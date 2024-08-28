تشخيص انقطاع التنفس أثناء النوم ينقذ وظيفة رجل بدبي
كاد أحد سكان دبي أن يفقد وظيفته بعد أن نام في العمل وكان أداؤه سيئاً، فقد كان الرجل البالغ من العمر 45 عاماً قد جرب كل الأساليب مثل عدم تناول الكافيين، وعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم ومحاولة الحفاظ على النوم الجيد. ومع ذلك، كان يستيقظ دائماً وهو يشعر بالتعب، بغض النظر عن مدة نومه. كما اشتكت زوجته من شخيره العالي.
وقالت الدكتورة "رايزا حميد"، أخصائية أمراض الرئة في عيادة "أستر" بر دبي: "لقد عانى من نوبتين أو ثلاث نوبات من التنفس المفاجئ والاستيقاظ من النوم بسبب صعوبة التنفس، وعندها طلب المساعدة الطبية. وعند الفحص، وجدنا أنه يعاني من السمنة وارتفاع ضغط الدم منذ عامين. وكشفت دراسة النوم أنه يعاني من انقطاع التنفس الانسدادي الشديد أثناء النوم."
وتحدث هذه الحالة عندما تسترخي عضلات الحلق وتسد مجرى الهواء أثناء النوم. يتوقف الأشخاص المصابون بانقطاع النفس أثناء النوم عن التنفس بشكل متكرر أثناء نومهم، مما يتسبب في استيقاظهم عدة مرات أثناء الليل.
وقالت "ألكسندرا زاتارين"، المؤسسة المشاركة ونائبة الرئيس للعلامة التجارية والتسويق في شركةأ"أيت سليب" Eight Sleep، وهي شركة تكنولوجيا متخصصة في منتجات تحسين النوم: "الاستيقاظ المتكرر، وخاصة في حالات مثل انقطاع النفس أثناء النوم، يمكن أن يؤثر سلباً على جودة نومك. تمنعك هذه الاضطرابات من الوصول إلى مراحل النوم العميق وحركة العين السريعة، وهي مراحل حاسمة للتعافي والأداء الإدراكي. عندما تنقطع دورات نومك بشكل متكرر، تستيقظ وانت تشعر بالخمول وغير منتعش وأقل استعداداً لمواجهة اليوم. بمرور الوقت، يمكن أن يؤثر هذا سلباً على صحتك وقدراتك الإدراكية."
إنتشار كبير
وبحسب الدكتور تيسير المصري، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في جزيرة الريم، فإن متلازمة انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم منتشرة بشكل كبير بين عامة السكان في دبي. وقال: "وجدت دراسة شاملة أجريت في مراكز الرعاية الصحية الأولية في دبي أن ما يقرب من 21 في المائة من المشاركين كانوا معرضين لخطر كبير للإصابة بمتلازمة انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم. ولوحظ أعلى معدل انتشار في الفئة العمرية 51-60 عاماً لكلا الجنسين."
وقال إن أعراض اضطراب النوم الانسدادي تشمل النعاس المفرط أثناء النهار، والشخير بصوت عالٍ، والاستيقاظ المفاجئ المصحوب بضيق في التنفس، والصداع الصباحي، وضعف الإدراك، بما في ذلك التركيز.
المخاطر والعلاج
إن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يكون له عواقب وخيمة. قالت ألكسندرا: "النوم ليس مجرد وقت راحة - إنه الفترة الحرجة التي يشحن فيها جسمك نفسه ويستعد لأداء الذروة. إهمال هذا التعافي الأساسي يعني أنك لا تعمل بكامل طاقتك، مما يؤثر على مزاجك وصفاء ذهنك وكفاءتك العامة. إن معالجة اضطرابات النوم بشكل مباشر أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة والأداء الأمثل."
وأوضح الدكتور تيسير أن انقطاع التنفس أثناء النوم قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه، وقال: "قد تتسبب هذه الحالة في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري والخرف وزيادة خطر الوفاة المبكرة".
وقالت الدكتورة رايزا إن مريضها تمكن من التغلب على مشاكله باستخدام جهاز CPAP الأوتوماتيكي أثناء النوم. وأضافت: "كانت استجابتهُ سريعة، وشعر بالفوائد في غضون أسبوع من استخدام جهاز CPAP. وأصبح ضغط دمه طبيعياً. وهو الآن نشيط وقادر على ممارسة الرياضة ويقل وزنه من خلال تعديل النظام الغذائي وممارسة الرياضة. لقد شعر بالدهشة لأن العديد من أعراضه كانت مرتبطة بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم واختفت كل هذه الأعراض بعد استخدام جهاز CPAP."