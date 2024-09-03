تسجيل طفلك في المدارس المجانية بأبو ظبي
هل تحاول تسجيل طفلك في مؤسسة تعليمية مجانية؟ هذه المدارس التي تتبع المنهج الأمريكي في أبو ظبي مجانية، وليست حكومية ولا خاصة.
وتأتي هذه المدارس نتيجة شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تسعى الإمارة تحت مظلة دائرة التعليم والمعرفة إلى توفير نموذج تعليمي ثالث (بالإضافة إلى المدارس الحكومية والخاصة) للطلاب لتعزيز هدف الاقتصاد القائم على المعرفة.
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول الأهلية، والمستندات المطلوبة، والمزيد.
الأهلية
للتسجيل في مدرسة معتمدة، يجب على الطلاب أن يكونوا:
مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة
أبناء الأمهات المواطنات في دولة الإمارات العربية المتحدة
مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (فقط للتسجيل في الصف الأول وما فوق)
حاملو مرسوم الجنسية الصادر من رئيس الجمهورية أو نائبه
المستندات المطلوبة
إثبات الإقامة في أبوظبي
بطاقة هوية الطالب الإماراتية
شهادة ميلاد الطالب
بطاقة هوية الوالد الإماراتية
شهادة تحويل للتحويلات من الإمارات الأخرى
شهادة دراسية موثقة في حالة التحويل خارج دولة الإمارات
نسخة من مرسوم الجنسية الصادر عن رئيس الجمهورية أو نائبه
نموذج التسجيل المكتمل
بالنسبة للطلاب من ذوي الهمم، يجب استكمال نموذج التسجيل في SOD والمستندات الداعمة المطلوبة
المستندات الداعمة إذا لم يكن الوالد هو الأب
كما يجب على الطلاب استيفاء الحد الأدنى من معايير السن للتسجيل في الصف المناسب، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الانتقال إلى الموقع الرسمي لكل دورة تسجيل. ويجب أن يتم التسجيل في الفترة المحددة، ويجب استيفاء أي متطلبات تحددها دائرة التعليم والمعرفة.
للعثور على مدرسة خاصة، انتقل إلى موقع مدارس أبوظبي الخاصة (يمكن العثور على رابط الموقع على الموقع الرسمي لدائرة التعليم والمعرفة)، وانقر على "البحث عن مدرسة" ضمن القائمة الرئيسية. يجب أيضاً ملء نموذج التسجيل عبر الإنترنت.