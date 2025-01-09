تسجيل طائرات "الدرون" في الإمارات: دليل شامل

وجاء الإعلان مصحوباً ببعض القيود على استخدامها - حيث تم رفع الحظر فقط عن الأفراد الذين يرغبون في استخدام طائرات "الدرون" لأغراض ترفيهية. ومع ذلك، فإن هذا الإرشاد لا يشمل دبي - التي تقع تحت سلطة هيئة دبي للطيران المدني، كما أكدت الهيئة لاحقاً.