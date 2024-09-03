تسجيل طفلك في المدارس المجانية بأبو ظبي

كما يجب على الطلاب استيفاء الحد الأدنى من معايير السن للتسجيل في الصف المناسب، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الانتقال إلى الموقع الرسمي لكل دورة تسجيل. ويجب أن يتم التسجيل في الفترة المحددة، ويجب استيفاء أي متطلبات تحددها دائرة التعليم والمعرفة.