رخصة القيادة الإماراتية الخاصة بك عامين على الأقل قبل أن تتمكن من التقديم. ويجب أن تكون لائقاً طبياً، كما هو موضح في نتيجة الفحص الطبي الساري المفعول من أحد المستشفيات المعتمدة.
رخصة قيادة الترام
لكي تكون مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على تصريح قيادة الترام، يجب أن تعمل في شركة تمتلك أو تدير الترام. يجب عليك تقديم شهادة تثبت اجتيازك برنامج التدريب على قيادة الترام المصمم وفقاً لنظام إدارة الكفاءة تحت الإشراف المباشر للمقاول أو المالك أو المشغل. ويجب أن يكون عمرك 25 عاماً على الأقل وأن يكون عمر رخصة القيادة الإماراتية سارية المفعول خمس سنوات على الأقل. وتحتاج أيضاً إلى تقديم نتيجة اختبار طبي صالحة للتأكيد على أنك لائق طبياً للعمل.
تصريح قيادة للمركبات ذات طبيعة خاصة
إذا كنت موظفاً في شركة تتطلب منك وظيفتك القيادة داخل مباني شركتك، فأنت مؤهل للتقدم بطلب للحصول على تصريح قيادة للمركبات ذات الطبيعة الخاصة. ولكن قبل التقدم بطلب للحصول على هذا التصريح، يتعين عليك اجتياز اختبار الإشارات المرورية والاختبار العملي من قبل هيئة الطرق والمواصلات (RTA). وستحتاج إلى الحصول على تصريح ساري المفعول لموقع التدريب والتفتيش المتعلق بالأعمال ذات الطبيعة الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك تقديم نتائج اختبار نظر صالحة تثبت أن بصرك في حالة ممتازة. ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن استخدام تصريح القيادة الخاص هذا خارج مقر شركتك.
رخصة قيادة مهنية
يمكن لسائقي المركبات الثقيلة والحافلات، والسائقين الشخصيين للمركبات الخفيفة العاملين من قبل المقيمين أو المواطنين في دبي التقدم بطلب للحصول على تصريح القيادة الخاص هذا.على أن يكون لائقاً طبياً، كما هو موضح في نتائج الفحوصات الطبية الصالحة من أحد المستشفيات المعتمدة.
كيفية التقديم
يمكنك التقدم بطلب للحصول على تصريح قيادة خاص عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات من خلال القيام بما يلي:
قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب هيئة الطرق والمواصلات الخاص بك أو قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب الهوية الإماراتية الرقمية الخاص بك.
سيتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية وسيتم سؤالك "هل لديك حساب في هيئة الطرق والمواصلات؟"
انقر فوق "لا" أو "نعم"، اعتماداً على ما إذا كان لديك حساب أم لا.
قم بملء جميع المعلومات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.
بمجرد تعيين اسم المستخدم وكلمة المرور، قم بتسجيل الدخول وانتقل إلى لوحة التحكم.
انقر فوق "الترخيص".
املأ المعلومات مثل رقم اللوحة ورمز اللوحة وفئة اللوحة.
انقر فوق 'إرسال'.
ادفع الرسوم المطلوبة.
يمكنك أيضاً التقدم بطلب للحصول على تصريح قيادة خاص من خلال أحد مدارس القيادة الثلاثة المعتمدة.
انتقل إلى مدرسة القيادة التي تختارها وقدم المتطلبات مثل شهادة عدم ممانعة من شركتك، وشهادة طبية، وشهادة من دبي للاقتصاد والسياحة تفيد اجتيازك برنامج تدريب المرشدين السياحيين، وشهادة السجل الجنائي من شرطة دبي (في حالة التقديم للحصول على تصريح سفاري).
ادفع الرسوم المطلوبة.
إذا كنت تعيش في منطقة الجداف، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تصريح قيادة خاص من مركز بالحصا لتعليم قيادة السيارات الواقع خلف نادي الوصل. وهو مفتوح يوم الأحد من الساعة 7 صباحاً حتى 3 مساءً، ويفتح من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً من الاثنين إلى السبت.
يمكنك أيضاً التقدم بطلب للحصول على تصريح في معهد مواصلات الإمارات لتعليم قيادة السيارات من الساعة 8:15 صباحاً حتى 11 مساءً من الأحد إلى الخميس. كما يمكنكم زيارته يوم السبت بين الساعة 8 صباحاً و5 مساءً. يقع على شارع 13، خلف مركز البستان ومحطة مترو النهضة، القصيص 1.
كما يمكنك زيارة مركز كلداري لتعليم قيادة السيارات بين الساعة 8 صباحاً و10 مساءً من الأحد إلى الجمعة. يقع المعهد بالقرب من شارع عمان، منطقة القصيص الصناعية الرابعة.
رسوم الخدمة
تكلفة التقدم بطلب الحصول على تصريح قيادة رحلات السفاري:
200 درهم رسوم تصريح التعلم في رحلات السفاري.
200 درهم رسوم الاختبار العملي.
300 درهم رسوم تصريح قيادة رحلات السفاري.
20 درهماً أو أكثر مقابل رسوم المعرفة والابتكار.
وللحصول على تصريح القيادة المهنية، يتعين عليك الرسوم التالية:
200 درهم رسوم تصريح مزاولة مهنة.
20 درهماً أو أكثر مقابل رسوم المعرفة والابتكار.
وفيما يلي تفاصيل تكلفة الحصول على تصريح قيادة الترام:
500 درهم رسوم تصريح تعلم الترام.
500 درهم رسوم تصريح قيادة الترام.
20 درهماً أو أكثر مقابل رسوم المعرفة والابتكار.
وللحصول على تصريح قيادة للمركبات ذات الطبيعة الخاصة، يتعين عليك دفع الرسوم التالية:
200 درهم رسوم رخصة تعلم القيادة للمركبات ذات الطبيعة الخاصة.
200 درهم رسوم اختبار المعرفة.
200 درهم رسوم الاختبار العملي.
300 درهم رسوم تصريح قيادة المركبات ذات الطبيعة الخاصة.
20 درهماً أو أكثر مقابل رسوم المعرفة والابتكار.
كما يتعين عليك دفع مبلغ يتراوح بين 200 و700 درهم لإجراء الفحص الطبي. ويختلف السعر حسب المستشفى.
الصلاحية
تصاريح التعلم الخاصة
تصريح تعلم الترام صالح لمدة ستة أشهر، في حين أن الأنواع الأخرى من التصاريح صالحة لمدة ثلاثة أشهر.
تصاريح القيادة الخاصة
رخصة قيادة المركبات ذات الطبيعة الخاصة صالحة لمدة عامين، بينما تكون أنواع التصاريح الأخرى مثل تصريح قيادة رحلات السفاري، وتصريح قيادة الترام، وتصريح القيادة المهنية صالحة لمدة عام واحد.