تحويل الشريحة العادية إلى إلكترونية على "آيفون 16"

تقدم e& تفعيل eSIM مجانًا من خلال تطبيق e& عند تسجيل الدخول باستخدام بطاقة UAE Pass الخاصة بك، كجزء من عرض ترويجي لفترة محدودة. ومع ذلك، إذا كنت من مستخدمي e& وترغب في نقل eSIM من جهاز iPhone قديم إلى جهاز جديد، فستكون هناك رسوم قدرها 25 درهمًا إماراتيًا بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة لهذه الخدمة.