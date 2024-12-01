ترخيص فعالية في أبوظبي: المستندات والرسوم
هل أنت صاحب عمل وتسعى إلى التواصل مع شركات أخرى؟ أو هل تسعى إلى جمع الأموال لقضية خيرية من خلال حدث رياضي؟ يجب على الراغبين في تنظيم فعاليات في أبوظبي التقدم بطلب للحصول على ترخيص حدث وفقًا لإرشادات دائرة الثقافة والسياحة.
يمكن التقدم بطلب الترخيص عبر منصة "تم"، المنصة الشاملة للخدمات الحكومية في أبوظبي. إليك ما تحتاج إلى معرفته حول التقدم بطلب ترخيص فعالية، والمستندات المطلوبة، والرسوم، وبعض النقاط التي يجب مراعاتها.
ما هي الأحداث التي تحتاج إلى ترخيص؟
قطاع الأعمال
المؤتمرات والندوات والمحاضرات التجارية
المعارض التجارية
المعارض الاستهلاكية وغيرها التي حددتها دائرة السياحة والتسويق التجاري
قطاع الرياضة
مسابقات رياضية
أيام النشاط الرياضي
جمع التبرعات الخيرية الرياضية
الأحداث الرياضية المجتمعية
الأحداث الرياضية الداخلية
الأحداث الرياضية الخارجية وغيرها التي حددتها دائرة السياحة والتسويق التجاري
الفعاليات الدينية والخيرية
الاحتفالات الدينية والمحاضرات والندوات
فعاليات جمع التبرعات الخيرية
حفلات العشاء والبازارات الخيرية وغيرها التي حددتها دائرة السياحة والتسويق التجاري
الترفيه والتسلية
الأحداث الموسيقية
أحداث الأداء
أحداث ألعاب الفيديو
عروض الأزياء
فعاليات ثقافية
المهرجانات والأنشطة الفنية والحرفية
الأنشطة الاجتماعية
مهرجانات وأنشطة الطبخ
فعاليات المجتمع المحلي
هل ما زلت غير متأكد من حاجتك إلى ترخيص لإقامة حدثك؟ يساعدك قسم "البحث عن ترخيص لإقامة حدث" في TAMM ضمن فئة "الثقافة والسياحة" في قسم خدمات الأعمال في الإجابة على هذا السؤال.
سيساعدك على تحديد التراخيص والتصاريح المطلوبة لفعالياتك، وحساب التكاليف الإجمالية المقدرة.
بمجرد تحديد التراخيص اللازمة لحدثك، يمكنك الانتقال إلى خدمة "البحث عن مكان الحدث" على Tamm، ضمن فئة خدمات الأعمال نفسها.
ستوفر البوابة تفاصيل عن كل مكان، مثل المساحة المتاحة للإيجار، ومرافق المكان، والسعة، والموقع، وعوامل أخرى. بمجرد اتخاذك القرار، يمكنك الاتصال بالمكان من خلال خيارات الاتصال المدرجة على Tamm، والبدء في التنظيم.
ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه لبدء تنظيم الحدث، يتعين عليك التقدم بطلب للحصول على ترخيص الحدث على Tamm، مع هذه المستندات.
المستندات المطلوبة
جدول أعمال الحدث
رسالة بتفاصيل المعرض
جواز السفر أو الهوية الإماراتية
صورة من بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر ساري المفعول لحاملي البطاقة الدبلوماسية
صورة شخصية حديثة (لمواطني دولة الإمارات والمقيمين وأصحاب الإذن بالدخول المؤقت)
بطاقة دبلوماسية صالحة برقم موحد لحاملي البطاقة الدبلوماسية
عقد أو شهادة عدم ممانعة بين منظم الحدث والمالك للأشخاص الذين يحملون بطاقة دبلوماسية
نموذج التعريف الذاتي لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى
تصريح دخول مؤقت للزوار الأجانب
التصاريح أو الموافقات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من السلطات الأخرى
خطاب تعهد بالالتزام بإرشادات DCT في حالة تقديم الكحول في الحدث
أية مستندات أخرى تطلبها الجهات ذات الصلة
للمتحدثين
هذا التصريح مطلوب لأي شخص سيتحدث أو يقدم أو يقدم دورة تدريبية. يجب إرفاق وثائق الهوية الرسمية مع جميع طلبات المشاركة في الفعاليات التي تتضمن متحدثين. تتضمن المتطلبات:
صورة جواز السفر وصورة حديثة (لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها)
صورة جواز السفر وصورة تأشيرة الإمارات العربية المتحدة وصورة حديثة (لتأشيرة المهمة أو الزيارة)
بالنسبة لكل طلب، يتم دفع رسوم تسجيل قدرها 200 درهم، وبالنسبة لكل متحدث يتم دفع رسوم قدرها 50 درهم.
للممثلين
لمعرفة المزيد عن عملية التقدم بطلب الحصول على تصريح فنان، والمستندات المطلوبة، والرسوم، والنقاط التي يجب مراعاتها، انقر هنا
رسوم
10 في المائة من رسوم تذكرة الحدث (إن وجدت)
رسوم التقديم - 200 درهم
رسوم الفنانين (إن وجدوا) 500 درهم. لمعرفة المزيد عن أنواع مختلفة من تصاريح الفنانين ورسومها، انقر هنا
رسوم المتحدث الواحد بعد الحصول على موافقة الأمن - 50 درهمًا
نقاط يجب ملاحظتها
إذا كان من المقرر حضور فنانين، فيجب الحصول على تصريح فنان
إذا كان المتحدثون حاضرين، فيجب الحصول على تصريح المتحدث
يجب أن يكون المتقدم أحد الشركات المشاركة في الفعاليات أو أحد أصحاب القاعات التي سيقام فيها الحدث
يجب إرفاق خطاب عدم ممانعة من والدي الفنان الذي يقل عمره عن 21 عامًا
يجب أن يكون عمر المشاركين في النوادي الليلية والحانات أكبر من 21 عامًا
في حالة تقديم المشروبات الكحولية في الحدث، يجب الحصول على تصريح خاص (للأماكن التي لا يوجد بها ترخيص خاص)
يجب على المنظم الحصول على أي تصريح مناسب من الجهات الحكومية الأخرى
في حالة بيع التذاكر في الحدث، سيتم تحصيل 10% من رسوم التذاكر من قبل DCT. في حالة توفير تذاكر مجانية، يجب على المنظم الالتزام بإرشادات DCT الخاصة ببيع التذاكر
سيتم تطبيق رسوم قدرها 500 درهم على أي طلب تصريح لحدث أو تصريح ترفيهي يتم تقديمه خلال أقل من 3 أيام عمل قبل تاريخ بدء الحدث.
كما سيتم تطبيق رسوم قدرها 500 درهم على أي تصريح لفعالية أو ترفيه يتم تعديله خلال أقل من 3 أيام عمل قبل تاريخ بدء الفعالية، ويتم استبعاد العطلات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع من حساب 3 أيام عمل، وفقًا لنظام ترخيص الفعاليات في دائرة السياحة والتسويق التجاري.