تشخيص انقطاع التنفس أثناء النوم ينقذ وظيفة رجل بدبي

كاد أحد سكان دبي أن يفقد وظيفته بعد أن نام في العمل وكان أداؤه سيئاً، فقد كان الرجل البالغ من العمر 45 عاماً قد جرب كل الأساليب مثل عدم تناول الكافيين، وعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم ومحاولة الحفاظ على النوم الجيد. ومع ذلك، كان يستيقظ دائماً وهو يشعر بالتعب، بغض النظر عن مدة نومه. كما اشتكت زوجته من شخيره العالي.