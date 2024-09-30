تسجيل الاسم التجاري للشركات في الإمارات
يُعد تسجيل الاسم التجاري خطوة أساسية في تأسيس أي شركة في الإمارات . يُمثل الاسم التجاري هوية الشركة أمام العالم الخارجي، ويُستخدم للتعرف عليها في جميع المعاملات القانونية والحصول على التصاريح اللازمة.
هناك قوانين معينة يجب أخذها في الاعتبار عند تسجيل اسم تجاري في دولة الإمارات، والتي تتضمن احترام الحساسيات الثقافية في البلاد.
تقدم وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة والسلطات في كل إمارة خدمة تسجيل الاسم التجاري، وهذه الشهادات قابلة للتجديد.
إليكم دليلاً حول كيفية تسجيل اسم شركتك التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المبادئ التوجيهية
وزارة الاقتصاد هي الجهة الرئيسية في الدولة المسؤولة عن إصدار التراخيص الاقتصادية وغيرها من الأمور المتعلقة بالأنشطة التجارية. وفيما يلي بعض الإرشادات التي أصدرتها الهيئة:
يجب أن يكون الاسم التجاري مرتبطاً بنوع الترخيص.
يجب أن يكون متاحاً وغير مسجل لدى شركة أخرى.
يجب أن يتبعه اختصار للشكل القانوني (على سبيل المثال LLC).
لا يجوز أن يتضمن ألفاظاً غير لائقة، ولا أن يخل بالذوق العام.
ويجب أن يكون متسقاً مع النشاط الاقتصادي الذي يتم تنفيذه.
لا يجوز أن يتضمن أسماء الله الحسنى، أو أسماء الجهات الحكومية، أو أسماء أو شعارات أطراف ثالثة.
دبي
يمكن التقدم بطلب الحصول على اسم تجاري في دبي من خلال منصة "استثمر في دبي" التابعة لحكومة دبي. وهناك بعض الإرشادات الإضافية التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء التقدم بطلب في الإمارة.
يجب على المتقدمين عدم استخدام أسماء العائلة أو أسماء القبائل أو أسماء الأفراد الآخرين - إلا إذا كان الاسم ينتمي إلى صاحب الترخيص.
ينبغي كتابة الأسماء حرفياً وليس ترجمتها.
إذا كان هناك أي اسم مشابه لاسم موجود بالفعل، فإن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لديها الحق في إلغائه.
لا يجوز لأصحاب الأعمال استخدام أي أسماء مقيدة تشمل المنظمات السياسية العالمية أو المنظمات الطائفية الدينية.
المستندات المطلوبة
يجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية.
رسوم
تبلغ تكلفة العملية برمتها لإصدار الاسم التجاري 620 درهماً إماراتياً.
أين يمكن التقديم
يمكن للمهتمين تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية لـ "استثمر في دبي" أو زيارة أي من مراكز الخدمة المتوفرة.
وتستغرق العملية ما يصل إلى 10 دقائق فقط.
الشارقة
تتولى دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة الشارقة مهمة إصدار الاسم التجاري.
ويمكن تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (sedd.ae)، أو مراكز الخدمة (تسهيل)، أو من خلال التطبيق الذكي.
المستندات المطلوبة
نموذج الترخيص.
نموذج تسجيل المستثمر.
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول وجواز السفر للمستثمر المحلي إذا لزم الأمر.
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول وجواز السفر للمستثمر الأجنبي، إذا لزم الأمر.
موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
رسالة عدم ممانعة مصدقة للمستثمر الأجنبي الذي يعمل في الحكومة أو الجهة الاتحادية في الشارقة.
-إذن تجاري للقاصرين (أقل من 18 سنة) من المحكمة إذا لزم الأمر.
موافقة الجهات الرسمية حسب النشاط.
حضور المعنيين أو ممثليهم القانونيين.
نموذج إقرار وتعهد من المستثمر بعدم العمل في أي جهة حكومية في الشارقة في حال حصول المستثمر على أكثر من عشر تراخيص.
رسوم
إصدار اسم تجاري: 250 درهم.
إصدار الاسم التجاري المترجم: 1250 درهم.
إصدار اسم تجاري أجنبي: 2250 درهم.
رسوم حجز الاسم التجاري: 1000 درهم.
أبوظبي
وفي أبوظبي، يمكن إصدار الاسم التجاري من خلال خدمة حجز الاسم الاقتصادي المتاحة عبر منصة «تم»، حيث تتيح هذه الخدمة للمستخدمين حجز اسم اقتصادي لممارسة الأنشطة التجارية.
المستندات المطلوبة
موافقة الجهة المرخصة للشركة على افتتاح الفرع وممارسة النشاط في الإمارة، وترخيص ممثل الشركة بذلك.
شهادة رسمية موثقة من السفارة ووزارة الخارجية ومترجمة إلى اللغة العربية.
رخصة اقتصادية.
مذكرة التأسيس.
لا مانع من المنطقة الحرة بترخيص الفرع.
خطاب تعهد من الشركة بعدم وجود فرع آخر لها في أبوظبي.
الأهلية
أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
قم بإختيار الأنشطة من قائمة الأنشطة الاقتصادية المعتمدة.
تحديد الشكل القانوني.
تحديد نوع الترخيص.
في أبوظبي، يُسمح بالجوانب التالية من الاسم التجاري:
يمكن أن يتضمن الاسم الاقتصادي الاسم الأول والأخير للشريك أو المالك.
يجب أن يكون الاسم مكتوباً باللغة العربية والإنجليزية ولا يجوز ترجمته.
ينبغي ترجمة النشاط الاقتصادي المرتبط بالاسم الاقتصادي من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية.
يجب أن يكون الفرع مسجلاً بنفس اسم الترخيص الأم ونفس بيانات المالكين، بالإضافة إلى حل الفرع.
إرشادات إضافية
لا يجب أن يحتوي الاسم التجاري على أيقونات وأحرف خاصة.
لا يجوز استعمال الأسماء التجارية للمؤسسات الملغاة إلا بعد مرور سنة واحدة على الإلغاء.
أن لا يتضمن أسماء العشائر والقبائل إلا إذا كان مرتبطاً باسم صاحبه أو أحد الشركاء.
لا يجوز أن يشمل أي إمارة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة في الإمارة المعنية.
يجب أن لا يتضمن الاسم أي من الكلمات ذات الصلة (بن / أبو / م) إلا إذا كان الاسم الشخصي للمالك أو أحد الشركاء.
رسوم
الموافقة المبدئية: 15 درهم.
طلب حجز الاسم الاقتصادي: 50 درهم.
خطوات
تتم العملية بسهولة من خلال المنصة الإلكترونية، حيث يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم، وبعد ذلك يتعين عليهم تقديم الطلب والمستندات المطلوبة.
وفي حالة الموافقة، يمكنهم المضي قدماً بدفع الرسوم وبعدها سيحصلون على حجز الاسم الاقتصادي.
عجمان
لإصدار اسم تجاري في عجمان، يمكن للمتقدمين القيام بذلك عن طريق دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
ويمكن إنجاز هذه العملية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو تطبيق الهاتف المحمول أو مراكز الخدمة، وتستغرق العملية ما يصل إلى 10 دقائق.
المستندات المطلوبة
إثبات شخصية أصحاب العلاقة.
مصاريف
وتبلغ تكلفة العملية بأكملها 350 درهماً إماراتياً.
رسوم الاسم التجاري المختصر أو الخليجي: 2000 درهم سنوياً.
رسوم الأسماء أو الأرقام التجارية الأجنبية: 2000 درهم سنوياً.
أم القيوين
ويمكن إجراء هذه العملية عبر البوابة الإلكترونية لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
المستندات المطلوبة
الهوية الأصلية.
نسخة جواز السفر.
البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لحامل الرخصة بالنسبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي.
إقامة الوافدين مع البريد الإلكتروني ورقم هاتف المدير المسؤول.
خطاب عدم ممانعة من الكفيل مصدق من غرفة التجارة والصناعة أو المنطقة الحرة.
رسالة إضافة المدير المسؤول المرسلة من قبل حامل الترخيص.
ثلاثة أسماء تجارية مكتوبة تبين النشاط باللغة العربية، ويجب ترجمتها أيضاً إلى اللغة الإنجليزية.
توكيل (في حالة غياب الشخص المعني).
خطاب من المحكمة في حالة قيام شخص دون سن 21 عاماً بممارسة العمل.
رأس الخيمة
يمكن الوصول إلى هذه الخدمة عن طريق دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
المستندات المطلوبة
الترخيص الأصلي من دائرة التنمية الاقتصادية والغرفة التجارية (إن وجد).
خمسة أسماء مقترحة.
موافقة الهيئات الحكومية الأخرى (إذا لزم الأمر).
تعديل عقد الشراكة أو خدمة الوكيل إلى الاسم الجديد (كملحق مصدق من كاتب العدل).
خطوات
يجب على المتقدمين تعبئة نموذج الطلب في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
ويجب عليهم تقديم المستندات المطلوبة.
دفع الرسوم.
احصل على الرخصة.