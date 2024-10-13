تجنب النباتات السامة في الإمارات: دليل شامل للسلامة
رغم أن النباتات قد تكون ذات رائحة عطرية وجميلة المنظر، إلا أن لمس أو أكل بعض النباتات أو أجزاء منها قد يكون محفوفًا بالمخاطر، وقد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات. لحماية نفسك وأحبائك، من الضروري تجنب التفاعل مع النباتات غير المألوفة.
في حالة التعرض العرضي، هناك بعض الإجراءات الفورية التي يمكنك اتخاذها، وأرقام الخط الساخن التي يمكنك الاتصال بها. فيما يلي قائمة ببعض النباتات السامة في الإمارات العربية المتحدة؛ ومع ذلك، هذه القائمة ليست شاملة وقد تكون هناك نباتات سامة أخرى غير مدرجة هنا.
- سولانوم توبيروسوم
- أبروس بريكاتوريوس
- نبات الفربيون وأنواع أخرى من نبات الفربيون
- حبة البركة
- لانتانا كامارا
- رينسينوس كومونيس
- سولانوم نيغروم
- كالوتروبيس بروسيرا (أيتون)
- هيوسياموس موتيكوس
- داتورا سترامينيوم
- إيفيونا أوتشيري
- كروتولاريا ريتوسا
تجنب التعرض العرضي للنباتات السامة
وفقًا لدائرة الصحة في أبوظبي، هناك بعض الخطوات الأساسية التي يمكن للجمهور اتخاذها لمنع التعرض العرضي للنباتات السامة:
- تعرف على النباتات الخطيرة في منزلك وحديقتك ومحيطك المباشر من خلال النظر إليها
- لا تأكل النباتات البرية إلا إذا كنت متأكداً من سلامتها
- علِّم الأطفال عدم وضع النباتات أو أجزائها أو التوت أو الفطر الغريب في أفواههم. اجعل الأطفال على دراية بالخطر المحتمل للنباتات السامة؛ احرص على إبعاد البذور والفواكه عنهم
- عند تزيين منزلك، تأكد من أن النباتات التي تختارها آمنة
- لا تستنشق دخان النباتات المحترقة
- لا تصنع أدوية منزلية الصنع من النباتات البرية المجمعة أو النباتات المزروعة
- عندما تموت أوراق النباتات المنزلية وتتساقط، تخلص منها بطريقة مناسبة.
إذا لاحظت وجود نباتات سامة في محيطك المباشر ولا تعرف كيفية التخلص منها بشكل آمن، يمكنك الاتصال ببلدية الإمارة أو إدارة محل إقامتك.
الخطوات الواجب اتخاذها في حالة التعرض
- في حالة التعرض للفم، قم بإزالة أي أجزاء نباتية من فم الضحية، وأعطه كمية صغيرة من الماء.
- في حالة التعرض للجلد، اغسل المنطقة المعرضة للنبات بالماء البارد على الفور. قم بإزالة أي ملابس كانت على اتصال بالنبات.
- في حالة ملامسة العينين، اغسليهما بالماء الدافئ لمدة 15 دقيقة.
حتى لو لم تلاحظ أي أعراض ملحوظة، توجه إلى الطبيب أو مركز الرعاية الصحية على الفور. وبمجرد أن تدرك أنك تعرضت لنبات سام، اتصل بخدمة معلومات السموم والأدوية في أبوظبي على الرقم المجاني 800424.
في حالة الطوارئ في أي إمارة، اتصل على الرقم 999 حيث يمكنك الاتصال بالشرطة. كما يمكنك الاتصال بالإسعاف على الرقم 998.
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