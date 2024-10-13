تجنب النباتات السامة في الإمارات: دليل شامل للسلامة

رغم أن النباتات قد تكون ذات رائحة عطرية وجميلة المنظر، إلا أن لمس أو أكل بعض النباتات أو أجزاء منها قد يكون محفوفًا بالمخاطر، وقد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات. لحماية نفسك وأحبائك، من الضروري تجنب التفاعل مع النباتات غير المألوفة.