تصاريح الفنانين في أبوظبي: دليل شامل للمنظمين

لتنظيم فعالية مميزة في أبوظبي تتضمن عروضاً ترفيهية، لا تنسَ ضرورة الحصول على تصريح للفنانين المُشاركين.

يمكن لأصحاب الأماكن والمطاعم والفنادق أو حتى منظمي الفعالية أنفسهم، تقديم طلب للحصول على هذا التصريح بسهولة عبر بوابة "تم" الإلكترونية. وهناك نوعان من التصاريح: إما تصريح شهري صالح لمدة تصل إلى 6 أشهر لكل فنان، أو تصريح مؤقت لمدة 7 أيام لعدد غير محدود من الفنانين.