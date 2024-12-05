تجنب غرامة 3 آلاف درهم: قواعد غسيل السيارات في الإمارات

يمكنك غسل المركبات في فيلتك الخاصة بشرط توافر بعض الشروط. تنص البلديات المحلية على أنه إذا كانت فيلتك تقع ضمن مجمع سكني خاضع للرقابة، ولم تتسرب المياه المستخدمة في الغسيل أو تتناثر في المناطق العامة، فيُسمح لك بغسل سيارتك.

ومع ذلك، في الفيلات المجتمعية، قد تواجه غرامات أو عقوبات إذا أدى غسل سيارتك إلى تسرب المياه إلى الشوارع أو المناطق المشتركة.