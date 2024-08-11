تحويل شبكة هاتفك في الإمارات دون فقدان رقمك
في الإمارات العربية المتحدة، يرتبط رقم هاتفك بمستندات وخدمات مهمة مثل بطاقة الهوية الإماراتية وحسابك المصرفي. إن فكرة تغيير مزود شبكة الهاتف المحمول أو رقم الهاتف مرهقة، حيث تتضمن إخطار جهات الاتصال الخاصة بك وتحديث المستندات الأساسية.
ولحسن الحظ، في الإمارات العربية المتحدة، لا داعي للقلق بشأن هذا لأنه يمكنك الاحتفاظ برقم هاتفك حتى عند تغيير مقدم الخدمة.
تقدم شركات الاتصالات الكبرى في الدولة خدمات نقل الأرقام، مما يسمح لك بالاحتفاظ برقمك بغض النظر عن مزود الخدمة. إليك دليل لمساعدتك في هذه العملية:
متطلبات
يجب عليك تقديم نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك. لتتمكن من التبديل بين الشبكات بسلاسة، ستحتاج أيضًا إلى تقديم شهادة راتبك الأخيرة، وإذا كنت تفكر في الحصول على خطة دفع لاحق، فستحتاج إلى راتب لا يقل عن 2500 درهم شهرياً.
التحويل إلى شبكة "دو"
بإمكانك الذهاب إلى أي متجر دو وطلب المساعدة من أحد ممثلي خدمة العملاء لديهم.
ومع ذلك، إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون التعامل مع الوسائل الرقمية، فيمكنك أيضاً حل هذه المشكلة عبر الإنترنت. ما عليك سوى الانتقال إلى موقع دو الإلكتروني واتباع الخطوات السهلة التالية:
انتقل إلى du.ae
انقر على أيقونة du ثم انتقل إلى الشخصية
انقر فوق "تغيير الرقم إلى du"
أدخل رقم الهاتف المحمول الذي ترغب في نقله إلى du.
انقر فوق "الدفع الآجل" أو "الدفع المسبق" اعتمادًا على خطة الهاتف المحمول التي تفضلها.
اختر من إحدى باقات الطاقة المتنقلة الشهرية من دو.
ستقوم Du بعد ذلك بإرسال بطاقة SIM مفعلة إليك وستقوم بتسليمها إلى باب منزلك، لذا تأكد من ملء جميع بياناتك الشخصية بشكل صحيح مثل اسمك ورقم هاتفك المحمول وعنوانك.
سيتم إعلامك بحالة طلبك عبر الرسائل القصيرة. يمكنك أيضًا التحقق من حالة طلبك بالاتصال على 800 CHANGE (800 242643).
التحول إلى إتصالات
تمامًا كما هو الحال مع دو، يمكنك أيضًا الذهاب إلى أي متجر إلكتروني وطلب المساعدة من أحد ممثلي خدمة العملاء لديهم.
يمكنك أيضًا حل هذه المشكلة عبر الإنترنت من خلال زيارة موقع الويب واتباع الخطوات السهلة التالية:
انقر فوق "المستهلك".
قم بالتمرير إلى الأسفل لرؤية علامة التبويب "كيفية التبديل".
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سيتصل بك أحد ممثلي خدمة العملاء من إتصالات لمساعدتك.
يمكنك أيضًا أن تطلب من وكلاء الدردشة مساعدتك.
قم بالتمرير إلى الأسفل عبر موقع الويب حتى ترى خيار "هل تحتاج إلى مساعدة؟".
انقر فوق "الدردشة المباشرة"، بين علامتي التبويب "الأسئلة الشائعة" و"سجل عدم الاتصال".
قم بإدخال معلوماتك مثل اسمك ورقم هاتفك.
في مربع الدردشة، اكتب "كيف أقوم بتحويل خدمة الهاتف إلى e& والاحتفاظ برقم هاتفي".
انقر فوق "معرفة المزيد حول MNP".
سيتم بعد ذلك توجيهك إلى صفحة حيث تقول "كيفية التبديل".
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سيتصل بك أحد ممثلي خدمة العملاء من إتصالات لمساعدتك.
للتأكد من معالجة طلبك بسلاسة، يجب تعليق رقمك من قبل مزود الخدمة الحالي. كما توصي إتصالات e& بتسوية جميع الالتزامات المالية تجاه مشغلك الحالي بالكامل. سيتم منحك فترة سماح لتسوية أي مستحقات وأرصدة قبل تفعيل خدمات إتصالات e& الخاصة بك.
التحويل إلى فيرجن موبايل
انتقل إلى موقع Virgin Mobile وانقر على "نقل رقمي إلى Virgin Mobile".
أدخل رقمك من شركة الاتصالات الحالية لديك.
قم بإنشاء حساب فيرجن موبايل الخاص بك.
تأكيد طلبك.
يمكنك أيضًا القيام بذلك عبر تطبيق Virgin Mobile:
قم بالتسجيل على تطبيق Virgin Mobile.
اضغط على "أرقامي" ثم "إحضار رقمك الحالي من القائمة".
تأكد من حصولك على هوية إماراتية صالحة.
ستتلقى بعد ذلك رقم هاتف مؤقتاً من فيرجن أثناء معالجة التحويل. لن يتم تحويل طلبك إلا بعد سداد ثمن أي من خطط الدفع المسبق التي اخترت الاشتراك فيها. إذا كنت تقوم بالتبديل من e&، فسوف يستغرق الأمر يوم عمل واحد لمعالجة طلبك. وفي الوقت نفسه، سوف يستغرق الأمر يومي عمل لمعالجة طلبك إذا كنت تقوم بالتبديل من du.
رسوم
بصرف النظر عن دفع رسوم التنشيط القياسية لخطة الدفع حسب الاستخدام (الدفع المسبق)، فلن تدفع أي تكلفة إضافية عند التحويل إلى du. وفي الوقت نفسه، إذا قررت الحصول على خطة الدفع الآجل، فلن تحتاج إلى دفع رسوم التنشيط على الإطلاق.
التحويل إلى e& وVirgin Mobile مجاني. ومع ذلك، إذا كنت تفكر في الحصول على خطة الدفع اللاحق، فسوف تحتاج إلى دفع مبلغ مقدمًا حسب الخطة التي تحصل عليها.