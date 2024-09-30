تسجيل الاسم التجاري للشركات في الإمارات

لا يجب أن يحتوي الاسم التجاري على أيقونات وأحرف خاصة.

لا يجوز استعمال الأسماء التجارية للمؤسسات الملغاة إلا بعد مرور سنة واحدة على الإلغاء.

أن لا يتضمن أسماء العشائر والقبائل إلا إذا كان مرتبطاً باسم صاحبه أو أحد الشركاء.

لا يجوز أن يشمل أي إمارة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة في الإمارة المعنية.