تسجيل طائرات "الدرون" في الإمارات: دليل شامل
شعر هواة التصوير في الإمارات العربية المتحدة بالفرحة الغامرة عندما رفعت الدولة الحظر الجزئي المفروض على استخدام طائرات "الدرون". وكان الحظر، الذي تم تطبيقه في عام 2022، يخفف تدريجياً منذ نوفمبر 2023.
وجاء الإعلان مصحوباً ببعض القيود على استخدامها - حيث تم رفع الحظر فقط عن الأفراد الذين يرغبون في استخدام طائرات "الدرون" لأغراض ترفيهية. ومع ذلك، فإن هذا الإرشاد لا يشمل دبي - التي تقع تحت سلطة هيئة دبي للطيران المدني، كما أكدت الهيئة لاحقاً.
بالنسبة للمقيمين خارج دبي، الذين يرغبون في تسجيل طائراتهم "الدرون"، إليكم التفاصيل الكاملة حول العملية ومتطلباتها:
المتطلبات
يجب أن يكون عمر المتقدم 16 عاماً على الأقل
يجب أن يكون لديك شهادة تدريب على طائرات "الدرون" من مركز تدريب معتمد
يجب الالتزام بلوائح الهيئة العامة للطيران المدني
يجب ألا يتجاوز وزن طائرة "الدرون" 5 كجم
نسخة من جواز السفر
نسخة التأشيرة
صورة فوتوغرافية حديثة ملونة بخلفية بيضاء مقاس 3×3.5 سم
هوية الإمارات
شهادة تدريب طيار تم الحصول عليها من السلطة المحلية
كيفية التسجيل
فيما يلي دليل مفصل حول كيفية التسجيل للتسجيل:
1. أولاً، توجه إلى موقع التسجيل الرسمي – drones.gov.ae
2. قم بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية أو قم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني. إذا كان لديك حساب، فما عليك سوى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.
3. إذا كنت تقوم بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية للمرة الأولى، فسيتم نقلك إلى صفحة أخرى حيث سيتعين عليك الاختيار بين حساب "ترفيهي" أو "تجاري" - اختر الخيار الترفيهي.
4. سيُطلب منك ملء بياناتك الشخصية، بما في ذلك اسمك ورقم جواز سفرك، من بين تفاصيل أخرى.
5. أخيراً، سيكون عليك تحميل المرفقات، وهي:
نسخة من جواز السفر
نسخة التأشيرة
صورة فوتوغرافية حديثة ملونة بخلفية بيضاء مقاس 3×3.5 سم
هوية الإمارات
شهادة تدريب طيار تم الحصول عليها من السلطة المحلية
6. بمجرد موافقتك على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية والنقر فوق "متابعة"، سيتم تقديم طلبك.
7. بعد ذلك، ستقوم الهيئة العامة للطيران المدني بمراجعة طلبك. وسيستغرق الأمر ما يصل إلى 5 أيام عمل لمراجعة الطلب.
8. بمجرد معالجة طلبك، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رابط لإجراء الدفع مقابل نفس الطلب.
التكلفة والرسوم
للحصول على شهادة تسجيل لاستخدام طائرة "الدرون" لأغراض ترفيهية، سيتعين عليك دفع رسوم إصدار قدرها 200 درهم.
كما سيتعين على المسجل تجديد التسجيل كل عامين بتكلفة قدرها 200 درهم.