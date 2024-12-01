ترخيص فعالية في أبوظبي: المستندات والرسوم

ستوفر البوابة تفاصيل عن كل مكان، مثل المساحة المتاحة للإيجار، ومرافق المكان، والسعة، والموقع، وعوامل أخرى. بمجرد اتخاذك القرار، يمكنك الاتصال بالمكان من خلال خيارات الاتصال المدرجة على Tamm، والبدء في التنظيم.