تخطي الطوابير واستمتع بأفضل معالم المدينة مع"دبي باس"
مع حلول فصل الشتاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستعد العديد من المعالم السياحية الخارجية في مختلف أنحاء الدولة للترحيب بالسياح والمقيمين الراغبين في الاستمتاع بأفضل ما في الموسم.
مع وجود العديد من المعالم السياحية الرائعة التي يمكن استكشافها، قد يكون اختيار المكان الذي تريد الذهاب إليه والأنشطة التي تود القيام بها أمرًا صعبًا بعض الشيء. ومن الجيد أن سكان دبي أو السياح الذين يخططون للزيارة لديهم طريقة مريحة ومتكاملة لتجربة أفضل المعالم السياحية في المدينة من خلال بطاقة دبي باس.
مع بطاقة دبي باس، يمكنك الوصول إلى العديد من المواقع الشهيرة في دبي وحتى تخطي الطوابير الطويلة والانطلاق مباشرة إلى أفضل التجارب في المدينة. كما يمكنك تخصيص تجربتك وفقًا لميزانيتك وتفضيلاتك، مما يمنحك المرونة في وضع برنامج رحلة يناسب أسلوبك.
إليك دليلك الكامل للاستفادة القصوى من العروض الخارجية التي تقدمها دبي هذا الموسم:
خيارات باقة دبي باس
تذكرة توقف في دبي
مع بطاقة التوقف في دبي، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 4 تجارب من مجموعة من الخيارات المثيرة:
في القمة، برج خليفة
رحلة بحيرة نافورة دبي
حافلة سياحية لمشاهدة معالم المدينة
عشاء على متن سفينة الداو في المارينا
إطار دبي
المنظر في بال
دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية - حضانة أكوا
تأجير جهاز WiFi المحمول من Kitmytrip
تسري صلاحية البطاقة لمدة 36 ساعة من لحظة استخدامها لأول مرة، ويمكنك الاستمتاع بكل تجربة مرة واحدة فقط - ولا يُسمح بتكرارها. إنها طريقة رائعة للاستفادة القصوى من توقفك.
تذكرة دخول إلى منتزهات دبي الترفيهية
مع بطاقة دبي للمنتزهات الترفيهية، يمكنك اختيار أي ثلاث منتزهات من بين تلك المضمنة في الباقة:
عالم المغامرات في IMG
حديقة أكوافنتشر المائية في أتلانتس
موشنجيت دبي
ليجولاند دبي
حديقة ليجولان المائية
حديقة وايلد وادي المائية
ريال مدريد العالمي
تعتبر البطاقة صالحة لمدة خمسة أيام متتالية، ويمكنك الاستمتاع بزيارة واحدة لكل منتزه - ولا يُسمح بتكرار الزيارة. وتغطي البطاقة جميع الألعاب والمعالم السياحية، ولكن ضع في اعتبارك أن الطعام والمشروبات والسلع غير مشمولة. وبمجرد شرائها، لا يمكن استرداد قيمة البطاقة ولا يمكن إلغاؤها، لذا تأكد من استعدادك للذهاب.
تذكرة الدخول المرنة إلى دبي
مع بطاقة دبي فليكسي للأماكن السياحية، يمكنك اختيار ثلاث أو خمس أو سبع تذاكر للاستمتاع بالتجارب التالية:
في القمة، برج خليفة
جولة دبي التقليدية
حافلة سياحية لمشاهدة معالم المدينة
دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية - حضانة أكوا
رحلة بحرية في قناة دبي
جولة غروب الشمس أو المساء في ميناء خور دبي
رحلة سفاري صحراوية في دبي مع عشاء شواء
دولفيناريوم دبي
ممشى نافورة دبي
رحلة بحيرة نافورة دبي
إطار دبي
حلبة دبي للتزلج على الجليد
رحلة بحرية على متن قارب شراعي في الميناء
اي فلاي دبي
عالم المغامرات في IMG
اللؤلؤة من دراغون
حديقة ليجولاند المائية
ليجولاند دبي
تذكرة دخول إلى معالم دبي المختارة
مع بطاقة تذكرة اختيار معالم دبي، يمكنك اختيار ثلاثة من أفضل المعالم السياحية لاستكشافها بالسرعة التي تناسبك. لديك سبعة أيام لاستخدام تذاكرك، مما يمنحك الكثير من المرونة لاكتشاف أفضل ما في دبي وفقًا لشروطك.
تنقسم البطاقة إلى ثلاث "مجموعات"، ويمكنك اختيار معلم جذب واحد من كل مجموعة. إليك ما ستجده في المجموعة 1:
رحلات السفاري الصحراوية مع العشاء
اي فلاي دبي
ريال مدريد العالمي
رحلة بحرية في قناة دبي
سكي دبي
موشن جيت
اللؤلؤة من دراغون
جولة بالقارب السريع ذاتية القيادة على ظهر الجمل البحري
رحلة بحرية بالقارب الشراعي في المارينا
ليغولاند
حديقة ليجولاند المائية
حديقة وايلد وادي المائية
في المجموعة 2، يمكنك اختيار واحد مما يلي:
رحلة بحرية على متن قارب شراعي
في القمة، برج خليفة
جولة دبي الحديثة
جولات سبلاش
حافلة سياحية لمشاهدة معالم المدينة
المنظر من النخلة
جولة غروب الشمس في ميناء خور دبي
جولة كاياك في نخلة جميرا
داوز – مشتل أكوا
ايكارت زعبيل
إليك ما ستجده في المجموعة 3:
ممشى نافورة دبي
دولفيناريوم دبي
رحلة بحيرة نافورة دبي
إطار دبي
كأس الطيران
تأجير واي فاي من احجز رحلتك
الكوكب الأخضر
جولة دبي التقليدية
حوض لوست تشامبرز المائي في أتلانتس
مرصد سكاي فيوز
حلبة التزلج على الجليد في دبي مول
رسوم
إليك تكلفة كل حزمة:
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كيفية استخدام بطاقة دبي باس
بعد شراء بطاقة دبي باس عبر الإنترنت، سوف تحصل على معرف الحجز الذي يتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني مع تعليمات لتنزيل تطبيق Smartvisit على متجر Google Play أو متجر تطبيقات Apple.
بمجرد تنزيل التطبيق، ما عليك سوى تسجيل بياناتك، وستتمكن من الوصول إلى بطاقة دبي باس الخاصة بك. كما يوفر لك التطبيق خيارات الحجز المباشر والخرائط والدليل والدردشة المباشرة للحصول على أي مساعدة.
عند وصولك إلى أحد المعالم السياحية، ما عليك سوى إظهار بطاقتك على هاتفك. قد تحتاج إلى الانتظار في طابور لبعض المعالم السياحية، ولكن البعض الآخر يسمح لك بتخطي الطابور. تذكر فقط أن بعض المعالم السياحية قد يكون لها متطلبات دخول محددة أو تتطلب الحجز المسبق، لذا فمن الجيد دائمًا التحقق مسبقًا.
أين يمكن الشراء
يمكنك شراء بطاقة دبي باس عبر الإنترنت على dubaipass.ae.