تحويل شبكة هاتفك في الإمارات دون فقدان رقمك

ولحسن الحظ، في الإمارات العربية المتحدة، لا داعي للقلق بشأن هذا لأنه يمكنك الاحتفاظ برقم هاتفك حتى عند تغيير مقدم الخدمة.

تقدم شركات الاتصالات الكبرى في الدولة خدمات نقل الأرقام، مما يسمح لك بالاحتفاظ برقمك بغض النظر عن مزود الخدمة. إليك دليل لمساعدتك في هذه العملية: