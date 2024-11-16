تخطي الطوابير واستمتع بأفضل معالم المدينة مع"دبي باس"

مع وجود العديد من المعالم السياحية الرائعة التي يمكن استكشافها، قد يكون اختيار المكان الذي تريد الذهاب إليه والأنشطة التي تود القيام بها أمرًا صعبًا بعض الشيء. ومن الجيد أن سكان دبي أو السياح الذين يخططون للزيارة لديهم طريقة مريحة ومتكاملة لتجربة أفضل المعالم السياحية في المدينة من خلال بطاقة دبي باس.