تصاريح الفنانين في أبوظبي: دليل شامل للمنظمين
لتنظيم فعالية مميزة في أبوظبي تتضمن عروضاً ترفيهية، لا تنسَ ضرورة الحصول على تصريح للفنانين المُشاركين.
يمكن لأصحاب الأماكن والمطاعم والفنادق أو حتى منظمي الفعالية أنفسهم، تقديم طلب للحصول على هذا التصريح بسهولة عبر بوابة "تم" الإلكترونية. وهناك نوعان من التصاريح: إما تصريح شهري صالح لمدة تصل إلى 6 أشهر لكل فنان، أو تصريح مؤقت لمدة 7 أيام لعدد غير محدود من الفنانين.
فيما يلي المستندات المطلوبة والرسوم والنقاط التي يجب مراعاتها لكلا النوعين من تصاريح الفنانين:
التصريح الشهري
المستندات المطلوبة
صورة شخصية حديثة.
الهوية الإماراتية.
خطاب عدم ممانعة من الوالدين (إذا كان الفنان أقل من 21 عاماً).
جواز السفر لغير المقيمين.
خطاب تعهد من الجهة المنظمة بالالتزام بإرشادات وزارة الثقافة والسياحة (في حالة تقديم المشروبات الكحولية في الفعالية).
الرسوم
الرسوم الشهرية لكل فنان هي 500 درهم.
الرسوم المتجددة من شهر إلى 6 أشهر، 500 درهم شهرياً لكل فنان.
رسوم معالجة الخدمة هي 200 درهم.
10% من رسوم تذكرة الفعالية (إن وجدت).
نقاط يجب مراعاتها
يتم إصدار التصريح الترفيهي لشخص محدد ولا يُمكن استخدامه من قبل أي شخص آخر.
يجب أن يكون عمر المشاركين في الفعالية 21 عاماً أو أكثر (في النوادي الليلية أو الحانات).
يجب الحصول على تصريح خاص إذا كان سيتم تقديم الكحول في الفعالية (بالنسبة للأماكن التي لا يوجد بها ترخيص خاص).
تصريح الفنان صالح لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر.
التصريح المؤقت
المستندات المطلوبة
صورة شخصية حديثة.
جواز السفر أو الهوية الإماراتية.
خطاب عدم ممانعة من الوالدين (إذا كان الفنان أقل من 21 عاماً).
خطاب تعهد من الجهة المنظمة بالالتزام بإرشادات وزارة الثقافة والسياحة (في حالة تقديم المشروبات الكحولية في الفعالية).
الرسوم
رسوم عدد غير محدود من الفنانين، صالحة لمدة 7 أيام هي 5000 درهم.
رسوم التقديم هي 200 درهم.
10% من رسوم تذكرة الفعالية (إن وجدت).
نقاط يجب مراعاتها
يتم إصدار التصريح الترفيهي لشخص محدد ولا يُمكن استخدامه من قبل أي شخص آخر.
يجب أن يكون عمر المشاركين في الفعالية 21 عاماً أو أكثر (في النوادي الليلية أو الحانات).
يجب الحصول على تصريح خاص إذا كان سيتم تقديم الكحول في الحدث (بالنسبة للأماكن التي لا يوجد بها ترخيص خاص).
يجب تقديم طلبات التجديد قبل نهاية مدة صلاحية التصريح الحالي، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التجديد ستة أشهر.