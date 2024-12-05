تجنب غرامة 3 آلاف درهم: قواعد غسيل السيارات في الإمارات
هل يجوز غسل السيارات في الأماكن العامة في الإمارات؟
لا يُسمح بغسل السيارات في الأماكن غير المخصصة لذلك، سواء خارج المنازل في التجمعات السكنية المغلقة أو أمام المباني في بعض مدن الإمارات. يشمل ذلك جميع الأماكن العامة مثل الشوارع، مواقف السيارات، والحدائق، وأي مناطق مشتركة أخرى.
وتنفق السلطات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة مبالغ كبيرة للحفاظ على نظافة الإمارة وجمالها، وتشجع السكان على القيام بدورهم أيضاً. كما تهدف السياسة إلى الحد من هدر المياه ومنع التلوث البيئي مع الحفاظ على نظافة المناطق الحضارية.
لماذا يتم تغريمك
إن غسل سيارتك في الأماكن العامة أمر غير قانوني وقد يؤدي إلى فرض غرامات. يواجه سكان دبي وأبو ظبي غرامة قدرها 500 درهم إذا غسلوا سياراتهم في الشوارع أو مواقف السيارات أو الأماكن العامة.
يمكنك غسل المركبات في فيلتك الخاصة بشرط توافر بعض الشروط. تنص البلديات المحلية على أنه إذا كانت فيلتك تقع ضمن مجمع سكني خاضع للرقابة، ولم تتسرب المياه المستخدمة في الغسيل أو تتناثر في المناطق العامة، فيُسمح لك بغسل سيارتك.
ومع ذلك، في الفيلات المجتمعية، قد تواجه غرامات أو عقوبات إذا أدى غسل سيارتك إلى تسرب المياه إلى الشوارع أو المناطق المشتركة.
غالباً ما تتراكم مياه الصرف على الأرصفة، وعندما تفيض أنظمة الصرف، تنتقل الملوثات إلى البرك والبحيرات المجاورة، مما يؤدي إلى التلوث. وهذا يستدعي جهوداً مستمرة للتنظيف والصيانة.
في بعض الحالات، يساهم السكان عن غير قصد في تفاقم المشكلة من خلال استخدام مواد التنظيف أو المواد الكيميائية، التي تتدفق بعد ذلك إلى المساحات المشتركة وتستقر في مناطق الرصف المتشابكة. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الرصيف ويتسبب في هبوط الأسفلت الأساسي، مما يزيد من تكاليف الصيانة.
سيتم إصدار إشعار انتهاك (NOV) للمقيمين الذين يثبت انتهاكهم لهذه القواعد وقد يخضعون لغرامة قدرها 500 درهم.
عقوبة "السيارة المتسخة"
في دبي، قد يواجه أصحاب المركبات الذين يتركون سياراتهم متسخة أو غير مرتبة في الأماكن العامة غرامة قدرها 500 درهم إذا ضبطتهم السلطات المدنية. إن ترك المركبات غير المغسولة في مواقف السيارات العامة لفترات طويلة لا يؤثر فقط على النظافة، بل يشوه أيضاً المظهر الجمالي للمدينة.
إن ترك المركبات المتسخة دون مراقبة على جوانب الطرق أو الأماكن العامة في أبوظبي يعد مخالفة لقواعد المرور. وتفرض سلطات المدينة عقوبات صارمة على مثل هذه الأفعال، حيث قد يواجه السائقون غرامة باهظة تصل إلى 3000 درهم. كما يجوز للسلطات المحلية حجز المركبات بسبب هذه المخالفات.
غسيل سيارات مرخص
من المستحسن استخدام منشأة غسيل سيارات مرخصة أو غسل سيارتك ضمن الممتلكات الخاصة لتجنب العقوبات.
في الشارقة، يواجه أصحاب السيارات الذين يستأجرون شركات غسيل سيارات غير قانونية لتنظيف سياراتهم في الشوارع العامة أو المناطق السكنية غرامة قدرها 250 درهماً إماراتياً. وبالمثل، يتم معاقبة هذه الشركات غير المرخصة بغرامة قدرها 500 درهم إماراتي.
تشن بلدية المدينة حملة صارمة على مغاسل السيارات غير القانونية التي تلوث البيئة أثناء تنظيف سيارات السكان في الأماكن العامة أو المناطق السكنية. وبحسب السلطات، فإن المياه القذرة المتراكمة تؤدي إلى انتشار الأمراض وتلويث الحي.
عند سفر المقيمين إلى الخارج لفترة طويلة، فمن المستحسن ركن سياراتهم في مواقف خاصة مرخصة. هذه المرافق مسؤولة عن الحفاظ على نظافة السيارة وصيانتها حتى عودة صاحبها. وهذا يضمن بقاء السيارة في حالة جيدة وعدم المساهمة في تشويه صورة الأماكن العامة.