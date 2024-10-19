تحقق من حالة الرحلات الجوية في الإمارات بسهولة
هل تخشى تفويت رحلتك؟ أو هل تكره الانتظار لساعات طويلة في المطار عند تأخر الرحلة؟
إذا كان الأمر كذلك، فإن التخطيط لرحلتك مسبقًا يمكن أن يساعدك في إدارة وقتك ومخاوفك الأخرى بفعالية. ومن بين العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها متابعة حالة رحلتك.
في عصرنا الحالي، حيث تطورت التكنولوجيا إلى مستويات عظيمة - حيث تم أتمتة العديد من المهام اليومية - أصبح تتبع الرحلة والبقاء على اطلاع بحالتها أسهل كثيرًا. غالبًا ما ترسل شركات الطيران رسائل إلكترونية ورسائل إلكترونية آلية في حالة حدوث تأخير أو تغيير في حالة الرحلة.
ومع ذلك، إذا كنت ترغب في أن تكون متقدماً بخطوة واحدة، فإليك الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها التحقق من حالة رحلتك:
متصل
من الأسهل التحقق من حالة رحلتك عبر الإنترنت. في الواقع، يمكنك ببساطة البحث عن رقم رحلتك على Google وسيقوم محرك البحث تلقائيًا بإظهار الحالة الحالية لرحلتك.
ومع ذلك، إذا كنت ترغب في التحقق مرة أخرى أو حتى استخدام مصدر أكثر موثوقية للتحقق من حالة رحلتك، فيمكنك القيام بما يلي:
أ. عن طريق شركة الطيران
بإمكانك التوجه إلى الموقع الرسمي لشركة الطيران التي اخترتها والاطلاع على أحدث حالة للرحلة.
أو لدى العديد من شركات الطيران أيضًا برامج دردشة على مواقعها الإلكترونية أو تطبيق WhatsApp والتي يمكنها المساعدة في الإجابة على هذه الاستفسارات البسيطة.
ب. من خلال مواقع تتبع الرحلات الجوية
تستمد العديد من مواقع الطرف الثالث المعلومات من مواقع شركات الطيران و/أو تتعقب الرحلات الجوية، مما يجعلها موثوقة. Flight Radar 24 وFlight Aware من الخيارات الشائعة لتحديد موقع الرحلة في الوقت الفعلي.
غير متصل
لقد حاولت الاتصال بالإنترنت، ولكن ظهرت مواقع متعددة تعرض حالات مختلفة؟ إليك ما يجب عليك فعله:
من الناحية المثالية، يمكنك الاتصال بالمطار المحلي (الذي ستغادر منه) وتطلب منهم آخر التحديثات بشأن رحلتك. أو يمكنك الاتصال بشركة الطيران الخاصة بك (لدى العديد منها مراكز اتصال تعمل على مدار الساعة) ومعرفة حالة رحلتك.