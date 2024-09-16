تحذيرات صحية: البخور يهدد صحة الفم والجهاز التنفسي

"نأمل من خلال البيانات الجديدة التي نجمعها من المشروع أن نتمكن من اختبار العلاقة السببية، حيث يكون التعرض لدخان البخور هو السبب وراء التغيرات التي تم رصدها. ويبدو أن هناك نقصاً حاداً في الوعي بين عامة الناس. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو عدم وجود سياسات لتنظيم استخدام البخور، وخاصة في الأماكن العامة".