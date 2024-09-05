تحف نادرة في "الصيد والفروسية": عرش تمساح ودببة رمادية وماعز برأسين

وفي معرضها الفني في دبي، قالت خاتشاتوروفا إن لديها جمجمة تنين بحري من عصور ما قبل التاريخ (موساصور بروغناثودون إس بي)، والتي تعرضت للبيع مقابل 500 ألف دولار أو 1.835 مليون درهم. وأضافت أن لديها أيضاً أسنان ديناصورات، وأشياءً فريدة أخرى مصنوعة من عاج الماموث، ومجموعة زخرفية من العينات الحشرية.