تحويل الشريحة العادية إلى إلكترونية على "آيفون 16"
تشكيلة آيفون16 المنتظرة وصلت رسميًا إلى المتاجر في كافة أنحاء الإمارات. إذا قررت الترقية إلى 'آيفون16 برو' أو 'آيفون16 بروماكس'، هناك نقطة مهمة يجب مراعاتها: هذه الطرازات تدعم تقنية الشريحة الإلكترونية eSIM فقط.
من بين المزايا البارزة لتقنية eSIM قدرتها على إدارة أرقام هواتف متعددة مباشرة من جهازك. وهذا يعني أنه يمكنك التبديل بسهولة بين الخطوط الشخصية وخطوط العمل، مما يجعل الاتصال أكثر ملاءمة وكفاءة.
لكن إذا كنت تقوم بالترقية من هاتف يستخدم بطاقة SIM فعلية فقط، يجب أن تعرف أنك لن تستطيع استخدام بطاقة SIM القديمة مع جهازك الجديد. ولحسن الحظ، في الإمارات، لا يوجد داعي للقلق لأن الانتقال إلى eSIM سهل وبسيط.
تقدم شركات الاتصالات الكبرى في الدولة خدمات سهلة تتيح لك تحويل بطاقة SIM الفعلية إلى eSIM. إليك دليل لمساعدتك في إتمام هذه العملية:
قم بتحويل بطاقة SIM الفعلية الخاصة بك
يمكنك تحويل شريحة du الفعلية الخاصة بك بالإضافة إلى نقل شريحة du eSIM إلى جهاز iPhone 16 Pro أو Pro Max وأي جهاز متوافق مع eSIM من خلال القيام بما يلي:
قم بتثبيت تطبيق du على جهاز iPhone 16 Pro أو iPhone 16 Pro Max، أو أي جهاز متوافق مع eSIM وترغب في تفعيل eSIM عليه
تسجيل الدخول إلى تطبيق دو
اضغط على القائمة الموجودة بجانب رقم الهاتف المحمول
اضغط على "إدارة بطاقة SIM الخاصة بك"
اختر بطاقة SIM التي تريد تحويلها أو نقلها
اضغط على "تحويل إلى eSIM" أو "تنشيط eSIM على هذا الجهاز" للنقل
التحقق من طلبك باستخدام UAE PASS
بمجرد التحقق من صحة رقمك، سيتم إضافة eSIM إلى جهازك. إذا كنت تستخدم رقمًا خاصًا بالشركة، فاتصل بالمفوض المعتمد بالشركة للحصول على eSIM
يمكنك أيضًا نقل بطاقة eSIM الخاصة بك إلى جهاز جديد عن طريق القيام بما يلي:
قم بتثبيت تطبيق du على هاتفك المتوافق مع eSIM
تسجيل الدخول إلى تطبيق دو
اضغط على قائمة النقاط الثلاث الموجودة بجانب رقم الهاتف المحمول.
اضغط على "إدارة بطاقة SIM الخاصة بك"
اضغط على "تنشيط eSIM على هذا الجهاز"
التحقق من طلبك باستخدام UAE PASS
سيتم إضافة بطاقة eSIM الخاصة بك بمجرد تأكيد حسابك والمصادقة عليه
انقر فوق "إضافة" لتأكيد تثبيت eSIM
اضغط على "تنشيط" لتثبيت بطاقة eSIM بنجاح على جهازك الجديد
بمجرد إضافة بطاقة eSIM إلى هاتفك، يمكنك البدء في استخدام رقم هاتفك المحمول والاستمتاع بالخدمات التي تقدمها دو.
وبالمثل، يمكنك تحويل بطاقة SIM الفعلية أو نقل بطاقة eSIM على iPhone أو iPad باتباع الخطوات التالية:
قم بالاتصال بشبكة Wi-Fi لبدء العملية
قم بتسجيل الدخول إلى جهاز iPhone أو iPad الجديد باستخدام نفس معرف Apple الخاص بجهاز iPhone أو iPad القديم وانتقل إلى الإعدادات > الخلوي
اضغط على "إضافة eSIM" لنقل رقم الهاتف المحمول من جهاز إلى جهاز آخر
يمكنك أيضًا القيام بذلك عن طريق القيام بما يلي:
انقر فوق "إعداد الهاتف الخلوي" لنقل رقم الهاتف المحمول من جهازك القديم إذا كنت تقوم بإعداد جهاز جديد
حدد رقم هاتفك المحمول وانقر على "تحويل إلى eSIM" إذا كنت تريد تحويل بطاقة SIM على نفس الجهاز
سيتم فتح صفحة ويب du على جهاز iPhone أو iPad حيث يمكنك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور du، ثم انقر فوق "التالي"
اتفق على الشروط والأحكام، ثم استمر.
سيتم تفعيل بطاقة eSIM الخاصة بك أثناء إعداد جهازك. بمجرد اكتمال التفعيل، ستتلقى رسالة نصية قصيرة على رقم هاتفك المحمول ورسالة بريد إلكتروني إلى عنوانك المسجل.
تحويل بطاقة eSIM التقليدية إلى eSIM
قم بتثبيت تطبيق e& على جهاز iPhone 16 Pro أو iPhone 16 Pro Max، أو أي جهاز متوافق مع eSIM ترغب في تنشيط eSIM عليه
قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق e&UAE باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك
حدد "الملف الشخصي" ثم انقر فوق "حساباتك"
انقر فوق "إدارة" ثم انقر فوق "بطاقات SIM الخاصة بي"
إذا كان لديك أكثر من بطاقة SIM واحدة، فاختر بطاقة SIM التي تريد تحويلها أو نقلها
حدد "استبدال بطاقة SIM/التبديل إلى eSIM"
اختر الخيار الذي ينطبق
بمجرد اكتمال العملية، سوف تتلقى إشعارًا من e& لإعلامك بحالة طلبك.
نقل من ايفون الى ايفون
يمكنك أيضًا نقل بطاقة e&SIM الفعلية من طرازات iPhone القديمة إلى eSIM.
قم بتسجيل الدخول إلى جهاز iPhone الجديد الخاص بك باستخدام نفس معرف Apple الخاص بجهاز iPhone القديم وانتقل إلى الإعدادات > الخلوي
اضغط على رقم الهاتف المحمول لجهاز iPhone الحالي، ثم اضغط على "إضافة خطة خلوية"
قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق e& باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بك
اضغط على "نقل eSIM"
انقر فوق "التالي" بمجرد أن يخبرك النظام بأنه سيتم حذف eSIM من جهاز iPhone القديم
إذا فشلت عملية النقل أو واجهتك مشكلة، فمن المستحسن التقدم بطلب للحصول على بطاقة eSIM بديلة. يمكنك الرجوع إلى قسم "استبدال بطاقة eSIM" للحصول على التعليمات.
كما يجب أن تتذكر أيضًا أنه سيتم فرض رسوم قدرها 25 درهمًا إماراتيًا بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (VAT) مقابل هذه الخدمة.
فيرجن موبايل
يمكنك التبديل من بطاقة SIM الفعلية الخاصة بشركة Virgin Mobile إلى بطاقة eSIM دون أي تكلفة إضافية. إذا كنت تستخدم جهازًا يعمل بنظام التشغيل iOS، فاتبع الخطوات التالية لتحديث بطاقة SIM الخاصة بك:
قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق Virgin Mobile الخاص بك
انتقل إلى "حسابي"، ثم انقر على "رقمي"، ثم حدد "نقل إلى eSIM"
قم بتحديد جميع مربعات التعليمات ثم اضغط على "البدء"
أدخل كلمة المرور الخاصة بك للتحقق من هويتك
ستتلقى رمز OTP وأدخل الرمز للتأكيد على رغبتك في التبديل من بطاقة SIM الفعلية إلى eSIM
سيتم إلغاء تنشيط بطاقة SIM الفعلية الخاصة بك بمجرد تأكيدك
انقر فوق "تثبيت eSIM" وسيتم توجيهك إلى إعدادات الهاتف.
حدد "إضافة خطة خلوية" واستمر
سيتم إضافة eSIM تلقائيًا إلى هاتفك.
يمكنك أيضًا اختيار تثبيت eSIM على eSIM الخاص بك لاحقًا؛ سترسل لك Virgin Mobile رمز QR عبر البريد الإلكتروني لمسحه وتنشيطه على جهازك. لمسح رمز QR، انتقل إلى الإعدادات > الخلوي، ثم انقر فوق "إضافة خطة خلوية" على جهازك المدعوم.
إذا كنت من مستخدمي Android، فسوف تحتاج إلى زيارة أقرب متجر للتبديل إلى eSIM. لاحظ ما يلي:
يجب أن تكون متواجدًا فعليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة للتغيير إلى eSIM.
بإمكانك تفعيل بطاقة SIM الخاصة بك كبطاقة eSIM عن طريق طلب المساعدة من موظفي Virgin Megastore.
يُسمح لك بما يصل إلى 5 عمليات تبديل لبطاقة eSIM سنويًا؛ وفي حالة تجاوز هذا الحد، سيتم فرض رسوم قدرها 10 دراهم.
رسوم
تقدم e& تفعيل eSIM مجانًا من خلال تطبيق e& عند تسجيل الدخول باستخدام بطاقة UAE Pass الخاصة بك، كجزء من عرض ترويجي لفترة محدودة. ومع ذلك، إذا كنت من مستخدمي e& وترغب في نقل eSIM من جهاز iPhone قديم إلى جهاز جديد، فستكون هناك رسوم قدرها 25 درهمًا إماراتيًا بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة لهذه الخدمة.
وفي الوقت نفسه، تقدم شركتا دو وفيرجن موبايل خدمة تفعيل eSIM مجانًا.
الأهلية
جميع العملاء الجدد والحاليين مؤهلون للحصول على بطاقة eSIM من du وe& وVirgin Mobile، بما في ذلك السياح.